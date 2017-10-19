А что делать с такими детьми или их родителями?

Месяц назад дочка пришла с детсада и сообщила, у них группе появился новый мальчик Эдик.– И как он вам? – спросила я.– Понимаешь, мам, у него волосы кудрявые.– И все?– Все, – вздохнула дочка, – и еще он дурак.– Почему же?– Когда Эдик споткнулся и стукнулся головой об стол, сказал, что во всем виноват стол. И ударил его кулаком, что есть силы. Ушиб руку и заплакал. Пришла воспитательница и спросила, почему он плачет. Он сказал, что все его обижают, даже стол.Воспитательница его успокоила и сказала, что не нужно бить стол. Тогда он ударил Витю просто так. Витя – не стол, он пнул его по ноге. Эдик громко заплакал. Воспитательница попросила не трогать Эдика, и он никого не будет бить. Он больше никого не бил, зато укусил Лену за руку. Ему сказали не кусать детей, и тогда он стал на всех плевать. Оплевал Витю, Лену, Олю и Толика. Толик большой, он сел на Эдика и сидел, пока он снова не стал плакать. Воспитательница сказала, что мы все злые, а мы поняли, что Эдик дурак.Сказала, что не стоит так говорить про Эдика. Просто он невоспитанный, стоит подождать, и он обязательно изменится в лучшую сторону. Не изменился, через день его перевели в другую группу, через неделю в третью, а потом он исчез из садика. Все бы ничего, но как оказалось мама Эдика пожаловалась в городское управление образования на детсад, в котором устроили травлю ее ребенка.Вчера сказали, что Эдик возвращается в нашу группу…

Источник: nashaplaneta.su