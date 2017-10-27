В Казахстане начался переход на латинский алфавит (ДОКУМЕНТ)

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.

Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв (см. ниже).

О намерении перевести к 2025 году казахский язык с кириллицы на латиницу президент Назарбаев заявил в апреле.

По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

До этого он заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. В частности, по его словам, в казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году.

Назарбаев отмечал, что, согласно постановлению ЦИК Казахской ССР от 1929 года, казахский язык изначально был основан на латинской графике. Переход на кириллицу произошел в 1940 году. До этого, с Х по ХХ века, казахи пользовались арабским письмом.

Сейчас латинский алфавит используют казахские диаспоры за рубежом.

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