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Цитаты из «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса

17:05. 29 октября 2017 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:
Нет такой дурной книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего


Центральным произведением в творчестве испанского писателя и драматурга Мигеля де Сервантеса (1547 — 1616) стал легендарный роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Вот уже более четырехсот лет эта книга является одним из самых популярных произведений мировой литературы. История похождений рыцаря печального образа и его оруженосца Санчо Пансы легла в основу многочисленных театральных постановок и кинофильмов.

В 2002 году Норвежский книжный клуб и Норвежский институт имени Нобеля пригласили 100 писателей из 54 стран мира, чтобы составить список из ста наиболее значимых произведений мировой литературы. По итогам голосования «Дон Кихот» Сервантеса набрал на 50% голосов больше, чем любой другой роман. Он был признан лучшей книгой всех времен и народов.


Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженств. Спасибо тому, кто изобрел сон. Это единые часы, ровняющие пастуха и короля, дуралея и мудреца.

Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.

Самовосхваление унижает.

И хоть я знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки.

Судьба в невзгодах всегда оставляет лазейку, чтобы можно было выбраться из них.

Не будь ни постоянно суров, ни постоянно мягок — выбирай середину между этими двумя крайностями, в среднем пути и заключается высшая мудрость.

Все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове.

Обманывать тех, кто тебе верит, — это занятие не из весьма доблестных.

Ни горе, ни радость не бывают слишком продолжительны, а из этого следует, что если горе тянулось очень долго, то, значит, радость уже близка.

Нет такой дурной книги, в которой не было бы чего-нибудь хорошего.

Каждый из нас — сын своих дел.

Печали созданы не для животных, а для людей, но если люди чрезмерно им предаются, они превращаются в животных.

Всякий порок таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы.

На основе глупости разумного здания не возведешь.

Кроме смерти, все на свете поправимо.

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: цитаты
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