Главная » Мировоззрение, Политика

Хороша ложка к обеду, а санкции — к выборам

08:39. 2 ноября 2017 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ria.ru

Новые санкции США против России не стали неожиданными, хотя и вызывают «глубокую озабоченность», заявили в МИД РФ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

Москва сожалеет, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает давление на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, новые санкции и попытки с их помощью добиться смены российского курса не стали неожиданными, хотя и вызывают «глубокую озабоченность».

«Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено ещё при Обаме», – сказал он.

По мнению дипломата, шаги Вашингтона заводят отношения двух стран дальше в тупик. Рябков напомнил, что Москва судит об американской политике по делам. «Пока что происходит череда действий, вызывающих наше резкое неприятие», – констатировал он.

Накануне стало известно, что американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. США призывают Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить «незаконную киберактивность».

Россия ранее заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, соответственно, субъектом минских договоренностей. В Москве также указывали, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Предстоящее введение новых санкций США против РФ прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

«Антироссийские санкции, то есть давление на руководство, на народ, на бизнес, на всю страну целиком будут только возрастать… Это связано с тем, что США хотят добиться, чтобы Россия стала безголосым и безучастным сателлитом Соединенных Штатов. Тем более это давление будет возрастать на фоне разворачивающейся подготовки к президентским выборам в нашей стране, потому что «дорога ложка к обеду»… Для нас вывод из этих обоих пунктов в принципе одинаков: «договориться» с США невозможно, потому что они договариваться не собираются», – сказал Николай Стариков.

По его мнению, именно период подготовки к президентским выборам в России станет моментом наибольшего давления на нашу страну.

«Политика РФ должна выстраиваться с пониманием того, что давление на нас будет оказываться. Сейчас – момент наибольшего давления. После окончания президентской кампании, я думаю, давление может быть чуть-чуть снижено. Но в перспективе напряженные отношения с Вашингтоном нам гарантированы. Потому что мы хотим быть суверенной, сильной страной, а таких государств на карте мира Вашингтон видеть не хочет», – отметил Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 июня 2017
... Как подчеркнул экс-депутат, «хороша ложка к обеду». В 2013-2014 годах украинцы...info Полиция Одессы в обход санкций закупила российские автомобили Главное управление... пытаются мотивировать американцев пересмотреть свой выбор. Прекрасно понимая, что реальная ...
Оттолкнуть от Крыма Россию – главная задача Запада
..., а затем и реальное применение санкций фактически ничего не изменило в... 2018 года: что называется, хороша ложка к обеду. В Севастополе разворачивается ещё куда... будут нарастать по мере приближения выборов президента страны в 2018 году...
Франция и Египет. Наказание за праздник непослушания
...что ожидает продления европейских санкций в отношении Российской Федерации... населенных пунктов накануне выборов вносит такую неразбериху в... упавший Airbus — как ложка к обеду. Итак. Чем перед ...позитивная новость — это хорошая работа полиции по противодействию...
Бэкграунд, выпуск-334 за 18 января 2014
...никого не замочив. Никаких санкций против Украины, на которых ...выбор отходит все дальше на второй план. Казалось бы, все идет хорошо...обогрева. Во время раздачи обеда площадь Независимости заметно оживает....большими и очень большими ложками. Ведь им только ...
Новости Украины и Новороссии 27 сентября 2015
... Главная идея таких своевременных, как ложка к обеду, фейков состоит в том...многочисленные акции. «Оккупанты» могут с хорошей скидкой покупать желейные Джелли, Сливки...или продлить действие антироссийских санкций, если Москва поддержит выборы в Донбассе. «Если...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>