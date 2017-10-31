Письмо предпринимателя. “Банковский беспредел”

Прочитал материал на Вашем сайте, по ссылкам.

http://www.pravosudija.net/article/pismo-bankovskiy-bespredel и http://www.pravosudija.net/article/bankovskiy-bespredel-vdogonku



Поясню вообще согражданам – тем предпринимателям (юр.лицам), чей налог в совокупности более 10% от выручки вообще не сладко. Иногда думаю пусть бы лучше счета закрыли давно или в тюрьму посадили сразу.



Выездные проверки по 8 месяцев с учетом 2-х месяцев приостановки. И это у малого бизнеса.

Штрафные санкции и пени, а также недоимки – всё стараются “вешать” на нас, даже сверку нормальную не проводят по документам. Суммы, которая налоговая хочет содрать, равны стоимости моего единственного жилья или всех моих станков.

И это в тот момент, когда государство ничем никогда не одной копеечкой не помогало. Не участвовали основные знакомые бизнесмены в приватизации. Не получали помощи из бюджетов. Не получали скидки по налогам.

Многие заводы – вообще просто сдают недвижимость, в основном статьи – аренда цехов. А мы работаем!!!



Во первых – мы никуда не убегаем, не прячемся.

Во вторых – при желании не убежим, т.к. например, у меня работа в т.ч. на “военку”, обязательств куча, в моей продукции нуждаются.

В третьих – производственник не сможет убежать, т.к. станки просто так не унесешь, а кроме них ничего и нет.

В четвертых – а зачем? Мы тут создаем продукцию, тут создаем рабочие места. Мне очень интересно создавать серьезную продукцию, а уж импортозамещением я занимался тогда, когда таких слов власть не говорила. И замещал китайскую продукцию.

И именно на производственников сейчас идут огромные наезды.



Сегодня был в налоговой. Кроме налоговой проверки пытаются “навешать” административку. При этом, когда пришел в налоговую для составления протокола об административном (как они считают) нарушении – мне сразу дали подписать уже готовый протокол. И на мои возражения, что протокол обязаны составлять в моем присутствии по процедурам – мне ответили, что со мною сложно, что мешаю работать. И что у них есть уже шаблоны готовые. На вопрос – почему в шаблонах уже мои ФИО и адрес, и все особенности “дела” – ответили, что и так всё ясно!!! А зачем тогда процедуры и регламент придумали?



просто как мысль:

В 1916 году в Туркестане произошли волнения, в которых погибло несколько тысяч человек. Они произошли из-за глупого указа Императора, из-за неграмотности и вседозволенности на местах при генерал-губернаторе, и из-за жадности чиновников – успеть хапнуть.

До этого регион был спокойным, всегда “платил” Москве по военным делам. http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:7039

Конечно фигура докладчика не любимая многими – но внимательно прочитайте.



И главное там – не геноцид, как хотят либералы показать. Главное – разгильдяйство на местах и вседозволенность, безнаказанность, неэффективное управление из центра, неграмотные и не продуманные законодательные акты.



Иногда я считаю, кто-то так по всей стране устраивает провокации и сейчас. Очень глубокие провокации.



С уважением, …

PS – про закрытие счетов у ИП в коммерческих банках – проблему подтверждаю, начались еще в 2016 году – сентябре примерно.

Т.В. Здравствуйте!

Благодарю за письмо.

Блокирование счетов «по беспределу» – это способ попользоваться деньгами клиента…. под видом борьбы с «отмывкой денег». Страшная тайна ЦБ — в банках нет денег, поэтому ЦБ официально разрешил банкам решать свои проблемы за счет клиентов. Как решить проблему необоснованных блокировок счетов? Или на государственном уровне, (как при дедушке Ленине) — национализацией банков и введением госмонополии на банковскую деятельность, или, для небольших участников рынка — переходом на расчеты по бартеру или налом, сокращением времени сделок, а для особо рисковых — уход в расчеты биткоинами и другими криптовалютами. (Есть шанс потерять деньги, как в МММ, поэтому накопления держать в криптовалютах все же не стоит) Но тут уже ФСБ будет «наезжать», ибо у государства денег нет, как и у банков. Деньги в стране остались только у предприятий и граждан.