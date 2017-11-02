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Латиница в Казахстане: капкан для государства

21:07. 2 ноября 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:


Указом от 26 октября 2017 года Н.А. Назарбаев официально утвердил вариант латиницы для казахского языка. Согласно указу переход на новый алфавит планируется осуществить в 2017-2025 годах.

Я не ожидал, что Н.А. Назарбаев и его Администрация станут жертвами сиюминутных политических задач. По моему мнению, в Казахстане начался процесс разрушения единого культурного пространства. Данный процесс в конечном итоге станет спусковым крючком развала Казахского государства.

Итог ясен: русскоязычные граждане Казахстана будут отсекаться от казахской культуры посредством латинского алфавита. Тем самым в тех регионах, где живут русскоязычные граждане, начинает формироваться особый тип культуры, близкий к культуре «русского мира» с особым лингвистическим ареалом распространения кириллицы. Постепенно данный процесс приводит к тому, что указанный тип культуры будет противопоставляться к исконной казахской культуре. В итоге в Казахстане сложится два культурных пространства: 1) севере, на северо-востоке и на северо-западе Казахстана – особый тип культуры с лингвистическим ареалом распространения кириллицы, 2) на юге, юге-западе и на юге-востоке Казахстане – особый тип культуры с лингвистическим ареалом распространения латиницы. Возможен третий тип культуры: смешанный – на стыке указанных двух типов культур.

Одним словом, от перехода казахского языка на латиницу на самом деле выигрывают адепты «русского мира» в России. Для них в определенных территориях Казахстана возникает автономный в культурном плане и близкий к «русскому миру» общность. При умелом применении политического инструмента данную общность можно довести до отдельной этнической группы. Проигрывает казахская национальная элита. Поскольку они будут вынуждены требовать жестких мер по отношению к представителям указанного типа культуры, чтобы они интегрировались в национальную культуру казахов. Данные требования создадут благоприятную почву для конфликта политических интересов. Это уже начало развала казахского государства. Введя латиницу для казахского языка, Н.А. Назарбаев разрушил железный обруч кириллицы в Казахстане. В этом случае с учетом преклонного возраста Н.А. Назарбаева и отсутствия легитимных механизмов передачи власти, а также кланово-олигархический характер казахской власти в будущем возможен два варианта развития ситуации: 1) по модели Крыма, 2) по модели ДНР, ЛНР.

Какова социальная база данного анализа? (Я умышленно не беру финансово-экономические, а также социолингвистические показатели, потому что детальный анализ данных не вместиться в рамки данной статьи) Судите сами:

Если верить статистике русские в Казахстане составляют 3 млн 644 тысяч человек. В 2014 году из 2,5 миллиона школьников на казахском языке обучались 1,7 миллиона человек (68 %), а на русском – около 800 тысяч (32%). В Акмолинской области русские составляют 34,14 %, Восточно-Казахстанской области – 37,56 %, Карагандинской области – 36,98 %, Костанайской области – 41,89 %, Павлодарской области – 36,90 %, Северо-Казахстанской области – 49,90 %.

Стилистика и грамматика авторов сохранены.

Азат Абдысадыр уулу

http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:9428 – цинк

PS. Автор конечно резонно проводит параллели с Украиной, где как раз образовались две языковые общности, с смежной группой между ними базирующейся на суржике.
Позднее, эту ситуацию использовали для раскачки ситуации на Украине, когда сознательного провоцировали языковой вопрос, доведя ситуацию до полной лингвистической нетерпимости, которая ныне торжествует на Украине.
Сейчас я думаю это врядли приведет к каким-то конфликтам, но вот в посленазарбаевский период, последствия этого решения вполне могут дать о себе знать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Казахстан, назарбаев, русский язык, средняя азия
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