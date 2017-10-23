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Почему Собчак хочет в президенты? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

11:02. 23 октября 2017 Просмотров - 277 4 коммент. Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему Ксения Собчак хочет в президенты?
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Источник: www.youtube.com

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4 коммент.»

  • 373 283
    Валерий 23 октября 2017 в 11:05 Ссылка Пометить
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    Да не дай бог…

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  • 375 313
    mary 23 октября 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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    не волнуйтесь, ей в Кремле предложили роль ,она согласилась,как например в эту субботу она в Минске вела закрытую вечеринку на открытии бизнес-центра ,а сегодня озвучит написанную ярым либероидом Иноземцевым экономическую программу.Все, спектакль начался-лебероиды в шоке,грызутся ,обзываются И оппозиция тоже -от легальной типа зюганова,Жирика и нелегальной .Кремль все превратив в шоу ,сделал это действо(шоу)нескучным ,легальным ,Западу сказать нечего.Лохи пойдут голосовать,хотя бы против всех,негодуя,любопытствуя.Как завернули ситуацию мастера геволюционеры,если везде в Европе так выбирают,-неизвестный Макрон со старушкой,в Австрии вообще юнец,пора уже открытую еврейку готовить на выход,раз Поклонскую низвергли до полусумашедшей,в чем уже не сомневаюсь.А главный держит интригу ,поволнуйтесь от наглядности этой нечисти и возьмете что предложат,может Дюмина.Господи спаси Россию.

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  • 2447 1774
    любопытный 23 октября 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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    Да мне кажется, что на кого Путин пальцем пакажет, за того и будут голосовать. Как Путина выбрали. Покажет на Собчак за неё проголосуют :-)
    Хотя все понимают, Собчак страна станет Большой Дом 2

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  • 3514 2838
    Ирбис 23 октября 2017 в 12:20 Ссылка Пометить
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    Собчак прекрасная шоуменка, что кремлю и нужно. Вот и будет проверка страны на вшивость.

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