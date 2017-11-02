Октябрь спас Россию!
По планам хозяев Запада (Англии, США и Франции) февралисты-западники должны были уничтожить не только самодержавие и ликвидировать проект Романовых, но уничтожить саму Россию как уникальную, отдельную от западного мира цивилизацию.
Победа Февраля вела к развалу и уничтожению русской державы, цивилизации и русского народа, который может процветать и созидать только в рамках сильной империи (централизованной державы).
Февралисты, большая часть выродившейся элиты Российской империи (великие князья, аристократы, генералы, представители либерально-демократических и левых партий, депутаты, члены масонских лож, банкиры, промышленники, представители «угнетённых» национальных меньшинств и т. д.) думали, что, свалив русское самодержавие, захватив власть в свои руки, установив «демократию» (по сути, власть богатых, собственников), они сделают Россию частью «просвещённой и цивилизованной» Европы.
Однако хозяева Запада использовали русских западников (февралистов) для разрушения именно Руси-России, своего тысячелетнего геополитического противника. Пока существует русская цивилизация и русский народ, хозяева Запада не могут построить на Земле свой инфернальный рабовладельческий «новый» мировой порядок.
Российская империя попала в 1914 году в смертельную западню, умело подстроенную хозяевами Запада, вступила в братоубийственную бойню с великим германским народом (русские и немцы — самые великие представители арийско-индоевропейской семьи).
Войну использовали, чтобы сокрушить главные основы, скрепляющие здание империи: вооруженные силы и самодержавие. Февралисты (масоны, либералы-западники) подготовили заговор и в ходе февральско-мартовского переворота 1917 года смогли свергнуть царя и ликвидировать самодержавие.
После этого Временное правительство частью по умыслу, частью по глупости, отсутствию опыта и понимания основ русской государственности добило «старую Россию».
Февралисты ещё до Октября добьют уже крайне ослабленную, деморализованную, почти лишенную старого кадрового ядра армию. Фактически царская армия погибнет вместе с самодержавием и империей. Её разложенные остатки станут не опорой правительства, а ещё одним фактором смуты и анархии.
Ещё до большевиков была до основания уничтожена прежняя правоохранительная, полицейская система. На фоне тяжелейшей мировой войны и многих тысяч вооруженных дезертиров в России началась криминальная революция. Формировались крупные бандформирования, терроризировавшие целые города и населенные пункты.
Позднее большевикам и Красной Армии придётся вести отдельную войну с «зелёными» (бандитами).
При Временном правительстве начнётся развал Великой России, различные сепаратисты и националисты получат полную свободу. Начнется бурный рост различных националистических партий и движений, они будут формировать свои «армии» и правительства. Что станет одним из главных факторов уже начинающейся Гражданской войны.
Различные националисты (финские, польские, украинские, крымско-татарские, кавказские и пр.), а также чужаки — венгры, чехословаки, китайцы, японцы — будут самым жестоким образом вырезать русских.
В этом же ряду предтечи современных джихадистов — басмачи. Русским коммунистам предстоит выдержать жесточайшую битву с националистами, сепаратистами и басмачами, которые рвали Россию на части, спасая единство Русской державы.
При февралистах в России появится ещё один фронт — Крестьянская война. Крестьяне, веками копившие ненависть к помещикам, освободятся от царской власти (сакральной власти), которая сдерживала их.
Не будет и армии, которая могла бы жесткими карательными мерами успокоить их (по примеру революции 1905-1907 гг.). Крестьяне после Февраля 1917 года начнут свою войну, будут уничтожать помещичьи имения и делить землю. Они не захотят снабжать продовольствием города и войска по ценам, предложенным властями.
А продразвёрстку начнут при царском и Временном правительствах, ещё до большевиков. Советскому правительству придётся бороться ещё и крестьянской вольницей, не желающей подчиняться никаким властям. Крестьянская война своим всеуничтожающим огнем и анархией была одной страшных угроз для государства, и её удалось ликвидировать только большой кровью, что стало одной из самых больших трагедий Революции и Гражданской войны в России.
В рамках этой великой трагедии и судьба особой части русского народа — казачества. Казаки также почувствовали себя вольными, как столетия назад, начали создавать свои правительства и автономные (самостийные) области-войска. Участвовали в развале единой России, воевали за белых, и за красных.
Временное правительство доконало и другие основы единого государства — транспортная сеть была парализована, еле работала, рухнуло снабжение городов; в ряде мест люди начали голодать, в других — крестьяне прятали хлеб «до лучших времен»; промышленность деградировала и т. д.
Австро-германские вооруженные силы легко занимали западные области России. Хозяева Франции, Англии, США и Японии делили Россию на сферы влияния, готовились к дележу «шкуры русского медведя».
Таким образом, Февраль убил «старую Россию» — русское самодержавие, империю Романовых, само государство. Произошла страшная катастрофа. Русская цивилизация и народ были на грани полного распада и гибели.
Хозяева Запада — «чужие и хищники» — не дали бы России никаких шансов на восстановление, даже под видом «русской демократии», части «просвещённой Европы». Им не нужна была Россия — ни царская, ни демократическая, ни социалистическая. Россию ждала судьба полуколонии, существования жалких самостийных бантустанов под протекторатом великих держав Запада и Востока. И полное угасание самосознания некогда великого русского народа.
Всевозможные февралисты-западники — керенские, соколовы, милюковы, гучковы и прочие, погубили Россию, убили её (к сожалению, их идейные наследники — гайдары, чубайсы, собчаки, победили в ходе контрреволюции 1985-1993 гг.). Оставалось совсем чуть-чуть до полного коллапса России.
Однако нашлись люди, которые решили взять власть в свои руки и предложить народам русской цивилизации новый проект развития, в котором не будет социальной несправедливости, угнетения и эксплуатации немногими паразитами большинства.
Это были большевики, русские коммунисты. У них был проект развития в интересах подавляющего большинства народа, идея, программа и воля. Поэтому они и смогли победить и белых (ставленники проигравших февралистов, буржуазии и капиталистов, Запада и Востока), и националистов, и басмачей, и казачью, крестьянскую вольницу, и бандформирования, и выбросить из России интервентов.
Они создали величайший в истории человечества советский проект и цивилизацию, могучий Советский Союз. Предложили миру идею общества служении я и созидания, социальной справедливости и господства этики совести. Октябрь спас Россию.
Таким образом, русские коммунисты предложили человечеству образ справедливого мирового порядка, без паразитирования немногих «избранных» над народными массами. Это было общество будущего — «прекрасное далеко».
Поэтому русских (советских) людей так любили и уважали на Кубе, во Вьетнаме, в Китае, Северной Корее и других уголках нашей планеты, где люди, простой народ уже пережил весь ужас господства рабовладельцев, западных «хищников и чужих».
Стоит отметить, что многие успехи современного Китая (ставшего второй экономикой мира и новым центром силы на планете) связаны именно с тем, что Поднебесная взяла на вооружение советский опыт, в первую очередь сталинской империи.
Понятно, что большевики не были едины. Ядро русских коммунистов мечтало о лучшем мире, социальной справедливости.
Их поддерживала масса простых большевиков. Но были и «агенты влияния» Запада, т. н. троцкисты-интернационалисты во главе с Троцким, Свердловым и др., которые должны были довершить разграбление и погром русской цивилизации, добить Россию.
Также по замыслу хозяев Запада они проводили в России полигонные испытания новой модели рабовладельческой цивилизации, чтобы затем распространить её на всю планету — псевдокоммунистическая (марксистская) система толпо-элитарного общества. При такой модели народ обманывали образами «светлого будущего», против несогласных применялись масштабные репрессии и террор.
А по сути, всё оставалось как прежде: господство касты «избранных» над народными массами. Однако русские коммунисты во главе со Сталиным сломали этот изощрённый замысел хозяев Запада.
Отсюда и загадка «великой чистки 1937 года» и противоречивость репрессий, когда сначала под нож попали массы невинных, а затем и сами инициаторы массового террора.
Александр Самсонов
***
Евгений Спицын в программе «Кому на Руси жить хорошо?» о Владимире Ильиче Ленине
Источник.
Насколько Николай Второй был любим и почитаем своими подданными, можно судить по стихотворению Бальмонта, написанному за 10 лет до революций 1917 года.
НИКОЛАЮ ПОСЛѢДНЕМУ.
Ты грязный негодяй съ кровавыми руками,
Ты зажиматель ртовъ, ты пробиватель лбовъ,
Палачъ, въ уютности сидящій съ палачами,
Подъ тѣнью висѣлицъ, надъ сонмами гробовъ.
5 Когда жь придетъ твой часъ, отверженецъ Природы,
И страшный духъ темницъ, наполненныхъ тобой,
Возстанетъ облакомъ, уже ростущимъ годы,
И броситъ молнію, и прогремитъ Судьбой.
Ты долженъ быть казненъ рукою человѣка,
10 Быть можетъ собственной, привыкшей убивать,
Ты до чрезмѣрности душою сталъ калѣка,
Подобнымъ жить нельзя, ты гнусности печать.
Ты осквернилъ себя, свою страну, всѣ страны,
Что стонутъ подъ твоей уродливой пятой,
15 Ты карликъ, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты долженъ быть убитъ, ты сталъ для всѣхъ бѣдой.
Природа выбрала тебя для завершенья
Всѣхъ богохульностей Романовской семьи,
Послѣдышъ мерзостный, ползучее сцѣпленье
20 Всѣхъ низостей, умри, позорны дни твои.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Чем ближе дата еврейского переворота, тем больше будут петь ему осанны…
Считалось, что революционеры стремились сделать жизнь в России комфортной и демократичной, сытой и богатой. Вы верите в это? Вы верите в то, что Рокфеллеры, Ротшильды, Шифы с Варбургами вкладывали свои нажитые непосильным трудом деньги в процветание России? Оставьте это пустое занятие сидельцам палаты № 6. А где же логика? – спросите вы… Логика – в захвате всей России…
Большевики – из числа большинства, т.е. на втором съезде у них произошёл раскол на большевиков и меньшевиков. Меньшевики были за подчинение партии евреям, а большевики, что евреи должны подчиняться партии. В 1917 году большевики отняли власть у меньшевиков, а в 1991 году меньшевики отняли власть у большевиков – так называемая “демократическая революция”. Гайдар со своей командой при Ельцине первым делом после революции отменили уголовное преследование за гомосексуализм…
Первыми декретами Бланка были законы о самых страшных карах за антисемитизм (за одно только презрительное слово “жид” расстреливали!), уравнение евреев во всех правах – то есть передача им всей полноты власти. Но не только доморощенных иуд берегли – их еще и активно импортировали со многих стран Европы и даже США. Американский посланник в России Френсис докладывал своему сенату: “в революции участвует большое количество русских евреев… Когда началась революция, они ехали массами в Россию, по 8000 человек в неделю”. В протоколах того же сената значится: “среди агитаторов были сотни евреев из… Нью-Йорка, а в 1918 году правительственный аппарат в Петрограде состоял из 16 настоящих русских (сейчас установлено, что и они только маскировались под славян, как тот же Ленин или Луначарский – в девичестве соответственно Бланк и Мандельштамм) и 371 евреев, причем 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка”. Сплошь и рядом в правительственных корридорах слышались иноязычные речи – многие высшие государственные чиновники с горбатыми носами… не говорили по-русски! И.В.Сталин на заседания СНК приглашал переводчика с идиша на грузинский.
Вот лик тех, кто “созидал и строил” светлое настоящее и будущее России. Результаты этого “строительства” хорошо известны. И по сей день это “строительство” на костях Русского народа продолжается. Формы поменялись, суть осталась
Весной 1919 года, перед комиссией Овермана в Сенате США коммерческий атташе США в Петрограде ответственно даёт показания: “Две трети большевиков составляют русские евреи”.
В протоколах 65-й сессии Сената США (запись 439 и 469) записано: “Среди агитаторов были сотни евреев из Даунтауна, восточной окраины Нью-Йорка, а в 1918 году правительственный аппарат в Петрограде состоял из 16 настоящих русских и 371 еврея, причём 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка”.
Богатства утекали из России заграницу к тем силам, которые финансировали революцию. Только за 8 месяцев 1921 года в США поступило 767 тонн золота, львиная доля – из России. В числе главных получателей была фирма еврейского банкира Якова Шиффа, одного из главных спонсоров революционеров. Именно Яков Шифф помог Троцкому сделать головокружительную карьеру сразу по прибытии в Россию летом 1917 года. Троцкий цинично заявлял:
“Россия – это хворост, который мы бросим в костер мировой революции”.
Целью человеческой жизни и всей цивилизации марксизм-ленинизм объявил животные инстинкты: еда, сон, секс и самооборона. Правда, под лживую риторику о равенстве, безбожном братстве и материальном счастье.
Людоедское «указание товарища Ленина от 1.05.19 г.» о массовых расстрелах русских верующих людей Сталину удалось отменить лишь 11.11.39 года директивой № 1697/13, носившей также гриф «строго секретно». Сталин спас страну от сионистского нашествия, агентура которого уже проникла во все поры государственного аппарата, и эта его Побе-да должна быть поставлена даже выше Победы над немецким нашествием 1941—1945 годов. Мировая закулиса никогда не забудет этого поражения, а главное — того гениального опыта, который Сталин внес в политическую международную жизнь, опыта победы над мировой закулисой. И в наши дни, и всегда они будут люто ненавидеть за это Сталина и отрицать факт его Великой Победы над ними.
Начались знаменитые процессы 1937 года, итогом которых было окончательное (теперь уже физическое) устранение главных врагов России — троцкистов: Тухачевский, Корк, Уборевич, Фельдман, Рудзутак, Ягода, Карахан, Эйдеман, Гамарник и др.— всего 13 человек (руководители военно-политического за-говора). Разумеется, были репрессированы и их многочисленные сподвижники. Время, подчеркнем еще раз, было жестокое. Однако Сталин пошел на абсолютно открытые процессы, где все обвиняемые имели полнейшую возможность политической и судебной защиты. На процессы были приглашены представители мировой общественности и литературы, пресса. Малейшие их нюансы освещались в советской прессе. Разумеется, всякие обвинения в пытках и подтасовках надо отмести. Их укорененность объясняется незнанием. В 1997 году вышла прекрасная книга «Судебный отчет», из которой каждый желающий может убедиться в высочайшей степени гуманном характере судебных процессов 1937 года.