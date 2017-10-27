В Казахстане начался переход на латинский алфавит (ДОКУМЕНТ)
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита с кириллицы на латиницу до 2025 года.
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.
«Правительству Республики Казахстан: образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», — говорится в тексте документа.
Назарбаев постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике и состоящий из 32 букв (см. ниже).
О намерении перевести к 2025 году казахский язык с кириллицы на латиницу президент Назарбаев заявил в апреле.
По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.
До этого он заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. В частности, по его словам, в казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году.
Назарбаев отмечал, что, согласно постановлению ЦИК Казахской ССР от 1929 года, казахский язык изначально был основан на латинской графике. Переход на кириллицу произошел в 1940 году. До этого, с Х по ХХ века, казахи пользовались арабским письмом.
Сейчас латинский алфавит используют казахские диаспоры за рубежом.
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Источник: rusvesna.su
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Можно подумать, что их елбасы со своими нукерами станет от этого умнее…
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Да, да! Все в рамках создания “альтернативы” западу)))))
Да Люсь???
Куда идем-то????
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Смею заметить, что до 1926 года Казахов в природе не существовало! Казахов придумал товарищ Сталин и Ко и организовал Казахскую АССР со столицей в городе Оренбург.
Слово Казах происходит из еврейского языка и означает “большой/ великий” в смысле территории. 29 букв для казахского языка, это непозволительная роскошь! Хватит и 22, как в иврите.
П.С. Пришло время из городов перебираться в юрты.
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Варианта всего 2.Либо национальное мышление,…либо “индивидуальный подход”.Лидер казахов решил так, не вижу протестов и недовольства в Казахстане-стране наших “друзей”.Все…абсолютно все русские военные начальники,всех эпох и времен,доносили одну мысль-”Есть 2 союзника-армия и флот”.У КОГО…эти 2 союзника…Может быть у Александра 2,…или Николая 2,может быть у В.В.Путина,лично…Или у многонационального населения РФ…Нет.У русских.И все встает на свои места.Только произошла подмена,манипуляция и теперь я-нацист,и пособник Гитлера,когда произношу подобное.Проверено историей неоднократно…всегда остаемся одни в критической ситуации.Чечены,СССР и Гитлер…-яркий пример.Обособленный народ всегда гнется к силе.
Что происходит на данный момент…”Мы” ищем союзников на стороне,не являясь по-сути никем…Все что мы представляем из себя сейчас…-это ссылка из этой статьи.”Спор из Фейсбука” Федора Емельяненко и Александра Емельяненко.Два-брата…Два богатыря…Два сильнейших бойца….Один-невротик,не осознающий,что говорит,второй,разрешает говорит за него другим своему младшему брату(дивиантное поведение-хоть кто-нибудь,так общался с младшим братом,это…очень тупо и плохо),забывая,что он второй после отца….Это-не Россия.Братья Джабраиловы хохочат в сторонке.Так-то это позорно…Почему я здесь…на ЯП.Мне не нужен тематический сайт.Я хочу здесь объединить людей.