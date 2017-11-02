Хороша ложка к обеду, а санкции — к выборам

Источник: ria.ru

Новые санкции США против России не стали неожиданными, хотя и вызывают «глубокую озабоченность», заявили в МИД РФ. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

Москва сожалеет, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает давление на Россию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, новые санкции и попытки с их помощью добиться смены российского курса не стали неожиданными, хотя и вызывают «глубокую озабоченность».

«Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено ещё при Обаме», – сказал он.

По мнению дипломата, шаги Вашингтона заводят отношения двух стран дальше в тупик. Рябков напомнил, что Москва судит об американской политике по делам. «Пока что происходит череда действий, вызывающих наше резкое неприятие», – констатировал он.

Накануне стало известно, что американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. США призывают Россию соблюдать Минские соглашения по Украине и прекратить «незаконную киберактивность».

Россия ранее заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, соответственно, субъектом минских договоренностей. В Москве также указывали, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Предстоящее введение новых санкций США против РФ прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков.

«Антироссийские санкции, то есть давление на руководство, на народ, на бизнес, на всю страну целиком будут только возрастать… Это связано с тем, что США хотят добиться, чтобы Россия стала безголосым и безучастным сателлитом Соединенных Штатов. Тем более это давление будет возрастать на фоне разворачивающейся подготовки к президентским выборам в нашей стране, потому что «дорога ложка к обеду»… Для нас вывод из этих обоих пунктов в принципе одинаков: «договориться» с США невозможно, потому что они договариваться не собираются», – сказал Николай Стариков.

По его мнению, именно период подготовки к президентским выборам в России станет моментом наибольшего давления на нашу страну.

«Политика РФ должна выстраиваться с пониманием того, что давление на нас будет оказываться. Сейчас – момент наибольшего давления. После окончания президентской кампании, я думаю, давление может быть чуть-чуть снижено. Но в перспективе напряженные отношения с Вашингтоном нам гарантированы. Потому что мы хотим быть суверенной, сильной страной, а таких государств на карте мира Вашингтон видеть не хочет», – отметил Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru