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Украина построила бронетрактор “Укрот-1″

02:55. 2 ноября 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Бронетрактор, выполненный путем переделки гусеничного сельскохозяйственного трактора Т-150

 

окрот-1

 

В Киеве на оборонно-промышленной выставке "Зброя та безпека" ("Оружие и безопасность") состоялась презентация бронетрактора, который разработал украинский фермер-изобретатель Борис Ткач.

Машина имеет футуристический внешний вид, так как изготовлена на основе советского гусеничного трактора Т-150 и металлической цистерны. Для улучшения проходимости среди городских завалов автор изобретения удлинил носовую часть бронетрактора и снабдил его заостряющимся конусом. В итоге бронетрактор заслужил у пользователей интернета прозвище "укрот" (украинский крот).

Бронированная машина предназначена для транспортировки раненых.

"Туда можно было бы и оружие навесить, но мы увеличили его объем, чтобы можно было и операцию провести, и вывести раненых", - заявил Борис Ткач.

Толщина стен корпуса-цистерны 20 миллиметров в лобовой части и 10 миллиметров по бортам. "Укрот" весит 11 тонн и может разгоняться до 40 километров в час.

Отметим, что после разрыва кооперации с Россией украинский военно-промышленный комплекс с завидной регулярностью демонстрирует миру псевдоуникальные разработки. К примеру, в марте 2016 года появился танк "Азовец", который эксперты окрестили "мусорным танком" за сходство с контейнерами для сбора бытовых отходов. Новейший украинский миномет "Молот" едва не улетел вслед за миной при выстреле. Многоцелевой армейский грузовик KM-450 украинского автозавода "Богдан" оказался копией древнего американского вездехода "Кайзер".

Тем временем иностранные военные отказываются от закупок украинского вооружения. В январе 2014 года Ирак вернул обратно на Украину 42 украинских БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Причина - множественный брак. Военные Индонезии также отказались от закупки плавающих БТР-4 украинского производства в пользу новой российской бронемашины БТ-3Ф. В январе нынешнего года минобороны Таиланда разорвало контракт с Украиной на поставку 54 танков "Оплот", заключенный еще в 2011 году. Заменой украинскому "Оплоту" в тайской армии станет китайский танк VT-4. Контракт с Пекином на поставку 28 машин с возможным увеличением их числа уже подписан.

Метки: укрот, юмор
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