Почему Собчак хочет в президенты? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
11:02. 23 октября 2017 Просмотров - 277 4 коммент. Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Почему Ксения Собчак хочет в президенты?
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Источник: www.youtube.com
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Да не дай бог…
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не волнуйтесь, ей в Кремле предложили роль ,она согласилась,как например в эту субботу она в Минске вела закрытую вечеринку на открытии бизнес-центра ,а сегодня озвучит написанную ярым либероидом Иноземцевым экономическую программу.Все, спектакль начался-лебероиды в шоке,грызутся ,обзываются И оппозиция тоже -от легальной типа зюганова,Жирика и нелегальной .Кремль все превратив в шоу ,сделал это действо(шоу)нескучным ,легальным ,Западу сказать нечего.Лохи пойдут голосовать,хотя бы против всех,негодуя,любопытствуя.Как завернули ситуацию мастера геволюционеры,если везде в Европе так выбирают,-неизвестный Макрон со старушкой,в Австрии вообще юнец,пора уже открытую еврейку готовить на выход,раз Поклонскую низвергли до полусумашедшей,в чем уже не сомневаюсь.А главный держит интригу ,поволнуйтесь от наглядности этой нечисти и возьмете что предложат,может Дюмина.Господи спаси Россию.
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Да мне кажется, что на кого Путин пальцем пакажет, за того и будут голосовать. Как Путина выбрали. Покажет на Собчак за неё проголосуют :-)
Хотя все понимают, Собчак страна станет Большой Дом 2
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Собчак прекрасная шоуменка, что кремлю и нужно. Вот и будет проверка страны на вшивость.