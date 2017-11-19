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Китай ставит крест на финансовом господстве США

18:27. 19 ноября 2017 Просмотров - 391 2 коммент. Опубликовал:

Пекин решает важные проблемы, а Вашингтон отреклись от своей ответственности

Китай ставит крест на финансовом господстве США

Работа китайского фондового рынка

Люмпенский капитализм — экономическая система, в которой финансовый и военный сектора эксплуатируют государственную казну и производственную экономику в интересах 1% населения.

Китай: стратегическое мышление и позитивный результат

Китай, во-первых, установил четко определенные стратегические руководящие принципы. Этими принципами устанавливаются макросоциально-экономические и военные приоритеты на следующие 5, 10 и 20 лет.

Китай привержен делу сокращения вредных выбросов в окружающую среду в любых их проявлениях путем экономического преобразования тяжелой индустрии в экономику высоких технологий, двигаясь от количественных показателей к качественным.

Во-вторых, Китай будет придавать растущее значение внутреннему рынку и сокращать свою зависимость от экспорта. КНР будет наращивать инвестиции в здравоохранение, образование, коммунальные услуги, пенсии и семейные пособия.

В-третьих, Китай планирует осуществлять массированные инвестиции в 10 приоритетных секторов. Это компьютерная техника, робототехника, энергосберегающие транспортные средства, медицинское оборудование, аэрокосмические технологии, морской и железнодорожный транспорт. Китай планирует выделить 3 миллиарда долларов США на технологическую модернизацию в ключевых отраслях, в том числе, в энергосберегающих технологиях, в числовом программном управлении и в нескольких других сферах. Китай планирует увеличить инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с 0,95% до 2% ВВП.

Более того, Китай уже сделал ряд шагов к тому, чтобы «запустить» «нефте-юань» и покончить с глобальным финансовым господством США.

Продвигая свой проект «Один пояс, один путь» («Шелковый путь») через всю Евразию, Китай сегодня возник в качестве мирового лидера в построении глобальных инфраструктурных сетей. Построенные китайцами порты, аэропорты и железные дороги уже соединяют двадцать городов Китая с Центральной, Западной и Юго-Восточной Азией, Африкой и Европой. Китай учредил многосторонний Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (с 60-ю государствами-членами), внеся 100 миллиардов долларов в качестве первоначального финансирования.

Китаю удалось сочетать свою революцию в сборе и анализе данных с централизованным планированием для того, чтобы побороть коррупцию и улучшить эффективность распределения кредитов. Сейчас цифровая экономика Пекина находится в центре глобальной цифровой экономики. Как выразился один эксперт, «Китай является мировым лидером по осуществлению платежей посредством мобильных устройств» (в 11 раз превосходит США). Каждый третий старт-ап в мире, стоимость которого превышает 1 миллиард долларов США, находится в Китае (Financial Times 28/10/2017, стp. 7). Принадлежащие государству банки взяли на свое вооружение цифровую технологию, чтобы иметь возможность оценивать кредитные риски и резко сокращать безнадежные долги. Это обеспечивает гарантию того, что финансовый сектор создает новую динамичную гибкую модель, сочетающую рациональное планирование с предпринимательской энергией (там же).

В итоге Всемирный банк, контролируемый Соединенными Штатами и ЕС, в сфере глобальных финансов потерял прежнюю центральную роль. Китай уже крупнейший торговый партнер Германии. Китай совсем скоро станет ведущим торговым партнером России и ее союзником по взлому санкций.

Китай расширил свои торговые представительства по всему миру, заменив собой США в Иране, Венесуэле и России, а также во всех других странах, против которых Вашингтон ввел враждебные санкции.

И хотя Китай провел модернизацию своих военных оборонных программ и увеличил военные расходы, эти меры почти целиком сосредоточены на «обороне территории страны» и защиты торговых морских путей. Китай не участвовал ни в единой войне на протяжении десятилетий.

Китайская система центрального планирования позволяет правительству направлять ресурсы в производственную экономику и в ее высокоприоритетные сектора. При председателе Си Цзиньпине Китай создал следственно-судебную систему, работа которой ведет к арестам и судебному преследованию более миллиона коррумпированных чиновников и служащих государственного и частного сектора. От наказания в рамках антикоррупционной кампании правительства не спасает высокий статус — пали уже более 150 членов Центрального комитета и плутократов-миллиардеров. В равной степени важно и то, что работающий в Китае центральный контроль за потоками капиталов (внутри страны и через границу) позволяет размещать финансовые ресурсы в высокотехнологичные производственные сектора, ограничивая при этом бегство капитала или его переток в спекулятивную экономику.

Как результат, ВВП Китая растет из года в год с темпами от 6,5% — 6,9%. Это в 4 раза выше, чем в ЕС, и в 3 раза выше, чем в США.

Что касается спроса, то Китай уже имеет самый большой рынок в мире. И этот рынок продолжает расти. Доходы населения растут — особенно зарплаты рабочих. Председатель Си Цзиньпин определил социальное неравенство как главную сферу, где положение дел необходимо поправить в течение следующих пяти лет.

Китай ставит крест на финансовом господстве США


США: хаос, отступление и реакция

В отличие от изложенного выше в США президент и конгресс не выработали для страны стратегического видения, которое содержало бы конкретные предложения и социально-экономические приоритеты, которые несли бы выгоды для граждан.

У США 240 000 военнослужащих, находящихся на действительной воинской службе или в резерве. Они размещены в 172 странах. В Японии размещены 40000 американских военных, в Южной Корее — 23000, в Германии — 36000, в Британии — 8000, в Турции — более 1000.

У Китая за рубежом — в Джибути — 5000 военнослужащих. Но у Китая есть и своеобразный эквивалент (американских военных — С.Д.) — примерно такое количество высококвалифицированного гражданского персонала, занятого производственной деятельностью во множестве стран мира. Заморские миссии и эксперты Китая работают в интересах глобального и китайского экономического роста.

Многочисленные, не имеющие временных рамок, военные конфликты США в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Йемене, Нигере, Сомали, Иордании и в других странах поглотили миллиарды долларов, которые были изъяты из продуктивных инвестиций в собственную экономику. Лишь в немногих случаях военные расходы имели результатом строительство полезных дорог и иной инфраструктуры, что можно засчитать как «активы двойного применения». Но в подавляющем большинстве случаев деятельность американских военных за рубежом носила жестоко разрушительный характер. Это ярко проявилось при целенаправленном расчленении Югославии, Ирака и Ливии.

У США отсутствует та цельность и связность внешней политики и стратегического лидерства, которые присущи Китаю. Хаос был всегда присущ политике, диктуемой американской финансовой системой «свободного рынка». Но хаос этот приобрел особенно широкое и опасное распространение при режиме Трампа.

Демократы и республиканцы в конгрессе то объединяясь, то размежевываясь, деятельно противостоят Трампу по каждому вопросу, как бы важен или мелок он ни был. Трамп импровизирует на ходу и меняет свою политику ежечасно. Ну, ежедневно — это уж точно. Партийная система в США такова, что Администрацией (президента — С.Д.) управляет одна партия, у которой два милитаристских крыла от большого бизнеса.

США тратят свыше 700 миллиардов долларов в год на то, чтобы на протяжении двух последних десятилетий одновременно вести семь войн, а также на четырех континентах осуществлять «смену режимов» и государственные перевороты. Это только привело к оттоку инвестиций прочь из экономики страны с ухудшением критически важной инфраструктуры, к потере рынков, к широкому социально-экономическому упадку и сокращению расходов на исследовательские работы, разработку новых товаров и предложение услуг.

Самые крупные 500 американских корпораций инвестируют за моря, главным образом, в погоне за низкими налогами и в поисках дешевой рабочей силы. То есть, они игнорируют американских рабочих и уклоняются от американских налогов. В то же самое время эти же самые корпорации делятся американскими технологиями и рынками с китайцами.

Сегодня американским капитализмом управляют в своих интересах финансовые институты, которые поглощают капитал и уводят его прочь от продуктивных инвестиций, порождая несбалансированную экономику, подверженную кризисам. В противоположность этому Китай определяет время и место инвестиций, а также банковскую процентную ставку, расставляя приоритеты, особенно в передовых высокотехнологичных секторах.

Вашингтон растратил миллиарды долларов на дорогостоящую и непродуктивную, сконцентрированную вокруг военного сектора, инфраструктуру (военные базы, военно-морские порты, военные аэродромы), чтобы та служила как подпорка для застойных и коррумпированных режимов. Как результат в США нет ничего сравнимого с китайским инфраструктурным проектом «Один пояс, один путь» стоимостью в сотни миллиардов долларов. Этот новый «Шелковый путь» соединит континенты и крупные региональные рынки, а также создаст миллионы рабочих мест в реальном производстве.

У США разорваны глобальные связи с центрами динамичного роста. Вашингтон прибегает к самодефекации и безмозглой шовинистической риторике с целью навязать свою собственную торговую политику в то время, как Китай продвигает глобальные сети через совместные предприятия. Китай инкорпорирует международные снабженческие связи, соединяя в единое целое высокие технологии Запада и недорогую рабочую силу Востока.

Громадные прибыли американских индустриальных групп и растущие цены акций строительных и аэрокосмических компаний — результат их крепких связей с Китаем. Caterpillar, United Technologies 3M и американские автомобилестроительные компании сообщают о росте продаж своей продукции в Китае. И этот рост выражается двузначными процентами.

В противовес этому режим Трампа направляет (и тратит) миллиарды долларов на закупку вооружений для того, чтобы угрожать войнами соседям Китая и влиять на его внешнюю торговлю, вторгаясь в пределы китайских морских коммуникаций.

Китай ставит крест на финансовом господстве США


Упадок США и безумие СМИ

Отступление и упадок экономической мощи США привело их СМИ в состояние безумия. СМИ выступают с личными оскорбительными нападками на китайского политического лидера — Председателя Си Цзиньпина. Среди писак, любящих ковыряться в носу, премию «За самый едкий и бездумный сарказм» я присуждаю писцам из Financial Times. Наемники и святоши из Тибета ими изображаются как образцы демократии и «жертвы» …процветающего и модернизирующегося китайского государства, в котором отсутствуют «западные ценности» путающихся в словах и понятиях англо-американских поджигателей войны!

Чтобы принизить успехи китайской системы национального планирования и ее последовательные успехи в увязывании высокотехнологичной экономики с повышением уровня жизни населения, журналисты FT изобличают Си Цзиньпина в следующих пороках:

1. Он не такой преданный коммунист, какими были Мао Цзедун и Дэн Сяопин.

2. Он чересчур «авторитарен» (или слишком успешен) в своей кампании по искоренению коррупции в чиновничьей среде.

3. Он выдвигает серьезные долгосрочные цели по вычленению и преодолению экономических проблем путем снижения «опасно высокого» уровня задолженности.

В то время, как Китай расширяет свои культурные горизонты, англо-саксонская глобальная элита увеличивает вероятность ядерной войны. Культурное и экономическое проникновение Китая по всему миру подается газетой Financial Times как «подрывная мягкая сила». Мозги и СМИ полицейского государства коллективного Запада рассматривают это проникновение как тайный заговор. Любой серьезный журналист, писатель, мыслитель или политик, который изучал и по достоинству оценивал успехи Китая, изображается как простофиля или агент хитрого председателя Си Цзиньпина. Без малейших оснований и размышлений FT (27/10/2017) предупреждает своих читателей и полицейских чиновников быть бдительными и не допускать того, чтобы доверять китайским «историям успеха»!

Усиливающееся лидерство Китая в производстве автомобилей очевидно, а теперь это лидерство трансформируется в доминирование на рынке электромобилей. А каждая из крупных автомобильных компаний США и ЕС проигнорировала предупреждения идеологов западных СМИ и поспешила создать СП с Китаем.

У Китая имеется промышленная политика. У США имеется политика войны. Китай планирует к 2025 году превзойти США и Германию в сферах искусственного интеллекта, робототехники, полупроводников и электромобилей. И Китай это сделает потому, что это — тщательно выверенные научные и экономические приоритеты.

Без стыда и без ума, СМИ США все шире публикуют материалы о бесноватых насильниках Голливуда типа могущественного киношного магната Харви Уайнстайна и о сотнях жертв, но игнорируют исторические новости о стремительных экономических успехах Китая.

Бизнес-элиты США заняты тем, чтобы подтолкнуть своего президента и конгресс США к введению низких налогов для миллиардеров в то время, как 100 миллионов граждан США остаются без услуг здравоохранения и у них зарегистрировано сокращение продолжительности жизни! Как представляется, Вашингтон просто предан тому, чтобы организовать регресс, запланированный государством.

В то время как американские бомбы падают на Йемен, а американские налогоплательщики финансируют гигантский израильский концлагерь, который раньше был известен как «Палестина», Китай строит систему автомобильных и железных дорог, которые соединят Гималаи с Центральной Азией и Европой.

И если Шерлок Холмс применял науку в целях наблюдения и дедукции, то СМИ и политики в США совершенствуют свое искусство обмана и наведения тумана.

В Китае ученые и инноваторы играют центральную роль в постоянно растущем производстве товаров и услуг для среднего и рабочего классов, доля которых в населении страны растет. В США экономическая элита играет центральную роль в усилении неравенства, в увеличении прибылей путем снижения налогов и трансформирования американского рабочего в бедно оплачиваемого временного работника, обреченного на преждевременную смерть от болезней, которые можно предотвращать.

В то время как председатель КНР Си Цзиньпин работает в согласии с лучшими технократами страны для того, чтобы подчинить вооруженные силы гражданским целям, президент Трамп и его администрация подчиняют свои экономические решения интересам военно-промышленно-финансово-израильского комплекса. Пекин инвестировал средства в глобальную сеть ученых, исследователей и научных сотрудников. Демократическая «оппозиция» в США и недовольные республиканцы работают совместно с гигантскими медийными корпорациями (включая уважаемую Financial Times) для того, чтобы финансировать и фабриковать россказни о заговорах под президентской кроватью Трампа.

Китай ставит крест на финансовом господстве США


Выводы

Китай не без недостатков в таких сферах, как гражданские права и выражение политических взглядов. Неспособность выровнять социальное неравенство и остановить отток миллиардов долларов, получаемых от незаконной торговли, а также нерешенная проблема с коррупцией внутри режима будет по-прежнему генерировать классовые конфликты.

Но важно отметить направление движения, которое выбрал Китай, и его способность и приверженность к тому, чтобы выявлять и решать важные проблемы, стоящие перед страной.

США отреклись от своей ответственности. Они не желают или неспособны обуздать свои банки и заставить их инвестировать во внутреннее производство для расширения внутреннего рынка. Они совершенно не стремятся к тому, чтобы выявлять и вычищать явно некомпетентных и заключать в тюрьму грубо коррумпированных чиновников и политиков в обеих партиях и элитах.

Сегодня подавляющее большинство граждан США презирают политическую элиту, не доверяют ей и отвергают её. Более 70% думают, что за последние 50 лет бессмысленные фракционные политические барьеры и разногласия сейчас находятся на своем пике и парализовали власть, 80% признают, что конгресс дисфункционален, а 86% считают, что официальный Вашингтон бесчестен.

Еще никогда никакая империя, обладавшая такой безграничной властью и мощью, не рушилась и не приходила в упадок при таких малых достижениях.

Автор Джеймс Пятрас — профессор социологии Университета Бингхэмтон (Нью-Йорк). Его перу принадлежат 62 книги, изданные на 29 языках мира, более чем шестисот статей, опубликованных в специализированных научных журналах, и более двух тысяч публикаций, напечатанных ведущими мировыми общественно-политическими изданиями.

Источник: nnm.me

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  • 1843 1361
    Владислав 19 ноября 2017 в 20:20 Ссылка Пометить
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    США и РФ во многом похожи. Как говорит диалектика:”Единство и борьба противоположностей”. При похожих проблемах и концы будут похожие: будем на подхвате у Китая.

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    ФЕДОР ЗИМИН 19 ноября 2017 в 20:40 Ссылка Пометить
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