Как заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, за ситуацией с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 могут стоять западные спецслужбы.

«Почему изначально история возникла как медийный вброс некоторых западных СМИ, а не как официальное сообщение? Все это странно», – заметила Матвиенко.

Некоторую ясность внесли последние заявления из-за океана, из которых стало понятно, что эту историю привязывают к «акту Родченко». «Мы помним, кто за ним стоял тогда, и понимаем сейчас, что за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб – понятно каких», – отметила Валентина Матвиенко.

«Полагаю, если бы она даже не употребляла это лекарство, к ней всё равно были бы вопросы, – заявил в связи со скандалом, российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. – Потому что вот эта целенаправленная травля наших спортсменов и то, что они выступают под олимпийским флагом нашего государства, – частный, системный случай антироссийской работы, направленной на дискредитацию нашего спорта. Скажу, что самым большим потребителем допинга всегда была американская команда».

Он отметил, что практически во всех спортивных дисциплинах атлеты из США пользуются современными препаратами, которые просто не подлежат контролю. При этом Онищенко подчеркнул, что Камила Валиева уже показала отличный результат, поэтому можно рассматривать действия WADA, как провокацию.

Данная ситуация – результат политизации Олимпийских игр, отметил в эфире радио Sputnik общественный деятель и социальный технолог Роман Алехин. «Спорт сейчас очень сильно политизирован, и если чемпионатов мира и Европы это меньше касается, то олимпийский спорт политизирован не то что не первый год, а уже не первое десятилетие.

Олимпиады привлекают огромную аудиторию во всем мире, это многие хотят использовать. Поэтому те или иные политические провокации происходят практически на каждой Олимпиаде, включая всевозможные бойкоты и так далее.

Вспомнить хотя бы московскую Олимпиаду 1980 года, которой США объявили бойкот», – сказал Роман Алехин. По его словам, скандал с Валиевой направлен не столько против спортсменки, сколько против России с целью ее дискредитации.







Допинг-пробу намеренно задержали

Скандал вокруг российской фигуристки начался в конце прошлой недели, когда Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, который выиграла сборная России, является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря.

Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Теперь решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену ее временного отстранения.

В поддержку Валиевой выступил Олимпийский комитет России (ОКР), который заявил о предоставлении юридической помощи спортсменке. Президент ОКР Станислав Поздняков допустил, что решение по допинг-пробе российской фигуристки могли намеренно задержать до окончания командного турнира. В ОКР подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не сомневаются в честности и чистоте спортсменки, обещая приложить все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и оказать спортсменке необходимую и всестороннюю помощь.







Подоплека скандала

Как известно, проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Стокгольмская лаборатория, которая аккредитована Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для вещества триметазидина, а спортсмен был отстранен.

Решение РУСАДА о временном отстранении спортсмена означает, что он должен пропустить любые соревнования, включая Олимпиаду. Дело не находится под юрисдикцией Международного олимпийского комитета (МОК) из-за того, что проба была взята до начала Олимпиады. Валиева оспорила временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года. Ее протест был удовлетворен в тот же день.

Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, скандал, связанный с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, подозрительно похож на ситуацию с отстранением олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой. В 2001 году Кабаева и ее партнер по сборной Ирина Чащина были наказаны двухлетней дисквалификацией после обвинения в употреблении фуросемида. Спортсменки были неоправданно лишены всех наград Игр доброй воли и чемпионата мира 2001 года. На летних Играх выбрали нас, потому что нужно было, чтобы Великобритания обошла Россию. Я предсказывала эту ситуацию на Олимпийских играх, говоря, что вторым номером программы будет фигурное катание, сказала Винер-Усманова.

«Сейчас Камила – самое красивое, что у нас есть в зимних видах спорта. Даже [актер Алек] Болдуин написал, что эта девочка заключила в себе одной всю красоту мира», сказала Винер-Усманова.

«У Алины Кабаевой, – продолжила она, – было то же самое, она выступала на Играх доброй воли в ее возрасте. Она пила добавки, чтобы похудеть, там был фуросемид, через три месяца был чемпионат мира, она стала чемпионкой, и только тогда опубликовали данные, что у нее есть запрещенный препарат, ее убрали на два года. Есть еще пример летней Олимпиады в Токио, случилось, как я говорила, берегитесь. Вопиющий факт, что ей с декабря ничего не говорили, а когда она выступила на Олимпийских играх, это было сказано».







Нет никаких доказательств

В разгар скандала, когда на Западе началась настоящая травля российской спортсменки, в защиту Валиевой неожиданно и горячо выступила одна из крупнейших американских газет «Вашингтон пост». «История Валиевой лишь показала порочность и токсичность Всемирного антидопингового агентства, его бесконечные юридические проволочки и случайные обвинения, – написала ее журналистка Салли Дженкинс. – Нет совершенно никаких доказательств того, что с трудом заметный след безвредного препарата под названием «триметазидин» дал Валиевой хоть какое-то преимущество, или что она принимала его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и за все время. Она возвышается надо всеми. Не существует вещества, которое бы объяснило ее артистизм, кроме истинного вдохновения, с которым она катается».

«Стоит проследить события до сегодняшнего дня: 25 декабря Валиева сдала допинг-тест, который отправился в лабораторию ВАДА в Стокгольме, – отмечает Салли Дженкинс. – Анализ должен был быть готов примерно за 10 дней. Однако по неизвестным причинам это заняло почти два месяца, а результата не было до вторника, когда Валиева уже представила программу на Олимпиаде. Это типично для невыносимого разгильдяйства ВАДА (а, возможно, и политизации), на которую спортсмены жаловались годами. До этого теста и после Валиева сдавала другие, которые, очевидно, были абсолютно чисты, включая и пробу в Пекине, где она представила совершенно недосягаемую и лучшую программу в командных соревнованиях. Дело совершенно простое. Система тестирования просто облажалась. Нет ни одной причины как-то наказывать Валиеву».

Несмотря на это, противники России представляют это как глобальное преступление, возмущается автор статьи в «Вашингтон пост», ВАДА и МОК утопили Валиеву в сплошную неопределенность с многоуровневым процессом отстранения. Они совершенно неспособны разумно разобраться в вопросе, потому что это бутафорская структура, которая придерживается политики «сомневаешься – тогда наказывай», – делает вывод американская газета.







Почему мы все время оправдываемся?

Надо сказать, что появление такой статьи с горячей защитой российской фигуристки в одной из самых авторитетных в США газет, – событие, безусловно, беспрецедентное. По-видимому, провокация против Валиевой выглядит настолько наглой и возмутительной, что даже в США, где сегодня свирепствует русофобия, не смогли этого не признать.

Но в этой связи невольно возникают вопросы к спортивным властям России. Почему они сами не ставят так же остро, как это сделала «Вашингтон пост», вопросы к международным чиновникам в ВАДА и МОК?

Почему они так ясно и определенно не протестует против явно провокационных действий этих международных спортивных структур, действия которых уже обличают даже в США?

Почему мы все время оправдываемся, фактически признаем себя виновными? Почему покорно соглашаемся со всеми, нередко унизительными для нас, требованиями этих организаций? Почему соглашаемся выступать на международных состязаниях без своих флага и гимна и т.п.?

Почему мы не ставим ребром вопрос о коренной перестройке МОК и ВАДА, которые давно фактически превратились в инструмент Запада для политического давления на Россию и дискредитации нашей страны? Ведь уже даже в самих США этим возмущаются, а наши спортивные чиновники, когда России плюют в лицо, действуют по-прежнему «политкорректно», покорно заявляя: «Будем ждать решения МОК». Ведь в случае любого решения по делу Валиевой ясно, что провокация уже состоялась и нужно что-то срочно делать, чтобы спорт перестал быть ареной политических манипуляций.





