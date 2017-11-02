Ветераны ВОВ и пособники нацистов в Латвии теперь равны

Новость, которая меняет мир. Пускай и в отдельно взятой маленькой «независимой прибалтийской республике». Латыши сумели опуститься и потрогать «дно» своими руками, после того как латвийский Сейм одобрил во втором чтении законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны всем ветеранам, воевавшим в те годы по обе стороны фронта.

Сейм признал заслуги граждан Латвии независимо от того, против кого они воевали в этом глобальном конфликте: против нацистской Германии и ее союзников или же против Советского Союза. Все молодцы? Все достойны уважения? Именно так, но с одним исключением: ветеран по состоянию на 17 июня 1940 года или быть гражданином Латвии, либо легально проживать в стране на постоянной основе. Чувствуете, какая проблема наметилась?

Сотрудники КГБ СССР и ЛССР в любом случае такой статус не получат, как, впрочем, и представители национал-социалистической партии нацистской Германии, тайной полиции и служб безопасности. Тем же, кого признают участников Второй мировой войны, выдадут свидетельство и нагрудный знак. На местном уровне власть решит вопрос о льготах и гарантиях.

Конечно, предстоит пройти еще и третье окончательное чтение, но разве кто-нибудь сомневается в решении латвийских властей? Чисто формальная процедура. Советские ветераны будут унижены властями страны, которую они спасли от уничтожения? Они уже забыли о планах Гитлера в отношении Прибалтики и о том, кому служили латышские предатели?

После таких новостей поневоле задумаешься о правильности послевоенной политики, проводимой Москвой. Советское руководство должно было более жестко и последовательно проводить денацификацию западных территорий страны, чтобы теперь их потомки не расплачивались за их великодушие и гуманность. Потомки предателей теперь пытаются судить и унижать победителей той войны, забывая, что колесо истории крутится… Значит, им придется за это еще ответить. И жалости к ним больше не будет.