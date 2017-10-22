Подрыв изнутри: как США разрушили Организацию Варшавского договора



Политическая социалистическая система объединяла, сплачивала народы, не позволяла захватить страны изнутри, повышала безопасность государств и боеспособность армий стран Варшавского договора, а не являлась самоцелью СССР.

Еще в 1930-х годах Иосиф Сталин со своими соратниками отвергли идею мировой революции, и обвинения СССР и его армии в навязывании другим странам социализма являются продуктом геополитических противников России. СССР не стремился к экспорту социализма, а поддерживал его только в том случае, если он обеспечивал безопасность государства, его народа.

Имеются сведения, что после войны Сталин отверг предложения поддержать коммунистов Греции и Италии в установлении в этих странах социалистического строя. Он сказал примерно следующее: «Америка богатая, Америка очень богатая страна, и она никогда не смирится с тем, что Греция и Италия станут социалистическими. А наш народ устал от войны».

А вот США пролили много крови народов других стран, навязывая им демократию. Например, итальянских коммунистов нейтрализовали подготовленные ЦРУ бандиты. В Италии этих бандитов назвали итальянской мафией. Но мафия это была не итальянская, а американская, созданная, как правило, из этнических итальянцев.

Необходимо отметить, что после окончания войны союзники США в Западной Европе постоянно увеличивали численность и оснащенность своих вооруженных сил. В период с 1949 по 1952 год военные бюджеты этих стран были удвоены, а срок службы в армии увеличен, производство вооружений возросло. Образованный в 1949 году блок НАТО представлял прямую угрозу для стран Восточной Европы и СССР.

Но Сталин не стал создавать военный блок, аналогичный НАТО, а организовал подписание со странами Восточной Европы, включая ГДР, соглашения. Подписанное в 1951 году соглашение обязывало союзников СССР передать свои армии под непосредственное советское командование в случае войны.



Был создан специальный комитет для обеспечения союзных армий необходимым военным снаряжением и производства в этих странах продукции оборонного значения. Председателем военно-координационного комитета первоначально был избран Николай Булганин, а вскоре на это место выбрали лучшего маршала Вооруженных Сил СССР Александра Василевского.

В первые послевоенные десять лет СССР находился на вершине своей славы и могущества. Народы мира восхищались Советским Союзом и стремились к социалистическому строю.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что страны и народы территорий, отошедших по решению Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций в зону влияния СССР, стремились построить у себя социалистическое общество. Победа Красной армии над врагом чудовищной силы вселяла в освобожденные страны Восточной Европы веру в то, что под защитой СССР они будут в полной безопасности.

Организация Варшавского договора была создана уже после смерти Сталина. На Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе 14 мая 1955 года Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией и Советским Союзом был подписан Варшавский договор. Договор вступил в силу 5 июня 1955 года.



Он назывался договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Военный союз восьми социалистических государств, сложившийся на основе Варшавского договора, получил название Организация Варшавского договора (ОВД).



Договор был заключен на принципах полного равенства его участников. Он являлся добровольным союзом государств. Для руководства блоком был создан Политический консультативный комитет (ПКК).

Варшавский договор носил исключительно оборонительный характер и полностью отличался от агрессивных блоков. ОВД была создана спустя шесть лет после возникновения НАТО.



Она создавалась с целью противодействия усилению опасности развязывания новой мировой войны, так как в результате Второй мировой войны США не достигли всех поставленных целей, а именно не подчинили себе всю Европу, Китай и Корею. СССР под руководством Сталина не допустил полного господства США в Европе и Юго-Восточной Азии, чем сохранил свободу и независимость народов, проживавших на территории Советского Союза.

Растущее военное присутствие США в Европе вынуждало к принятию соответствующих мер обеспечения безопасности стран, не подчинившихся Америке. Тем более что США начали нарушать принятые ранее договоренности.



Вместо того чтобы превращать Германию в демилитаризованную зону, они приняли Федеративную Республику Германию в НАТО.

Фактически США заключили военный союз с Западной Германией и другими странами Западной Европы. Союз этот был направлен против СССР и дружественных ему стран. Сдержать агрессивные устремления НАТО можно было только созданием оборонительного блока, которым и являлась ОВД.

СССР во все времена стремился к миру. Нашей огромной стране не нужны были ни новые земли, ни новые народы, ни мировое господство, а только созидательная жизнь в дружбе и согласии с другими государствами. Но агрессоры не давали России мирно жить на протяжении всей ее тысячелетней истории.

«С 1228 по 1462 год (период формирования русского народа), то есть с начала ХIII века до середины ХV века, или за 234 года, Русь отбила 160 нашествий, каждое из которых представляло собой крупную войну по европейским меркам.



Почти по 80 войн в столетие, война в каждые 1,5 года! В ХVI веке Русь воевала 43 года! В этом же веке, в 1571 году, она подверглась набегу крымских татар: их хан Давлет Гирей дотла сжег Москву.



Погибло, по данным русских летописей, до 800 тыс. человек. Трупы не было сил хоронить – сбрасывали в Москву-реку. "Москва-река мертвых не пронесла", – так гласит летопись.



Ни одна европейская река, да и ни одна западноевропейская столица такого не знавали!



В ХVII веке Россия воевала 48 лет! В ХVIII – 56 лет! И все войны имели цель: со стороны противников России – уничтожение или порабощение ее; со стороны России – защита, выживание. Ни такого количества войн, ни целей защиты, а тем более выживания ни одно западноевропейское государство не имело», – пишет Алексей Голенков.



Русь, Россия выжила, защитила себя и от «дикого» Востока и от «цивилизованного» Запада. Даже Европа под предводительством Наполеона Бонапарта и руководством Адольфа Гитлера, напавшая на Россию в 1812 году и на СССР в 1941 году, не смогла нас поработить.

И после таких фактов Запад продолжает говорить об агрессивности СССР и России, объяснять действия СССР не стремлением обеспечить свою безопасность, а стремлением насильственно навязать европейским государствам социалистическую систему развития.



В действительности вся послевоенная внешняя политика СССР была направлена на обеспечение безопасности своей страны и недопущения того, чтобы Запад подчинил себе и направил против СССР все страны Европы и других континентов мира.

СССР совершенно не нужно было противостояние с Западом. Нам нужно было продолжать восстанавливать и развивать страну. Поэтому уже на первом (Пражском) заседании ПКК (27–28 января 1956 года) государства – участники ОВД выступили с предложениями, предусматривавшими замену существующих в Европе военных группировок системой коллективной безопасности, установление зон ограничения и контроля над вооружениями и т. д.



Но США стремились к господству в Европе и в мире, и коллективная безопасность их совершенно не устраивала.

Первым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Организации Варшавского договора был прославленный маршал Советского Союза Иван Конев, 1-й Украинский фронт которого вместе с 1-м Белорусским фронтом под командованием Георгия Жукова штурмом взяли столицу Германии Берлин в 1945 году.

Восьми странам, входящим в ОВД, противостояли 12 стран, входивших в НАТО, в том числе такие крупные державы как США, Англия, ФРГ и Франция. К 1991 году в НАТО уже было 16 стран, а в ОВД – семь стран.



Надо отметить, что, хотя Китай и не входил в ОВД, в 1955 году он присутствовал при подписании договора в качестве наблюдателя и союзника СССР. Но и без Китая паритет ОВД и НАТО был создан и поддерживался несколько десятилетий. Надо отдать должное великому советскому народу и народам Восточной Европы, сумевшим на равных противостоять НАТО.



И, конечно, главная заслуга в сохранении мира в Европе принадлежит СССР, который обеспечил послевоенную безопасность, несмотря на потерю людей, страшные разрушения и расходование огромных денежных средств на ведение военных действий во время войны 1941–1945 годов и восстановление народного хозяйства после войны.

О силе и возможностях вооруженных сил ОВД говорят хотя бы проводимые ими учения. Ю. Первов пишет, что в последний период существования Варшавского договора было проведено КШУ под кодовым названием «Гранит».



Только на одном из стратегических направлений в течение двух-трех суток осуществлялось до 2500–3000 самолетовылетов, не говоря уже о большом количестве привлекаемых наземных и морских сил ПВО. И хотя учения проводились в достаточно сложных условиях, надо отдать должное как ВВС СССР, так и ВВС стран Варшавского договора: не было ни летных происшествий, ни даже предпосылок к ним.

ОВД гарантировала мирную жизнь гражданам СССР и Восточной Европы. Договор имел срок действия, измеряемый 20 годами. В 1975 году Договор автоматически пролонгирован на десять лет, так как от стран-участников не поступило заявлений о его денонсации (расторжении).



Двадцать шестого апреля 1985 года, ввиду истечения срока действия, Варшавский договор был продлен на 20 лет, но существовать ему осталось всего шесть лет.

Все 36 лет существования ОВД США стремились ее разрушить. Разгромить вооруженные силы стран Варшавского договора в открытом бою США не пытались, а использовали методы подрыва противостоящих им европейских стран изнутри. Но даже при огромном опыте внутренних переворотов разрушить ОВД США не удавалось.

С приходом к власти в СССР Михаила Горбачева Организация Варшавского договора начала стремительно разрушаться. С началом правления Горбачева советское руководство не только перестало препятствовать, а стало поощрять проведение США «цветных революций» в восточноевропейских государствах.



Особенно активно эти революции проводились в 1989–1990 годах. В 1989 году пала Берлинская стена, а год спустя две Германии были объединены в единое государство. Для Союза это означало потерю верного союзника.



Первого июля 1991 года Организация Варшавского договора была ликвидирована.

После роспуска Организации Варшавского договора Североатлантический альянс стал превосходить СССР по танкам и артиллерии в 1,5 раза, по самолетам и вертолетам – в 1,3 раза.



В результате распада Советского Союза превосходство НАТО над Россией по танкам и артиллерии увеличилось в три раза, по БТР – в 2,7 раза. НАТО не прекратил своего существования одновременно с ОВД, а принял в свои ряды все страны, которые входили в Организацию Варшавского договора, и всю Европу нацелил на СССР.



Россия потеряла союзников в Европе и значительно уменьшила уровень своей безопасности, прежде всего из-за, мягко говоря, недальновидной политики Горбачева и Шеварднадзе.



Последний, сдавая США ГДР, отказался от сотен миллиардов марок, говоря госсекретарю США Джеймсу Бейкеру: «Мы с друзьями не торгуемся!».





Леонид Масловский





***





Источник.