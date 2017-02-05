Финансовая тайна Троцкого

Кто давал деньги известному вождю Октябрьской революции?

Девяносто лет назад из политической эмиграции в Россию вернулись люди, которые спустя некоторое время стали организаторами октябрьского переворота 1917 года. Среди них был и Лев Троцкий, подлинный организатор и вдохновитель "Великого Октября".

Откуда деньги, Лёва?

Для историков остаётся загадкой материальное благополучие этого неистового революционера. Он никогда не нуждался: ни в годы дореволюционной эмиграции, ни во время пребывания на важных государственных постах Советской России. Даже после изгнания из страны в результате сталинских интриг Лев Давидович не опустился на дно социальной жизни. Известно, что свои последние годы он прожил на мексиканской вилле в окружении охраны.

Свет на тайну безбедной жизни Льва Давидовича проливают несколько интересных фактов…

В 1917 году на пароходе "Христиания" Троцкий из Нью-Йорка возвращался в Россию, где только что произошла Февральская революция, объявившая амнистию всем политическим эмигрантам. В порту канадского города Галифакс Троцкого задержали местные власти по подозрению в пропаганде в пользу Германии — Канада являлась в то время членом Антанты, военно-политического союза, воевавшего против Германской империи.

При обыске у Троцкого обнаружили 10 тысяч долларов (в пересчёте на нынешний валютный курс это 200 тысяч "зелёных). Канадской полиции это показалось странным, ибо сам Лев Давидович уверял, что за годы пребывания в США он заработал не более 310 долларов. Однако разобраться в этой истории канадцам не удалось. Троцкого попросили выпустить люди из… администрации тогдашнего президента США Вудро Вильсона! Это выглядело дико — за революционера, не раз грозившего "проклятым буржуям" мировым революционным пожаром, заступились американские "акулы" капитализма.

Просьба "акул" была удовлетворена — Троцкий благополучно отбыл из Галифакса в Петроград вершить красную революцию.

Эта история вновь всплыла в 1919 году, уже после октябрьского переворота в России, на заседании специальной Сенатской комиссии, расследовавшей большевистскую деятельность в Америке. Сенаторам удалось выяснить, что Троцкий не только вывез из США крупную сумму денег наличными, но и перекачал в Европу немало "безналички": деньги из Нью-Йорка поступали в один из шведских банков, а уже оттуда доллары шли на ведение коммунистической пропаганды в России и на вооружение отрядов Красной гвардии.

Однако и здесь расследование было прекращено под давлением президентской администрации…

Следующий любопытный факт связан уже с жизнью Троцкого после его изгнания из Советского Союза.

Не так давно нашими историками в бывших архивах ЦК КПСС было найдено донесение некоего агента французской военной разведки, перехваченное советскими спецслужбами в начале 30-х годов. Этот агент, следивший за Троцким, докладывал своему начальству, что изгнанный Сталиным красный вождь получает регулярные денежные переводы в одну-две тысячи долларов в месяц. Французская разведка проследила весь путь этих поступлений, сделанный через подставные банки Европы. Конечными отправителями оказались крупнейшие американские банковские структуры — "Ферст Нэшнл банк", "Нэшнл Сити банк" и "Гаранти траст банк".

Французы сделали из всего этого вывод — какие-то очень влиятельные люди из США расплачивались с Троцким за проделанную работу.

Интересно, какую именно?

Захват России

Чтобы разобраться в связях Троцкого с американцами, следует понять специфику отношений США и России на рубеже XIX — XX веков.

В конце 19-го столетия в итоге бурного развития капитализма на передовые позиции в финансовом мире стали выходить крупнейшие банковские объединения, сосредоточенные в Нью-Йорке на знаменитой улице Уолл-стрит. Эти объединения были сильны ещё и тем, что прибирали к своим рукам не только чисто финансовые структуры, но и целые отрасли промышленности. Например, знаменитое семейство Рокфеллеров владело одновременно "Гаранти траст банком" и нефтяной корпорацией "Стандарт Ойл". По мнению ряда американских историков, именно в это время у этих магнатов возникла идея овладения миром путём разрушения национальных экономик и целых государств.

Первым шагом к мировому господству стал принятый ещё в 1884 году специальный "Акт Берлинской конференции", в котором закреплялся принцип так называемой эффективной оккупации. Каждая страна, которая имеет сырьевые ресурсы, но не может их эффективно обрабатывать, должна допускать к эксплуатации своих природных богатств международные концерны и синдикаты. Понятно, что прежде всего подразумевались концерны, которые принадлежали либо дельцам из лондонского Сити, либо с нью-йоркской Уолл-стрит.

В этих планах большая роль отводилась захвату российского сырья. Однако русские цари, видимо, не пожелали внимать пожеланиям международных финансовых воротил. Царей больше интересовало строительство национальной экономики. Так, царь Николай Второй издал указ, в соответствии с которым иностранному капиталу позволялось свободно размещаться в России, но вывоз сырья и получаемой в России прибыли ограничивался размером в 12,8 процента. То есть хочешь разрабатывать и продавать наши полезные ископаемые, прими российское гражданство, а выручку оставь в России.

В итоге у страны появились огромные деньги, а следом начался бурный экономический рост России. Английский эксперт Эдвард Торн писал в 1913 году: "Если западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не будет соперников. Европа и США окажутся на коленях у сырьевого гиганта".

Неудивительно, что дельцы с Уолл-стрит через своих ставленников в правительстве США объявили нам хоть и негласную, но очень жёсткую войну.

В декабре 1911 года посол США в Петербурге вручил русскому министру иностранных дел ноту о разрыве договора о торговле и мореплавании, существовавшем между нашими странами с 1832 года. В американской прессе началась травля всего русского. Россию называли варварской, дикой, антисемитской и т.д. А известный банкир, владелец банковского дома "Кун, Леб энд компани" Джекоб Шиф прямо призывал "поставить подлую Россию на колени".

Шиф и его соратники по Уолл-стрит сделали ставку на разжигание внутренних беспорядков в Российской империи. И огромные финансовые потоки полились в кассы революционеров всех мастей — от эсеров до большевиков. Только один Шиф потратил на это "святое дело" 20 миллионов долларов личных средств.

Долг платежом красен

Троцкий попал в поле зрения американцев ещё в годы первой русской революции 1905 года, когда Лев Давидович возглавлял Петроградский Совет рабочих депутатов, готовивший антиправительственный вооруженный мятеж. С тех пор Троцкий никогда не испытывал материальной нужды.

Перед революционными событиями 1917 года он непосредственно прибыл в Нью-Йорк, так сказать, на "смотрины". Хозяева, по всей видимости, остались довольными, отчисления на революционную борьбу резко возросли — как мы уже знаем, только на карманные расходы при возвращении в Россию Лев Давидович получил 10 тысяч "баксов"…

Не забывали банкиры о своём подопечном и после того, когда Троцкий со своими соратниками взяли власть. Директор Федерального резервного банка в Нью-Йорке Уильям Томпсон в 1919 году лично внёс в казну большевиков миллион долларов.

Час расплаты наступил после Гражданской войны. В рамках "новой экономической политики" (НЭПа) товарищ Троцкий отдал американским компаниям право на неограниченную эксплуатацию сырьевых месторождений Кавказа — главным образом марганца и нефти. И в течение 10 лет существования НЭПа американцы ежегодно вывозили до 90 процентов всех добытых полезных ископаемых, получая многомиллиардные доходы.

Но главный куш Уолл-стрит сорвал с финансовой политики большевиков. В международное отделение главной финансовой структуры Советского Союза — Государственного банка — с подачи Троцкого вошли такие американские банки, как "Гаранти траст", "Кун Леб", "Чейз Нэшнл" и прочие, кто ранее засветился на финансировании Октябрьского переворота. Фактически эти зарубежные учреждения от имени нашего Госбанка курировали все зарубежные денежные операции Советской власти.

Словом, расходы на большевиков и персонально на Троцкого американцы окупили с лихвой.

Валюта за вывоз сырья поступала в Госбанк СССР, который, в свою очередь, переводил деньги на депозитные счета в США в те же банки, чьи фирмы это сырьё… вывозили! Таким образом, эксплуатация сырьевых источников в России дельцам с Уолл-стрит ничего не стоила, зато прибыль была такова, что до сих пор ведущие банки Америки отказываются предоставлять данные о своих доходах, относящихся к 20-м, началу 30-х годов. Надо сказать, что кроме депозитных счетов на хранение в США передавались ещё и золотые запасы Советов, полученные в результате ограбления имущих слоёв бывшей империи, разворовывания церковных богатств, продажи произведений искусства…Не забывали они Льва Давидовича и после изгнания, инициированного Сталиным. Банкиры продолжали его содержать за свой счёт и даже поселили Троцкого на охраняемой вилле в Мексике. Но, очевидно, он уже становился им в тягость. Ведь бывший большевистский вождь мог проболтаться, а сама связь со столь одиозной фигурой в цивилизованном мире считалась верхом неприличия.

Видимо, поэтому охрана и "прозевала" сотрудника ОГПУ, явившегося к Троцкому по сталинскому заданию с ледорубом в руке…

Мавр сделал своё дело…

Источник: nnm.me