Учёные объяснили природу страха перед пауками и змеями

Учёные пугали полугодовалых детей, чтобы выяснить, боятся ли малыши пауков и змей. Оказалось, что боятся; по всей видимости, этот страх — врожденный, а не приобретенный.

Авторы статьи, опубликованной в Frontiers in Psychology, показывали 32 младенцам в возрасте до полугода фотографии змей, пауков, чередуя их с изображениями цветов, птиц и рыб, и измеряли расширение зрачков.

Страх — сложная эмоция, возникающая в ответ на пугающий стимул; испуг сопровождается выбросом гормона норадреналина, который повышает артериальное давление, учащает сердцебиение, а кроме того вызывает расширение зрачков.

При виде паука зрачки расширялись на 0,14 мм, что говорит о резком увеличении концентрации норадреналина в крови, а при взгляде на нейтральную картинку — всего на 0,03 мм.

Учёные заключили, что пауки и змеи на картинках пугали младенцев, а птички, рыбки и цветы — нет, несмотря на то, что все изображения были выдержаны в одной цветовой гамме и были одинакового размера. При виде паука зрачки расширялись на 0,14 мм, а при взгляде на нейтральную картинку — всего на 0,03 мм.

Арахнофобия и боязнь змей могут иметь эволюционное происхождение, считают авторы исследования. И те, и другие животные могут быть очень опасны.

При контакте с ними важно быстро распознать угрозу и избавиться от нее — убежать или обезвредить животное, поэтому предки человека научились бояться змей и пауков. Страх мобилизует ресурсы организма и позволяет быстро среагировать.

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