Радиационно-защитное покрытие: в России разработали уникальную защиту от радиации

Российскими учеными АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных системы" (АО "Российские космические системы"), разработано радиационно-защитное покрытие радиоэлектронной аппаратуры.
Изобретение относится к области приборостроения. Радиационно-защитное покрытие содержит переходный металл шестого периода Периодической системы химических элементов, постпереходный металл шестого периода Периодической системы химических элементов и/или лантаноид и поглощающее вещество, содержащее химический элемент с атомным номером меньшим, чем у упомянутых химических элементов. Радиационно-защитное покрытие состоит из множества чередующихся слоёв из частиц по меньшей мере одного переходного металла шестого периода Периодической системы химических элементов, постпереходного металла шестого периода Периодической системы химических элементов и/или лантаноида и из упомянутого поглощающего вещества. Изобретение позволяет обеспечить оптимальную защиту элементной базы от естественных ионизирующих излучений космического пространства.
В качестве ближайшего аналога предлагаемого изобретения может быть выбрана заявка на изобретение US 2007194256, в которой предложено радиационно-защитное покрытие элементов радиоэлектронной аппаратуры космического назначения. Известное из US 2007194256 радиационно-защитное покрытие содержит порошок вольфрама с возможными добавками гадолиния, гафния, золота и содержит химический элемент с атомным номером меньшим, чем у вольфрама - оксид алюминия (Al2O3), введённые в неорганическую матрицу аморфного строения.
В свою очередь предлагаемое изобретение является дальнейшим совершенствованием композиционных материалов, описанных выше типов, и позволяет создать радиационно-защитное покрытие радиоэлектронного оборудования, обеспечивающее при минимальных габаритно-массовых характеристиках, а также минимизации использования редких и сложных по составу химических соединений оптимальную защиту элементной базы от естественных ионизирующих излучений космического пространства.
Указанный выше технический результат достигается при использовании радиационно-защитного покрытия, содержащего переходный металл шестого периода Периодической системы химических элементов, постпереходный металл шестого периода Периодической системы химических элементов и/или лантаноид и поглощающее вещество, содержащее химический элемент с атомным номером меньшим, чем у упомянутых химических элементов. В отличие от аналога предлагаемое радиационно-защитное покрытие состоит из множества чередующихся слоёв из частиц по меньшей мере одного переходного металла шестого периода Периодической системы химических элементов, постпереходного металла шестого периода Периодической системы химических элементов и/или лантаноида и из упомянутого поглощающего вещества. Радиационно-защитное покрытие может образовывать защитный слой радиоэлектронной аппаратуры или её компонента, либо образовывать корпус радиоэлектронной аппаратуры, либо его часть.
Структурная схема покрытия показана на рисунке.
Покрытие наносится послойно золь-гель процессом на поверхности элементов, подвергающихся воздействию радиации с помощью кисти либо распылителя в нормальных условиях. Радиационно-защитное покрытие может образовывать защитный слой радиоэлектронной аппаратуры или её компонента (микросхемы и т.п.), либо корпус радиоэлектронной аппаратуры, либо его часть.
Таким образом, предложено радиационно-защитное покрытие, которое сможет быть эффективно использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры, в первую очередь космического назначения, а также иного промышленного оборудования, эксплуатирующегося в аналогичных условиях.
Горизонты атома. Защита для элемента. Специальный репортаж Антона Борисова - Россия 24
Ссылка на патент, он же ЦОП.