Соус доктора Фокса

Если говорить о чём-то выразительно, изображая видимость глубокого понимания материала и заинтересованность в том, чтобы тебя поняли, то слушателям может показаться, что вы говорите что-то очень важное, серьёзное и правильное, даже если вы несёте полную ахинею.

Этот психологический эффект получил название Эффекта доктора Фокса, поскольку был впервые популяризирован на эксперименте в медицинской школе Калифорнийского университета, когда известный актер под псевдонимом Майрона Фокса вышел на трибуну и зачитал некий квазинаучный текст, содержащий необоснованные неологизмы, противоречивые высказывания и вообще в целом не имел какого-то определённого смысла. В процессе эксперимента выяснилось, что слушатели в целом положительно оценили доклад. История эта старая, само выступление или его отрывки можно отыскать в сети. < ![CDATA[ ]]> Вот один из сайтов< ![CDATA[]]>.

Опять же, эффект известен, изучен хорошо, всеми понимается хорошо… Но почему же большинство людей всё равно не замечают, как попадают под его влияние? Не верите? Давайте подумаем о неочевидных проявлениях этого эффекта.

Самое распространённое – вера в квазинаучный текст. О такой вере можно судить по успешности разного рода лохотронов вроде экономайзеров топлива. Достаточно сказать фразу «магнитное поле упорядочивает углеродные соединения высокооктанового топлива, давая начало цепным реакциям высвобождения энергии межъядерного синтеза», и клиент уже верит, что это что-то действительно очень умное и просто обязано работать. Хотя сказанная фраза имеет столько же смысла, сколько формула 0=0.

Второй момент – когда менеджер лично убеждает заказчика в том, что втюхиваемый ему прибор действительно стоит своих денег. «Ну вы посмотрите на этот телефон, здесь Жэ-4, технология MDX сразу для двухпроводных систем и новомодная сейчас фишка всех таких телефонов: iСтилус». Если говорить какой-нибудь такой бред довольно уверенно, то клиент будет кивать головой. Конечно, сейчас трудно представить, что кого-то можно обмануть при покупке телефона именно этой фразой, но вот в автосервисе содрать лишних пару-тройку тысяч, сообщив, что «у вас штуцер для слива тормозной жидкости прикипел, пришлось менять вакуумный усилитель», можно очень легко. Штуцер и правда может прикипеть, но вот далеко не каждый (особенно не каждая) в курсе, что вакуумный усилитель тормозов при этом вообще как бы в другом месте.

Третий момент – когда политик говорит с экрана телевизора красиво и без бумажки. Я нередко слышал (и это особенно распространено было в начале 90-х, хотя снова набирает обороты), когда люди определялись со своим выбором именно по качеству речи политика. Они так иногда и говорят, что «вот, молодец, умный, без бумажки говорит, буду за него голосовать». Иногда это же они говорят иначе, но смысл остаётся прежним – человеку верят по тому, как он говорит, а не что он из себя представляет.

Вообще, это неудивительно. Подавляющее большинство людей не разбираются в политике, но всё-такие имеют право голоса. Раз они не разбираются в политике, то как они узнают о том, за кого голосовать? Правильно, просто пытаясь определить, кто более складно говорит и нравится ли это избирателю. Прямая связь с эффектом доктора Фокса.

С экрана телевизора вообще можно много чего узнать. Все эти программы с научно-популярным бредом (а-ля Малышева, «Малахов +», «Невероятно, но факт», и т. д.) полностью построены на двух эффектах: берётся капля правды и здравого смысла, на неё наращивается что угодно (не важно, правда или ложь, идёт оно в разрез со здравым смыслом или нет) и подаётся под соусом доктора Фокса. Это как майонез – для многих людей куда его не добавь, будет вкусно.

Однажды я наблюдал как парикмахер подробно с позиции какой-то науки втюхивает бабушке о том, как растут волосы у её внука и почему здесь так, а здесь этак. Бабушка усиленно делала вид, что она знакома с основами генетики и физиологии. В результате ребёнку сделали какую-то более дорогую стрижку, чем можно было бы в его случае.

Аналогично как-то и меня пытались убедить в банке стать участником ПИФа и долго-долго рассказывали, используя приёмы манипуляции и эмоционально воздействия, как это правильно и здорово получать нетрудовой доход. Не получилось. Приёмы-то эти я знаю, и основы экономики тоже.

И вы понаблюдайте за людьми, когда они что-то объясняют, имея некий интерес в том, чтобы вы с ними просто соглашались. Прежде чем соглашаться с ними, попробуйте разобраться в теме максимально полно сами, либо найдите специалиста, который будет стоять рядом и подавать знаки, когда менеджер впаривает вам лапшу под соусом доктора Фокса.

Пример юмора на данную тему можно с удовольствием посмотреть на этом видео ВК (на русском): < ![CDATA[ ]]> How to sound smart in your TEDx Talk< ![CDATA[]]>.

Кстати, я выразительно написал? Вы мне поверили? Может не хватает фотографии ми-ми-ми котёнка? Не дождётесь.