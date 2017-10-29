Беременная кошка плакала на пороге ветлечебницы, зовя людей на помощь

Есть ли на свете хоть одно животное, которое само, добровольно придет к ветеринару? В это страшное, пропитанное жуткими запахами лекарств место, где делают больно и далеко не всегда, чтобы вылечить. Но когда на кону жизнь еще не родившихся котят, кошка способна на многое.

В Турции, в городе Татване, к местному оздоровительному центру однажды из последних сил пришла кошка. Обычная, бездомная кошка с болью и тоской в глазах. Она замяукала, тоненько и жалобно, из последних сил пытаясь привлечь к себе внимание. Но толстая дверь гасила звуки с улицы.

Кто-то зашел в центр и сказал сотрудникам больницы, что у вас там странная кошка сидит. Это было мягко сказано — когда животное увидели профессиональные медики, она сразу поняли, что у кошки проблемы со здоровьем. А потом выяснилась и причина: она была на сносях, но не могла родить самостоятельно.

Кошку подобрали, бегло осмотрели, сделали несколько снимков и бегом повезли к ближайшему ветеринару. Стало понятно, что роды должны были начаться давно, но что то пошло не так и первый котенок закупорил собой родовые пути. Сколько же ты страдала, кошечка, пока добиралась за помощью к людям?

Ветеринар времени не терял — пока один помощник давал кошке наркоз, а второй фиксировал лапы, он готовился делать кесарево сечение. Кошке. Без должной подготовки, на скорую руку. Но в тот день кошачьи боги не дремали и операция прошла успешно

Стараниями врачей на свет появилось четыре котенка. Они не совсем здоровы, ведь как и мама, пережили непростые потрясения, но нет сомнений — все семейство поправится. Ветеринар вызвался присмотреть за кошачьей братией, пока они окончательно не окрепнут.

Что заставило кошку обратиться за помощью к людям? Почему она была уверена, что они ей помогут? Наверное, в этом и есть сила той незримой связи, которая объединяет человека и зверя, делает животное домашним.

Источник: nashaplaneta.su