F-35 – залог мира. Потому что на войне ему делать нечего

Новейший американский истребитель пятого поколения боеспособен перед российскими средствами ПВО не больше утки. Это при том, что за него всерьёз и не брались

Давешнее со всех сторон позорное – самолёт-невидимку пятого поколения вывела из строя то ли ворона, то ли старая советская ракета конструкции 1967 года – сообщение израильской прессы о повреждении новейшего истребителя F-35 вызвало у наблюдателей закономерное желание разобраться с его возможностями вообще.

Нет, что самолёт, мягко говоря, звёзд с неба не хватает, было ясно ещё по данным о его тактико-технических характеристиках, проблемах с вооружением, со шлемофоном и так далее. Но после того как израильтяне подложили своим американским патронам такую жирную свинью с сообщением о жалком провале их самолёта, аналитики заинтересовались вопросом: станет ли F-35 лёгкой добычей С-400 – или достаточно и тактического зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"?

Всяко не слабее вороны будет…

Самолёт новый, но хуже старых

Разбор качеств и возможностей F-35. Если кратенько, то речь шла вот о чём.

Дороговизна: запланировано было истратить 233 млрд долларов, но с учётом неизбежных исправлений "детских болезней", модернизаций, затрат на эксплуатацию будущие расходы специалисты оценивают вообще в 1 триллион долларов. Машины получаются крайне дорогими: от 94,8 млн до 115,7 млн долларов, в зависимости от модификации.

Недостаточность вооружения: пушка не стреляет, ракет мало, а главное – весь комплекс проигрывает в основном боевом соревновании наших дней под лозунгом "первый увидел – первый выстрелил". Именно по этой причине в реальных учебных боях между F-35 и всего лишь индийскими Су-30МКИ "фантомы" оказались разбиты со счётом 1:19.

Недостаточность манёвренности: при моделировании воздушного боя F-35 с российским истребителем Су-35 американец был беспощадно избит. Более того, он проиграл бой даже собственному "отсталому" лёгкому коллеге F-16.

Недостаточная дальность: 2222 км против 3600 км у Су-35.

Наконец, недостаточное самое главное, ради чего всё затевалось, – скрытность. Самолёт плохо виден в миллиметровом диапазоне, да, – но зато вполне обнаруживаем в сантиметровом, на котором работают российские локаторы. Не говоря уже о прочих диапазонах, в которых они работают тоже.

Дорогая жертва неизбежных обстоятельств

И вот теперь, собственно, американский журнал National Interest попытался понять, сможет ли F-35 со своими качествами в сложившихся условиях адекватно отвечать российским и китайским средствам ПВО и авиации.

Основной вывод автора статьи Криса Осборна: нет, не сможет. Потому что РЛС русского зенитно-ракетного комплекса С-400 способна увидеть "невидимку" за сотни километров и, как говорится, "немедленно выпить". За упокой. После того как реализовал ещё один золотой принцип современных ЗРК: "выстрелил и забыл".

Своими же ракетами AGM-158, которые имеют дальность ниже 1000 км, F-35 до противника просто не дотянется. Или – очень-очень впритык, то есть даст русским возможность использовать свои противоракеты. ЗРК ведь не в чистом поле голые и босые ставятся, а прячутся в капониры и окружают себя средствами обороны как раз от ракетного нападения.

А если учесть, что наши ЗРК, вообще-то, строятся на мобильной базе, а "фантом", как выясняется, из-за ошибок в программном обеспечении по подвижным целям стрелять практически не может, то можно этот самолёт сразу признать дорогой жертвой при попытке "пободаться" с С-400. И потому, когда наблюдатели подозревают, что израильский самолёт на днях подбили из С-200, это вполне похоже на истину. Чисто из-за конструктивных особенностей американского истребителя.

То есть – не факт, но возможно. А значит, не исключено.

Катапульта – их всё!

Рекомендации американского автора, продиктованные его же основным выводом про "нет, не сможет", сводятся к тому, что пилот F-35 может использовать РЛС самолёта для выявления средств ПВО противника и уклонения от них.

Только ведь задействовать свою РЛС – значит, показать этим самым силам ПВО себя, родного! А те стрельнут, не преминут. Значит, надо уклоняться. А как? Если скорость истребителя в максимуме 1930 км/ч, то есть около 1,6 М, а ракета С-400 даёт и до 5 М?

Про манёвренность F-35 мы уже знаем: оставляет желать лучшего даже в сравнении с самолётами. А ведь ракета – ещё юрче. Более того, есть ещё такое понятие как перегрузка. По данным ТТХ самолёт с человеком внутри может выдержать перегрузку в максимуме 9 g. А ракета – 20 g.

Словом, против стоящих на вооружении у России (и которые могут быть поставлены Сирии, если Израиль не уймётся) С-400, американский самолёт пятого поколения шансов практически не имеет. Шансы есть у лётчика, указывают обозреватели. Если он вовремя катапультируется.

Но, оказывается, у этой машины почти нет шансов даже против тактического в целом комплекса "Панцирь-С".

Во-первых, он опять-таки видит "невидимку": 3 РЛС, которые работают в диапазонах от миллиметров до дециметров, то есть видят цели с эффективной площадью рассеяния (ЭПР, а проще, хоть и грубо говоря – размером) от 0,1 м² на дальности 20 км и от 2 м² на дальности 36 км. Наибольшая дальность обнаружения равна вообще 80 км.

Во-вторых, время реакции ЗРПК "Панцирь-С" на угрозу составляет всего 4-6 секунд. А по показателю времени между пусками ракет – полторы секунды – ему нет равных в мире. Так что если F-35 действительно способен захватить такую цель на гораздо большем расстоянии, нежели она его, то подбить её, да ещё в движении, своими ракетами он не сможет. Зато по нему начнут работать все другие средства противодействия, ибо и "Панцири" в одиночку не ездят.

Россия на месте не стоит

А ведь Россия действительно на месте не стоит. И тот же журнал в другом своём материале рассказывает о новых русских РЛС, по праву могущих именоваться "убийцами невидимок". Речь идёт о, по признанию National Interest, "одной из самых лучших систем подобного рода" – бистатической радиолокационной станции "Струна-1"/"Барьер-Е", созданной в Центральном научно-исследовательском институте радиоэлектронных систем (ЦНИИРС).

Подробный разбор материала американского журнала об этой станции Царьград обещает сделать чуть позже, а пока можно лишь привести выводы американцев: эта РЛС фактически игнорирует любые покрытия, предназначенные для отражения радиоволн. При этом сами они за счёт далеко разнесённых передающих и принимающих узлов отличаются предельной малозаметностью, а их мобильность делает их практически неуязвимыми.

Таким образом, выходит, что F-35, ещё даже как следует не ставший на вооружение, оказался уже бесполезным при любом столкновении с кем-то, имеющим на вооружении русские комплексы ПВО. То есть о России даже речи не идёт – здесь F-35 может работать только залогом мира, дружбы и жвачки, ибо на войне с русскими ему делать просто нечего. Но ведь за русскими С-400 уже очередь выстроилась. И С-300 поступают на вооружение то одной страны, то другой. И объяснима вся ярость Израиля в связи с тем, что такие комплексы стали поступать в Иран: благодаря им эта страна становится неуязвимой даже перед самыми современными самолётами!





А на очереди – с очевидностью Сирия. Если тот же Израиль не прекратит в ближайшем будущем свои "профилактические" налёты на её территорию, то старенькие С-200 вполне могут "апгрейдиться" до С-300, а то и С-400.

Просто пролёта от ворон не будет в Сирии…

Источник: nnm.me