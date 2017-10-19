Средневековые головные уборы на Руси и на Западе: смирение и безумие

Для чего сказочные феи носили высокие колпаки? Когда капюшон воссоединился с одеждой? Как женские украшения помогают археологам? И что на самом деле означает слово «кокошник»?

Во все времена в костюмах женщин всех народов обязательно присутствовали головные уборы. Они не только защищали от неблагоприятных погодных и природных условий, но и посылали окружающим важную информацию о владелице. Давайте разберёмся, как развивалась мода на «одежду» для головы, и что именно могли узнать по ней люди в Европе и на Руси. А также как европейские дамы потеряли христианскую скромность и перешли к светскому безумию.

Средневековая мода в Европе

В Европе поначалу головные уборы служили практическим целям: они должны были закрывать от солнца и согревать в холод. Это были соломенные шляпы и меховые или холщёвые шапки и чепцы. Но очень быстро «одежда» для головы стала играть символическую роль. И началось это именно с женских головных уборов.

В 10-13 веках в европейской женской моде господствовала христианская идея смирения и покорности: считалось, что представительницы «слабого пола» духовно слабее мужчин, а потому не могут противостоять дьяволу. Чтобы получить какую-нибудь защиту, они носили закрытые головные уборы (чепцы), которые тщательно скрывали от посторонних глаз волосы, шею и даже часть лица. Кроме этого женщины должны были ходить с опущенным взглядом и головой. Замужние женщины подчёркивали покрытой головой свою зависимость от мужа – они были как бы дополнением к нему, и поэтому не должны были выглядеть независимо и открыто.

Но в 13-ом веке придворные дамы взбунтовались против христианской традиции смирения и покорности, ведь они всё больше принимали участие в большой политике (в Англии, Франции и Испании к этому времени на престоле побывало уже несколько единовластных королев). Они решили избавиться от излишней скромности, и ввели в моду эннен (он же атур). Этот головной убор позволял видеть окружающим не только лицо и шею женщины, но и половину её макушки и даже затылок. При этом брови и волосы на этих местах полностью сбривались. Эннен представляет собой высокий колпак из накрахмаленной ткани, к которому прикреплялась вуаль, свисавшая до пола. Высота колпака указывала на происхождение женщины – чем он выше, тем знатнее дама: принцессы носили метровые эннены, а знатные дамы довольствовались 50-60 см. Выглядело по сравнению с предыдущей модой открыто и раскрепощено, но немного… безумно. На средневековых сказочных изображениях волшебницы-феи предстают в этих колпаках неимоверной высоты – видимо, художник этим хотел подчеркнуть их «возвышенность» над простыми людьми.

Мужчины не отставали от женщин: они носили высокие шляпы в форме усечённого конуса. Такая уловка помогала им казаться ростом не ниже дам. Те, кто не комплексовали из-за роста, надевали различные шапки, береты или шляпу бальцо, внешне напоминавшую сарацинский тюрбан.

Женский эннен и его многочисленные разновидности были на пике бургундской моды вплоть до 15-ого века, пока популярность не завоевал эскофьон и рогатый чепец. Первый – это золотая сеточка, которая надевалась на голову поверх скрученных над ушами кос. Второй выглядел как раздвоенный атур, покрытый сверху тканью. Эти головные уборы щедро и дорого украшались золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями, и стоили целое состояние. Рогатый чепец сейчас может показаться странным веянием моды, но и тогда женщины в них часто становились жертвами насмешек и осуждений со стороны церкви, которая видела в этом головном уборе «пристанище дьявола». Но средневековым модницам, видимо, нравилось носить рога – ведь эта мода продержалась около столетия.

У знатных мужчин в 15-ом веке стала популярна шляпа с полями, которая до этого считалась частью одежды крестьян. Мало того, она превратилась в символ знатности и благородства: её помещали на свой герб представители дворянских родов и целые города.

Простолюдинки в это время носили обычные чепцы с рюшками, головные платки и соломенные шляпы. А крестьяне и горожане часто надевали капюшон с длинным шлыком (концом) и лопастями, закрывавшими плечи и имевшими зубчатый срез. В эпоху Возрождения этот капюшон стал атрибутом шутов. «Прирос» капюшон к куртке или плащу где-то в 15-ом веке, когда ему на смену пришли шляпа и берет.

Эпоха Ренессанса создала новые идеалы. В моду вошли роскошь, богатство и чувственность, а с ними сложные причёски, шляпки и береты, открывавшие лицо, шею и волосы. А христианское смирение и традиция закрывать голову отодвигались со временем всё дальше в прошлое, и уже никогда не вернулись в европейскую моду.

Средневековая мода на Руси

На Руси с глубокой древности традиционной причёской для женщин была коса: одна у девушек и две у замужних. С женской косой связано множество поверий, например, считалось, что распущенные женские волосы приманивают злых духов, и поэтому их и надо заплетать в косу.

Обязательным правилом для славянских женщин было покрывать голову убрусом или повоем – полотном ткани. Даже незамужние девушки могли открывать лишь макушку. Убрус или повой считались символом чистоты, благородства и смирения. Поэтому лишиться головного покрывала (опростоволоситься) считалось величайшим позором.

В древности женщины поверх убруса надевали деревянный или металлический обруч, а к нему крепили височные и налобные кольца, бляшки и подвески. Зимой носили небольшую шапочку с мехом, поверх которой надевали особую повязку очелье (налобник), богато украшенную вышивкой и жемчугом. В каждом городе и селении украшения и орнаменты вышивки настолько отличались друг от друга, что современные археологи по ним определяют территории расселения славянских племён.

С 12-го века в летописях упоминаются такие головные уборы как кика, повойник, сорока и многие другие, имевшие схожее строение. Эти головные уборы выглядели как корона (иногда с рогами), покрытая тканью. Их изготовляли из бересты и богато украшали бисером и вышивкой. Эти головные уборы прятали под собой косы, а так же скрывали от посторонних глаз лоб, уши и затылок женщины. Их строение и украшения могли рассказать окружающим всё, что нужно знать о женщине: откуда она родом, какое занимает социальное и семейное положение. До нас эти мельчайшие «опознавательные» особенности украшений не дошли, но раньше о них знал каждый. С 13-15 веков у простолюдинок их всё чаще заменяли головные платки, но в некоторых регионах эти уборы просуществовали до 20-го века.

Удивительно, но в массовом сознании знаменитый кокошник стал символом русского народного костюма только в 19-ом веке. Название этого убора произошло от старорусского слова кокошка – курица, наседка. Этот головной убор был частью праздничного наряда, и в старину его могли носить только замужние женщины. Он, как ни какой другой головной убор, подчёркивал женскую красоту и благородство. В отдалённых губерниях кокошник просуществовал до конца 19-го века. Но в начале 20-го столетия он неожиданно вернулся и вошёл в гардероб модниц… всей Европы! Сделанный под новый лад, русский кокошник был свадебным убором европейских невест в 1910-20 гг.

К сожалению, эти красивые головные уборы просуществовали в высшей среде только до петровской эпохи, когда народные обычаи и традиции заменились европейскими. А вместе с ними из женской моды ушли скромность и благородство.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru