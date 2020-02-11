10 вещей, которые разучился делать цивилизованный человек

Обозреватель польского издания Krytyka Polityczna Ясь Капела (Jaś Kapela) уверен: если так называемая прогрессивная часть человечества радикальным образом не изменит свою цивилизацию, то обречёт ее и себя вместе с ней на гибель.

Чем лучше я узнаю нашу такую, казалось бы, развитую цивилизацию, тем меньше она мне нравится. Здорово, разумеется, что у нас есть книги и компьютеры, благодаря этому я могу сейчас писать свою статью. Я не могу пожаловаться на развитие стоматологии и появление разнообразных технологий, делающих нашу жизнь легче и приятнее.

Следует, однако, осознать, какое огромное количество вещей мы делаем неправильно, чтобы процесс развития не закончился окончательным вымиранием нашего вида.

Оно, конечно, пойдет на пользу другим видам и планете в целом, но все же будет жаль. Так что мне хотелось бы напомнить, что разучился делать цивилизованный человек.

1. Ходить. Так родилась идея написать эту статью. Я уже раньше знал, что многие вещи мы делаем неправильно, но когда я услышал по радио (конечно, это было «Ток ФМ»), что большинство людей не умеют правильно ходить, я подумал: «Это вы загнули».

Неужели с нами все так плохо? К сожалению, специалисты утверждают, что да.

Ходить мы не умеем.

Передача была посвящена скандинавской ходьбе, но тезисы Иоанны Пётровской (Joanna Piotrowskia) из польской федерации этого вида спорта касались не только нашего умения передвигаться с палками (хотя те, кто в первый раз приходят на тренировки, им обычно тоже не владеют), но и просто ходить.

Я сам не уверен, правильно ли я хожу, потому что у меня время от времени начинают болеть колени и стопы, а ботинки снашиваются специфическим образом.

Может, дело вообще в ботинках? Я до сих пор помню, как я впервые купил себе на самом деле удобную спортивную обувь. Это была просто революция! Если вы подозреваете, что тоже не умеете ходить, почитайте советы экспертов.

2. Двигаться. Это как раз не секрет. Люди в большинстве своем двигаются очень мало, а между тем движение — залог здоровья. Причем не только физического, но и психического. Подробно и доступно пишет об этом в книге «Разлогинь свой мозг» Андерс Хансен (Anders Hansen).

В целом человеку нужно интенсивно двигаться как минимум два часа в неделю. Подойдут и занятия на тренажерах, и аэробика, и йога, и даже просто быстрая ходьба (сам я, к сожалению, ходить не умею).

Вначале лучше проконсультироваться со специалистом. Список заболеваний, связанных с недостатком физической активности, настолько длинный, что врачам, пожалуй, пора уже выписывать рецепты на движение. Жаль, его нельзя приобрести в аптеке.

Двигаться, однако, можно без рецепта и совершенно бесплатно. Очень вам советую. Серьезно, иногда после занятий йогой я чувствую, будто выкурил косяк. И полезно, и весело, так почему же не попробовать?

3. Сидеть. Мысль о том, что человек не рожден для сидения на стуле за письменным столом, тоже не нова.

Появился даже тезис «сидение — это новое курение», поскольку ученые обнаружили взаимосвязь между сидячим образом жизни и повышенным риском развития диабета.

Однако большинство цивилизованных людей продолжают сидеть, вдобавок делая это неправильно.

К сожалению, ответ на вопрос, как правильно сидеть на стуле, звучит так: недолго. Здоровой сидячей позиции не существует. Лучше всего каждые полчаса вставать из-за стола и как можно чаще менять положение тела.

Я лично купил себе большой мяч и сижу за столом на нем: это гарантирует, что в одной позиции долго удержаться я не могу. Более того, такое упражнение укрепляет мышцы тазового дна, что актуально, если вы собираетесь родить ребенка (чего я вам, конечно, не советую).

4. Спать. Все больше людей (в том числе детей) испытывают в наше время проблемы со сном. Ничего удивительного: вокруг столько всего происходит!

Страшно отложить смартфон, вдруг что-нибудь упустишь. Мы все равно упускаем массу вещей, а потом из-за этого расстраиваемся.

К сожалению, в мире происходит не только хорошее. Все зло мира еще никогда не было так близко, на расстоянии вытянутой руки. Как тут не беспокоиться. И мы смотрим в экран, а потом не можем заснуть, ведь наш мозг, обманутый светом, считает, что день продолжается. А вдобавок весь этот стресс…

Разумеется, есть способы. Но ничего подходящего я для себя не нашел. Гидроксизин помогает, пожалуй, только детям, снотворное «Стилнокс» продается по рецептам, а «травка» — вне закона. Выключить все экраны за три часа до сна? Мне бы очень хотелось, но как-то не получается.

5. Заниматься сексом. Говорят, что в Японии он уже никого не интересует. В Польше вроде бы дело обстоит лучше, но, может, просто иначе?

Каждая пятая полька говорит, что подвергалась сексуальному насилию, а это никак не способствует нормальной эротической жизни. А что сказать об индивидуумах, которые считают изнасилование единственной возможностью вступить в сексуальный контакт?

Таких очень много. Помните священника Станислава Юрчука (Stanisław Jurczuk), который недоумевал в программе «Тема для репортера»: «Как это женщина говорит, что муж плохо к ней относится, а сама не обслуживала его в постели? В качестве жены у нее есть обязанности, в том числе и такие».

Это, конечно, не единственный повод, по которому мы все реже занимаемся сексом, хотя теоретически он стал безопаснее, чем когда-либо ранее в истории. Вся надежда на виртуальную реальность. Мужчины смогут получить удовольствие, не причиняя никому страданий, а секс останется развлечением для тех, кто его на самом деле любит.

6. Есть.

Мы живем в особый момент истории: в наши дни больше людей умирает от болезней, связанных с ожирением, чем погибает от военных действий.

Мы объявили войну собственным телам? Или, может быть, скорее корпорации объявили войну своим клиентам?

Даже самый глупый паразит понимает, что ему никак нельзя умерщвлять хозяина. Корпорации, однако, обладают тем преимуществом перед паразитами, что они живут дольше людей, поэтому капиталист-предприниматель может спокойно доводить потребителей до болезней и смерти, зная, что в итоге все равно родятся новые.

Человеческая популяция продолжает увеличиваться, ведь употребление вредных продуктов разрушает организм медленно, а одновременно развивается система здравоохранения, которая позволяет продлевать жизнь.

Между тем экстенсивное сельское хозяйство уничтожает очередные экосистемы, а промышленное животноводство остается этической и экологической катастрофой. Это не мешает нам выбрасывать 40% продуктов. Едим мы неправильно.

7. Испражняться. Рак толстой кишки стал одним из самых распространенных видов рака в мире. Это, наверное, связано скорее с нашим неправильным питанием, однако, какая-то связь с дефекацией есть тоже.

Геморроем страдает как минимум половина человечества, а в некоторых местах статистика показывает невероятные цифры в 86%. Не знаю, не потому ли, что наши унитазы не способствуют легкому опорожнению кишечника. Сидячая позиция для этого не подходит. Между тем мы проводим на унитазах слишком много времени.

Принимая во внимание масштаб проблемы и тот факт, что испражняться приходится каждому, может, пора уже законодательно запретить унитазы? Хотя полезным в этом контексте будет также тренировать брюшные мышцы.

8. Рожать. «В муках будешь рожать детей», — сказал в свое время некий Господь Бог женщине, а убеждения польских врачей предписывают им следить за тем, чтобы так на самом деле происходило. В конце концов, у нас же христианская цивилизация.

Есть вероятность, что вынуждать женщин рожать в лежачей (самой худшей из возможных) позиции врачей склоняет не вера, а простое стремление к собственному удобству, хотя такой метод не только противоречит законам физики, но и усиливает болезненные ощущения, заставляет рожениц предпринимать больше усилий и угрожает им разрывами промежности.

25 лет борьбы наконец привели в Польше к внедрению новых стандартов в сфере перинатальной помощи. Несмотря на это, в больницах женщин до сих пор заставляют рожать в горизонтальной позиции, а детей выдавливают буквально локтем. Если даже в этот момент мы относимся к матерям и их детям таким образом, ничего удивительного, что из тех не всегда вырастают способные к эмпатии взрослые.

9. Петь. Когда вы в последний раз пели? Я лично петь люблю, но, к сожалению, шанс употребить свои таланты появляется у меня только на днях рождения, а ограничивается все исполнением песни «Живи сто лет». Будто в мире нет песен получше, и будто я действительно людям такого желаю.

Когда-то я еще пел в церкви, но поскольку это была единственная вещь, которая мне там нравилась, я быстро отказался от подобного развлечения.

В школах практически не осталось уроков музыки, об уроках пения я уже и не говорю. Сколько ситуаций, в которых люди поют хором, вы знаете? На стадионе, когда тянут «„Легия“ — чемпион»? В скаутском лагере?

Да, я любил петь «Вот и костер погас, братский теснее круг, у другого огня, во все времена до свидания, друг!». К сожалению, современная цивилизация предоставляет мне мало возможностей для того, чтобы продолжать такие занятия (отчаянные выступления в караоке отнести к ним сложно).

Между тем хоровое пение — это одна из самых прекрасных объединяющих практик. Есть даже исследования, которые говорят, что оно позволяет излечивать психологические травмы или посттравматическое стрессовое расстройство.

Ну, допустим, в последнее время у нас бывает повод исполнить гимн Польши, но что с того, если мы не понимаем смысла слов этой песни и даже не умеем петь ее в верной тональности.

10.Умирать. Этого мы не умеем делать тоже. Кто не боится смерти? Разумеется, я. Возможно, я еще слишком молод, но, пожалуй, в первую очередь я никогда не хотел появляться на свет, поэтому я вполне смирился с мыслью о том, что однажды меня снова не будет. Смерть — естественный элемент жизни, и иногда я даже с некоторым умилением размышляю, как будет разлагаться мое тело.

К сожалению, я замечаю, что у большинства людей возникают проблемы как со своей, так и с чужой смертью. Последний пример — это коронавирус.

Я слышу о нем каждый день. Мир охватила паника, отменяются поезда и самолеты, созывается Совет безопасности, министерства советуют не паниковать, а Государственная санитарная инспекция рекомендует обращаться в больницы при малейшем кашле. На каждого, кто, возможно, вернулся из Китая, косо смотрят. Уже даже, кажется, антипрививочники требуют ввести обязательную вакцинацию от этого вируса, но вакцины, увы, нет.

При этом каждый год осложнения обычного гриппа уносят жизни 650 тысяч человек. Однако лекарства от него есть, поэтому мы боимся меньше.

Меня очень забавляют такие страхи. Люди считают, что жизнь — это не то, что мы способны лишь лелеять, а то, что мы можем контролировать.

Мы боимся смерти и не умеем справляться с потерями. Нам хочется жить вечно, а поэтому люди (например, трансгуманисты) предпринимают разные отчаянные шаги.

Об этом можно было бы написать целую книгу. Впрочем, мы как раз собираемся ее издать, поэтому советую прочесть, какими глупыми мы умеем быть и как мы верим, что можно скопировать себя на жесткий диск.

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