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Временно отстранен

11:17. 21 октября 2017 Просмотров - 109 2 коммент. Опубликовал:


Конституционный суд Молдавии фактически временно приостановил полномочия президента страны Додона.
Причина все та же – кризис вокруг назначения министра обороны, который не подконтролен президенту и зависит от прозападного правительства.


Временно исполнять обязанности президента Додона будет либо председатель парламента Андриан Канду, либо премьер-министр Павел Филип.

Согласно озвученному в пятницу постановлению Конституционного ссуда, отстранение Додона от должности продлится до момента назначения новым министром обороны Еуджена Стурзы и приведения его к присяге.

Решение было принято Конституционным судом по запросу правительства, которое обвинило президента в нарушении Конституции и провоцировании институционального кризиса и политической нестабильности.

«Сложилась ситуация, когда необходимо временное исполнение обязанностей президента не на какой-то период времени, а для определенной цели. Это назначение министра обороны. Республика Молдова парламентская страна, а президент не может провоцировать институциональные кризисы и политическую нестабильность», – говорится в запросе правительства, подписанном премьер-министром Павлом Филипом.

17 октября Конституционный суд постановил, что повторный отказ президента назначить министра следует толковать, как неспособность исполнения главой государства обязанности и влечет за собой временное отстранение от должности.

http://omg.md/index.php?newsid=13968

Кризис вокруг этого поста отмечался еще во-время попыток Додона помешать отправке молдавских войск на НАТОвские учения на Украине.
Данное решение суда, демонстрирует аппаратную слабость Додона, который стреножен действующим законодательством, оставляющим прозападному правительству больше полномочий. В этом плане борьба России и НАТО за влияние в Молдавии создает своеобразный клинч, который может быть разрешен несколькими способами:

1. Одна из сторон побеждает административным путем, ограничивая возможности оппонентов путем судебных решений и существующих правовых процедур. Примерно так сейчас пытаются давить Додона, на деле показывая, что его позиции весьма уязвимы.
2. Организация конституционного кризиса с целью выхода на перевыборы для устранения двоевластия. Данный сценарий желателен Додону, но оппоненты на эту удочку не клюют, так как понимают, что на выборах про-додоновские силы имеют шансы склонить баланс сил в парламенте в свою пользу и организовать смену состава правительства, что приведет к поражению прозападных сил в Молдавии и уходу Молдавии в сферу влияния России.
3. Силовое разрешение кризиса, когда одна из сторон пытается силой отстранить от власти другую. Например, организация массовых протестов против парламента или президента под тем или иным предлогом, с целью свержения через улицу. Альтернативный вариант – силовой переворот с опорой на силовые структуры (МВД, армию, местное ГБ). На текущий момент силовики скорее ориентированы на правительство, а Додон имеет более сильные позиции на улице. По мере затягивания кризиса, вероятность варианта №3 как способа преодоления двоевластия, будет нарастать.

Весь этот кризис наглядно показывает всю остроту столкновения интересов России и Запада на территории республик бывшего СССР., где попытки РФ поддерживать пророссийские силы в бывших республиках, встречают очень жесткое и организованное сопротивление со стороны стратегических оппонентов. От разрешения кризиса вокруг Молдавии, зависит не только судьба этой страны, но и Приднестровья.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: додон, молдавия
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2 коммент.»

  • 1259 1011
    Pol Roger 21 октября 2017 в 13:15 Ссылка Пометить
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    Это мечта наших пропедостанских либерастов!Что бы что то решать,президента отстранять,и ни за что не отвечать.И что бы суд конституционный все по ихнему решал и главное – воровать не мешал.Интересный момент,вояки и мусора за правительство,т.е. за воров и пендосов.Наши тоже в общем недалеко ушли,Союз предали,теперь им пенсия в 40 лет и квартирки и пр.пряники,нуу с большим перебором.И скорее всего встанут за тех,кто больше пообещает.Квартирку в праге например,и пенсию в доллариях…

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  • 3487 2823
    Ирбис 21 октября 2017 в 13:54 Ссылка Пометить
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    Молдаван это не национальность! Это диагноз! Поднять восстание против СССР только ради того что бы государственность языком стал не молдавский а румынский! По приказу запада уничтожить полностью свою экономику! Полностью потерять своё сельское хозяйство! Запретить русский язык и культуру ради только того что что бы теперь ездить в Россию в качестве рабов! Зависеть полностью от экспорта в Россию, по тому что их продукты никто не берёт и при этом постоянно обливать Россию *******! Одним словом полные дебилы плять!

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