А что делать с такими детьми или их родителями?
08:53. 19 октября 2017 Просмотров - 968 17 коммент. Опубликовал: brahman
Месяц назад дочка пришла с детсада и сообщила, у них группе появился новый мальчик Эдик.
– И как он вам? – спросила я.
– Понимаешь, мам, у него волосы кудрявые.
– И все?
– Все, – вздохнула дочка, – и еще он дурак.
– Почему же?
– Когда Эдик споткнулся и стукнулся головой об стол, сказал, что во всем виноват стол. И ударил его кулаком, что есть силы. Ушиб руку и заплакал. Пришла воспитательница и спросила, почему он плачет. Он сказал, что все его обижают, даже стол.
Воспитательница его успокоила и сказала, что не нужно бить стол. Тогда он ударил Витю просто так. Витя – не стол, он пнул его по ноге. Эдик громко заплакал. Воспитательница попросила не трогать Эдика, и он никого не будет бить. Он больше никого не бил, зато укусил Лену за руку. Ему сказали не кусать детей, и тогда он стал на всех плевать. Оплевал Витю, Лену, Олю и Толика. Толик большой, он сел на Эдика и сидел, пока он снова не стал плакать. Воспитательница сказала, что мы все злые, а мы поняли, что Эдик дурак.
Сказала, что не стоит так говорить про Эдика. Просто он невоспитанный, стоит подождать, и он обязательно изменится в лучшую сторону. Не изменился, через день его перевели в другую группу, через неделю в третью, а потом он исчез из садика. Все бы ничего, но как оказалось мама Эдика пожаловалась в городское управление образования на детсад, в котором устроили травлю ее ребенка.
Вчера сказали, что Эдик возвращается в нашу группу…
Источник: nashaplaneta.su
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Имбицил по наследству.
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Горе тем кто попадёт под власть такого..А ещё горе будет.когда этот кадр попадёт в Милицию..вот вы все попляшите.
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Так там таких-половина
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Валерий! На службу в полицию худо бедно отбирают кандидатов, а вот на гражданке их некто не проверяет. Так что не известно где их больше.
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Ищущий внимания, не имеющий нормального опыта общения ребенок. Он просто попал в непривычную для себя среду, а родители не уделяют внимания его воспитанию. Если бы воспитатель в группе была профи – она нашла бы с ним контакт и поправила недочеты воспитания, причем за пару дней. Но теперь им проще отмахнуться и объявить имбецилом любого ребенка, не вписывающегося в ее стандарты поведения.
К сожалению, часто именно педагоги “воспитывают” таких детей в собственной семье.
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Может Вам в воспитатели пойти?
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У меня своих четверо, я могу давать советы. Никто из моих детей в супермаркете в истерике на полу не бьётся с криками “купи!”. Я насмотрелся такого!
И ерничать тут глупо, поскольку трудно не согласиться с тем, что воспитатель в группе обязан быть профессионалом и в его силах устранить перекосы воспитания у таких детей. Но он вместо этого “сбросил” дальше, по кругу, свои обязанности переложив на кого-то еще. Вот из таких детей потом и получаются моральные уроды. Потому что сначала на них не хватило времени маме с папой, потом воспитателю, потом учителям некогда было и общество получает закономерный результат.
А обвинить самого ребенка, дескать урод и имбецил – могут только сами моральные уроды, либо не имеющие детей и представлений об их воспитании, либо такие же непрофессиональные деморализованные, с позволения сказать – “воспитатели”…
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Вольдемар, Вы не прав ! Образование на сегодняшний день это УСЛУГА. И такая услуга не предполагает воспитания. Так вот.
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Ты говоришь, как делают все эти чинуши…
А я пишу, как должно быть в человеческом обществе.
Мы оба правы.
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Как Вы, как я, так и эти чинуши живут в правовом поле и работают в рамках закона, который им определил границы. В советское время образование в законодательной форме определяло обязанность воспитателей и учителей ВОСПИТЫВАТЬ и давать образование. Сейчас законом установлены пределы для воспитателей и учителей: они обязаны ОКАЗАТЬ УСЛУГУ – предоставить образование (т.е. знания). Все остальное, мало того, не предполагается в силу закона об образовании, но и НАКАЗУЕМО в силу иных действующих законов. Так что никакой педагог не будет рисковать потерей места, а то и привлечением к уголовной ответственности ради неких духовных ценностей. Хотя и, может быть, с тяжелым сердцем…
Так что, если мы хотим изменений к лучшему, надо предпринимать действия к изменению действующего закона.
И, кстати, извините за то, что имя Ваше переврал ))))
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“Ты говоришь, как делают все эти чинуши… А я пишу, как должно быть в человеческом обществе.” – капитализм, однако… Что строили на том и споткнулись…
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А за некачественно оказанные УСЛУГИ вам разве не обязаны вернуть ваши кровно заработанные? Или вы предпочитаете ходить косо стриженным и кушать протухшую колбаску – этожеУСЛУГА!
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Читайте выше мой ответ Волемиру. Рекомендую почитать собственно закон. Он есть в сети.
И еще хотел бы обратить Ваше внимание, что оказание услуг по стрижке и продаже продовольственных товаров регулируются иными законами. Что бы успешно защищать свои права просто необходимо иметь представление о законодательстве регулирующем тот или иной вид отношений. Иначе будет каша в голове и куча негативных эмоций
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А у нас в соответствии с законом об образовании, воспитывать низзя, можно только давать образование. А еще жаловаться на ущемление прав обязательно нужно. Кто первый пожаловался, того права и защитили. А самозащитой прав заниматься низзя, потому как см. п. 1 “Кто первый пожаловался, того права и защитили”. В результате, через некоторое время, получим общество, в котором будут процветать “Эдики”, а остальные будут равняться на них, ибо “Эдики” успешные, понимаешь, люди и все у них получается…
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Эдик не дурак. Просто у него такая установка: он- центр, всё остальное вращается вокруг него. Если хватит сил, то он обязательно прорвется к власти… Что из этого получится – это мы можем наблюдать вокруг ежедневно…
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Мальчик Эдик просто избалованный мальчик. Мама так сильно его любит, что разрешает ему все. А это не правильно. Ребенок в любом возрасте, как и взрослый человек, должен знать границы дозволенного.
Вот и все! Но с ребенком теперь проблем не оберешься… В школе его просто забьют…