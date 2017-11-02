Октябрь спас Россию!

Победа Февраля вела к развалу и уничтожению русской державы, цивилизации и русского народа, который может процветать и созидать только в рамках сильной империи (централизованной державы). Февралисты, большая часть выродившейся элиты Российской империи (великие князья, аристократы, генералы, представители либерально-демократических и левых партий, депутаты, члены масонских лож, банкиры, промышленники, представители «угнетённых» национальных меньшинств и т. д.) думали, что, свалив русское самодержавие, захватив власть в свои руки, установив «демократию» (по сути, власть богатых, собственников), они сделают Россию частью «просвещённой и цивилизованной» Европы.

По планам хозяев Запада (Англии, США и Франции) февралисты-западники должны были уничтожить не только самодержавие и ликвидировать проект Романовых, но уничтожить саму Россию как уникальную, отдельную от западного мира цивилизацию.



Однако хозяева Запада использовали русских западников (февралистов) для разрушения именно Руси-России, своего тысячелетнего геополитического противника. Пока существует русская цивилизация и русский народ, хозяева Запада не могут построить на Земле свой инфернальный рабовладельческий «новый» мировой порядок.

Российская империя попала в 1914 году в смертельную западню, умело подстроенную хозяевами Запада, вступила в братоубийственную бойню с великим германским народом (русские и немцы — самые великие представители арийско-индоевропейской семьи).



Войну использовали, чтобы сокрушить главные основы, скрепляющие здание империи: вооруженные силы и самодержавие. Февралисты (масоны, либералы-западники) подготовили заговор и в ходе февральско-мартовского переворота 1917 года смогли свергнуть царя и ликвидировать самодержавие.



После этого Временное правительство частью по умыслу, частью по глупости, отсутствию опыта и понимания основ русской государственности добило «старую Россию».

Февралисты ещё до Октября добьют уже крайне ослабленную, деморализованную, почти лишенную старого кадрового ядра армию. Фактически царская армия погибнет вместе с самодержавием и империей. Её разложенные остатки станут не опорой правительства, а ещё одним фактором смуты и анархии.



Ещё до большевиков была до основания уничтожена прежняя правоохранительная, полицейская система. На фоне тяжелейшей мировой войны и многих тысяч вооруженных дезертиров в России началась криминальная революция. Формировались крупные бандформирования, терроризировавшие целые города и населенные пункты.



Позднее большевикам и Красной Армии придётся вести отдельную войну с «зелёными» (бандитами).

При Временном правительстве начнётся развал Великой России, различные сепаратисты и националисты получат полную свободу. Начнется бурный рост различных националистических партий и движений, они будут формировать свои «армии» и правительства. Что станет одним из главных факторов уже начинающейся Гражданской войны.



Различные националисты (финские, польские, украинские, крымско-татарские, кавказские и пр.), а также чужаки — венгры, чехословаки, китайцы, японцы — будут самым жестоким образом вырезать русских.



В этом же ряду предтечи современных джихадистов — басмачи. Русским коммунистам предстоит выдержать жесточайшую битву с националистами, сепаратистами и басмачами, которые рвали Россию на части, спасая единство Русской державы.

При февралистах в России появится ещё один фронт — Крестьянская война. Крестьяне, веками копившие ненависть к помещикам, освободятся от царской власти (сакральной власти), которая сдерживала их.



Не будет и армии, которая могла бы жесткими карательными мерами успокоить их (по примеру революции 1905-1907 гг.). Крестьяне после Февраля 1917 года начнут свою войну, будут уничтожать помещичьи имения и делить землю. Они не захотят снабжать продовольствием города и войска по ценам, предложенным властями.



А продразвёрстку начнут при царском и Временном правительствах, ещё до большевиков. Советскому правительству придётся бороться ещё и крестьянской вольницей, не желающей подчиняться никаким властям. Крестьянская война своим всеуничтожающим огнем и анархией была одной страшных угроз для государства, и её удалось ликвидировать только большой кровью, что стало одной из самых больших трагедий Революции и Гражданской войны в России.



В рамках этой великой трагедии и судьба особой части русского народа — казачества. Казаки также почувствовали себя вольными, как столетия назад, начали создавать свои правительства и автономные (самостийные) области-войска. Участвовали в развале единой России, воевали за белых, и за красных.

Временное правительство доконало и другие основы единого государства — транспортная сеть была парализована, еле работала, рухнуло снабжение городов; в ряде мест люди начали голодать, в других — крестьяне прятали хлеб «до лучших времен»; промышленность деградировала и т. д.



Австро-германские вооруженные силы легко занимали западные области России. Хозяева Франции, Англии, США и Японии делили Россию на сферы влияния, готовились к дележу «шкуры русского медведя».

Таким образом, Февраль убил «старую Россию» — русское самодержавие, империю Романовых, само государство. Произошла страшная катастрофа. Русская цивилизация и народ были на грани полного распада и гибели.



Хозяева Запада — «чужие и хищники» — не дали бы России никаких шансов на восстановление, даже под видом «русской демократии», части «просвещённой Европы». Им не нужна была Россия — ни царская, ни демократическая, ни социалистическая. Россию ждала судьба полуколонии, существования жалких самостийных бантустанов под протекторатом великих держав Запада и Востока. И полное угасание самосознания некогда великого русского народа.

Всевозможные февралисты-западники — керенские, соколовы, милюковы, гучковы и прочие, погубили Россию, убили её (к сожалению, их идейные наследники — гайдары, чубайсы, собчаки, победили в ходе контрреволюции 1985-1993 гг.). Оставалось совсем чуть-чуть до полного коллапса России.



Однако нашлись люди, которые решили взять власть в свои руки и предложить народам русской цивилизации новый проект развития, в котором не будет социальной несправедливости, угнетения и эксплуатации немногими паразитами большинства.



Это были большевики, русские коммунисты. У них был проект развития в интересах подавляющего большинства народа, идея, программа и воля. Поэтому они и смогли победить и белых (ставленники проигравших февралистов, буржуазии и капиталистов, Запада и Востока), и националистов, и басмачей, и казачью, крестьянскую вольницу, и бандформирования, и выбросить из России интервентов.



Они создали величайший в истории человечества советский проект и цивилизацию, могучий Советский Союз. Предложили миру идею общества служении я и созидания, социальной справедливости и господства этики совести. Октябрь спас Россию.

Таким образом, русские коммунисты предложили человечеству образ справедливого мирового порядка, без паразитирования немногих «избранных» над народными массами. Это было общество будущего — «прекрасное далеко».



Поэтому русских (советских) людей так любили и уважали на Кубе, во Вьетнаме, в Китае, Северной Корее и других уголках нашей планеты, где люди, простой народ уже пережил весь ужас господства рабовладельцев, западных «хищников и чужих».

Стоит отметить, что многие успехи современного Китая (ставшего второй экономикой мира и новым центром силы на планете) связаны именно с тем, что Поднебесная взяла на вооружение советский опыт, в первую очередь сталинской империи.

Понятно, что большевики не были едины. Ядро русских коммунистов мечтало о лучшем мире, социальной справедливости.



Их поддерживала масса простых большевиков. Но были и «агенты влияния» Запада, т. н. троцкисты-интернационалисты во главе с Троцким, Свердловым и др., которые должны были довершить разграбление и погром русской цивилизации, добить Россию.



Также по замыслу хозяев Запада они проводили в России полигонные испытания новой модели рабовладельческой цивилизации, чтобы затем распространить её на всю планету — псевдокоммунистическая (марксистская) система толпо-элитарного общества. При такой модели народ обманывали образами «светлого будущего», против несогласных применялись масштабные репрессии и террор.



А по сути, всё оставалось как прежде: господство касты «избранных» над народными массами. Однако русские коммунисты во главе со Сталиным сломали этот изощрённый замысел хозяев Запада.

Отсюда и загадка «великой чистки 1937 года» и противоречивость репрессий, когда сначала под нож попали массы невинных, а затем и сами инициаторы массового террора.

Александр Самсонов

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Евгений Спицын в программе «Кому на Руси жить хорошо?» о Владимире Ильиче Ленине

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