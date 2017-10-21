Временно отстранен

Конституционный суд Молдавии фактически временно приостановил полномочия президента страны Додона.Причина все та же – кризис вокруг назначения министра обороны, который не подконтролен президенту и зависит от прозападного правительства.Кризис вокруг этого поста отмечался еще во-время попыток Додона помешать отправке молдавских войск на НАТОвские учения на Украине.Данное решение суда, демонстрирует аппаратную слабость Додона, который стреножен действующим законодательством, оставляющим прозападному правительству больше полномочий. В этом плане борьба России и НАТО за влияние в Молдавии создает своеобразный клинч, который может быть разрешен несколькими способами:1. Одна из сторон побеждает административным путем, ограничивая возможности оппонентов путем судебных решений и существующих правовых процедур. Примерно так сейчас пытаются давить Додона, на деле показывая, что его позиции весьма уязвимы.2. Организация конституционного кризиса с целью выхода на перевыборы для устранения двоевластия. Данный сценарий желателен Додону, но оппоненты на эту удочку не клюют, так как понимают, что на выборах про-додоновские силы имеют шансы склонить баланс сил в парламенте в свою пользу и организовать смену состава правительства, что приведет к поражению прозападных сил в Молдавии и уходу Молдавии в сферу влияния России.3. Силовое разрешение кризиса, когда одна из сторон пытается силой отстранить от власти другую. Например, организация массовых протестов против парламента или президента под тем или иным предлогом, с целью свержения через улицу. Альтернативный вариант – силовой переворот с опорой на силовые структуры (МВД, армию, местное ГБ). На текущий момент силовики скорее ориентированы на правительство, а Додон имеет более сильные позиции на улице. По мере затягивания кризиса, вероятность варианта №3 как способа преодоления двоевластия, будет нарастать.Весь этот кризис наглядно показывает всю остроту столкновения интересов России и Запада на территории республик бывшего СССР., где попытки РФ поддерживать пророссийские силы в бывших республиках, встречают очень жесткое и организованное сопротивление со стороны стратегических оппонентов. От разрешения кризиса вокруг Молдавии, зависит не только судьба этой страны, но и Приднестровья.

Источник: colonelcassad.livejournal.com