Почему Путин не пойдет на выборы в следующем году
Схему просчитали еще во время его второго срока. В строгом соответствии с действующим законодательством ВВП передает пост президента Медведеву, сам становясь премьером страны. С учетом возраста Владимира Путина, в 2018 году представляется логичным передать власть на 6 лет преемнику, заняв снова пост премьер-министра.
Представляется очевидным, что президентом до 2024 года будет не Медведев. Таким образом, Дмитрию Анатольевичу придется освободить пост премьера для ВВП. К выборам 2024 года Владимиру Путину исполнится 71 год. В этом же возрасте стал президентом Дональд Трамп. Крепкий и здоровый Путин вполне сможет в этом возрасте не покинуть пост президента без надежды его когда-либо занять еще, а наоборот - вернется к руководству страной.
Для настоящего лидера, привыкшего все держать под своим контролем, это представляется вполне разумным решением. При этом развивающаяся ситуация тоже способствует именно этому.
Безусловно сложные ближайшие 6 лет, с неизбежно очень болезненными решениями по Украине, будут на ответственности преемника Владимира Путина. А ситуация при любом развитии ситуации будет сопровождаться недовольством населения. Одни будут недовольны тем, что остатки Украины не приняты в состав России, другие - что Россия тратит деньги на восстановление "чужой" страны. Собственно, развитие и смена вектора общественного мнения наглядно уже видна. Стоявшие на каждом углу палатки со сбором пожертвований для Донбасса в 14-15 годах сегодня сменились бурчанием по поводу того, что "из-за Украины мы стали хуже жить".
Уже в следующем году могут начаться крики "Россия, введи войска!". США вполне в состоянии обеспечить такой "подарок" России, руками нацистов залив Украину кровью. А последующее восстановление российского влияния на этой территории вызовет еще большие затраты в первые годы и еще большее недовольство.
Но оставим политические прогнозы - проверить их достоверность, как и опровергнуть, сегодня невозможно. Зато можно посмотреть на факты.
Сегодня, помимо традиционных Явлинских-Жириновских, на пост президента России претендует целый ряд самовыдвиженцев, гарантирующих превращение президентской гонки даже не в шоу, а в низкопробный балаган. Участвовать в котором человеку типа Владимира Путина просто не комильфо.
Я даже не о поэтессе Алине Витухновской и не о заслуженном изобретателе России Владимире Михайлове. Просто посмотрите в честные глаза Ксюши Собчак и вы поймете - шоу за стеклом в дурдоме-3 гарантировано.
А чтобы Ксю не было одиноко и скучно, с ней в паре прекрасно будет смотреться бывший депутат государственной думы мэр Архангельска Александр Донской. Первые шаги к своему триумфу этот политический деятель уже сделал - объявил себя геем, сходил купить хлеб в магазин Стерлигова и снялся в плохо срежиссированном ролике, изображая из себя жертву нападения непонятно типа, вдруг взъевшегося на бедного гей-кандидата в президенты.
Знакомство с творчеством Донского и его команды, вызывает желание вымыть с мылом не руки - компьютер. После беглого просмотра его YouTube вообще перестаешь чему-либо изумляться: уроки минета на камеру и прогулка по центру столицы в испачканных коричневым трусах — будни этого клоуна. Одни названия его роликов говорят сами (заранее прошу прощения): «Я обосрался публично», «Горижоп от Александра Донского», «Девственница-мусульманка в школе», «Донской выдал замуж порнозвезду Олесю Малибу», ... . Самое приличное и адекватное название - «Я — кандидат против Ксении Собчак».
На этом фоне липовый диплом ВУЗа у Донского воспринимается как детская шалость. А на ум приходит старая поговорка: "Я с таким на одном гектаре ...".
По-моему, в такой компании Владимиру Путину просто нечего делать.
P.S. Безусловно, все вышеизложенное может обратиться в прах просто потому, что Владимир Путин не решится в столь сложные времена отдать президентское кресло "в хорошие руки". Но за прошедшие 17 лет команда так или иначе им была и сформирована, и неоднократно проверена. А времена - времена не выбирают - в них живут и умирают. И после 2024 года легче они не будут.
Лучше - да.
Но не легче.
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“Сегодня действующий президент России имеет все шансы войти в новейшую истории России с не меньшим багажом, чем Сталин…” Поживём – посмотрим… Уже сейчас видно, как люди относятся к памятнику ельцину, и как к памятнику И.В.Сталину… У одного сбиты буквы и облит краской, а у другого – всегда живые цветы…
«Только низким душам безразлично, как будут выглядеть их поступки в будущем». Платон
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Очередное попу_лизат_орство.
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ВВП в 2018 не пойдёт ни в Президенты, ни в премьеры. Он вообще попытается уйти от политики.
Президентом станет светловолосый мужчина 67 лет, ростом около 185 см, с зеленоватым цветом глаз
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Это внешний вид Х’Арийца… Хорошо бы…
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Всё не так просто. Рептилоиды тоже не дремлют.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что некие силы собирают биологический материал российских граждан, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам», — сказал Путин.
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Странно! А почему на ЯП нет информации о рассказе Путина о таинственном сборе биоматериала??? Разве это не интересная тема?? Может нам готовят биологические бобмы избирательного генетического действия??
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Нужно отдать должное Путину: Он не перешёл ту грань корыстной составляющей, когда корыстный человек становится алчным, и ставит алчную наживу, высшим приоритетом в своей жизни. Но, на мой взгляд, Путин является слугой паразитического класса, маскирующегося под слугу народа.
Если он будет уверен, что паразитический класс, у которого сосредоточены огромные финансовые ресурсы, поддержит его на выборах, он непременно пойдёт на очередной срок президентства.
Хотелось бы знать, кто из действительных патриотов страны, принимал активное участие в возрождении ВПК? Такие Люди, заслуживают самого большого уважения российского Народа!
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А ВПК что, “возродился”? Меньше зомбоящик смотрите…
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28 октября 2017г. состоялся съезд ПДС НПСР, на котором выступили с докладами народные лидеры и высказывали свои точки зрения как вывести страну из кризиса и что для этого необходимо сделать. https://www.youtube.com/watch?v=ejl5Azd5-YM
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“…Сегодня действующий президент России имеет все шансы войти в новейшую истории России с не меньшим багажом, чем Сталин. О котором говорят, что он “принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой”. Для этого привыкшему руководить и держать ситуацию под контролем Владимиру Путину нужно оставаться во власти возможно больший срок…”
“…за прошедшие 17 лет команда так или иначе им была и сформирована, и неоднократно проверена…”
Это да!
Прям перлы!!!!
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Наивная статеечка.. так же когда нибудь и Собчачку будет восхвалять и со Сталиным ее сравнивать). Березовский когда в президенты кандидатов продвигал сказал как то – Если нам надо будет, в России и обезьяну в президенты выберут (или посадим на кресло)
Вот и дожили до выдвижения Обезьян-Собчачек )
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Кстати, именно Береза двинул в 90-х Пу в политику(к Собчаку в советники)!!!
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Путин пойдет на выборы в последний раз…В течении этого периода его президентства ситуация в мире более-менее стабилизируется,равно как и в стране (главным образом под воздействием угасания США) и он сможет передать пост преемнику. А сам либо уйдет в премьеры,либо займет какую-нибудь должность в надгосударсвтенных структурах типа МВФ.
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Выборы – сплошная дуристика для народа. Нужно не выбирать, а назначать за определённые заслуги перед страной, народом и ставить задачи. Тогда исчезнут всякие клоуны. Если народ принимал конституцию, значит народ имеет право менять её, вносить разовые изменения, делать какие-то исключения в зависимости от ситуации. Главное, что бы исполнители научились слышать народ. Поэтому, сейчас нужно продлить Путину полномочия до 2024 г без каких-либо выборов. Тогда “олигархи” вынуждены будут призадуматься. Раньше они утверждали, что поставили Путина и требовали преференции, а если народ поставит, то олигархи м мх исполнители депутаты, законодатели, вынуждены будут слышать народ.
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Очень плохо что у руководства страны нет ответственности за содеянное. За неполных 17 лет руководства страной череда провалов как во внешней, так и во внутренней политике. Авторитет страны во внешней политике базируется на успехах во внутренней экономике. Как может быть успешной экономика страны, у которой идет спад во всем от количества школ до количества больниц, от банковского сектора до грабительской кредитной составляющей, от производства тракторов до производства самолетов и т.д.
Президенту не дифирамбы надо петь, а думать как его привлекать за неисполнение своих обязанностей.
Именно по этой причине, президентское кресло останется под действующим президентом – кому хочется собственноручно затягивать петлю на шее.
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Очень плохо что у руководства страны нет ответственности за содеянное. За неполных 17 лет руководства страной череда провалов как во внешней, так и во внутренней политике. Авторитет страны во внешней политике базируется на успехах во внутренней экономике. Как может быть успешной экономика страны, у которой идет спад во всем от количества школ до количества больниц, от банковского сектора до грабительской кредитной составляющей, от производства тракторов до производства самолетов и т.д.
Президенту не дифирамбы надо петь, а думать как его привлекать за неисполнение своих обязанностей.
Именно по этой причине, президентское кресло останется под действующим президентом кому хочется собственноручно затягивать петлю на шее.
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Народ очень многое может сделать, по Конституции, но реально он сделать как раз ничего не может. Зато он может изменить! Если бы народ реально не мог ничего изменять, так никто бы не тратился на пропаганду при СССР, и никто бы не тратился на СМИ сейчас. СМИ реально формируют матрицу, или формируют мысли народа. А вот мысли, которые есть в голове у народа, это реальный инструмент и политики и экономики и жизни вообще. “Мысли, овладевающие массами становятся материальной силой”, – вот этот забытый или умышленно преданный забвению тезис мы никогда не можем забывать, и реальная власть никогда его не забывает! Фактически народ лишён реальной власти и лишён её уже очень и очень давно. Но он не может никем быть лишён власти сакральной, той власти, которая дана ему самим Богом, дана ему самим устройством Мира в котором мы живём все, и этого никак нельзя отменить. Мысли овладевают людьми, и мысли творят будущее. А всю власть народа у нас свели к процедуре выборов. А там нет власти и никогда не было!!! и это нужно понимать. Вся наша власть состоит в другом – в наших мыслях, в наших устремлениях, в наших знаниях и в наших надеждах!!!!!!!!!!
И этой власти нас не могут лишить никакие паразиты, если только мы сами не лишаем себя этой мистической, всёпоглощающей власти! Сказано в Библии: скажи этой горе сдвинься с места, и не усомнись в своих словах, и будет так. И если весь народ будет думать определённым образом, стремиться к определённой цели, то и будет так! Вот в этом и есть власть народа. И именно этой власти его и боится любая власть! Существующая власть посредством СМИ убеждает нас идти на выборы, дескать это единственный способ на что-то повлиять в своей жизни. Но это есть обман. Потому что власть не жалея сил впихивает нам в головы прокладки и лекарства, айфоны и смартфоны, а кому доступно автомобили и дома. Людям низким, порно и наркотики, выпивку и табак. Только бы люди не стремились к высокому, правдивому, справедливому устройству общества. Ибо тогда и будет реализована власть народа. Тогда к власти придут те, о ком мечтает народ. И существующая власть имеет только одну проблему – чтобы народ не мечтал! Пусть ищет пустых развлечений, пустых затрат, пустых желаний, только бы он не надеялся на лучшее, не смел мечтать о справедливости и высоких целях, достойных человека!
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Не соглашусь с тем,что та власть в руках народа, о которой вы говорите, когда-либо принадлежала народу,а следовательно и отнимать у него было нечего. Если бы народ действительно обладал той властью, о которой вы говорите,то априори её бы никто из ныне живущих и представителей прошлых поколений не смог бы лишить этот народ. А сейчас мы просто выбираем “смотрящего по камере” в масштабах всей страны и не более того (отрабатывая дежурный вариант) – это так. Концептуальной властности в народе нет,что вынуждает говорить о нём всё же как не о народе,а как о толпе.