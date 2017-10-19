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А что делать с такими детьми или их родителями?

08:53. 19 октября 2017 Просмотров - 968 17 коммент. Опубликовал:


Месяц назад дочка пришла с детсада и сообщила, у них группе появился новый мальчик Эдик.

– И как он вам? – спросила я.

– Понимаешь, мам, у него волосы кудрявые.

– И все?

– Все, – вздохнула дочка, – и еще он дурак.

– Почему же?

– Когда Эдик споткнулся и стукнулся головой об стол, сказал, что во всем виноват стол. И ударил его кулаком, что есть силы. Ушиб руку и заплакал. Пришла воспитательница и спросила, почему он плачет. Он сказал, что все его обижают, даже стол.

Воспитательница его успокоила и сказала, что не нужно бить стол. Тогда он ударил Витю просто так. Витя – не стол, он пнул его по ноге. Эдик громко заплакал. Воспитательница попросила не трогать Эдика, и он никого не будет бить. Он больше никого не бил, зато укусил Лену за руку. Ему сказали не кусать детей, и тогда он стал на всех плевать. Оплевал Витю, Лену, Олю и Толика. Толик большой, он сел на Эдика и сидел, пока он снова не стал плакать. Воспитательница сказала, что мы все злые, а мы поняли, что Эдик дурак.

Сказала, что не стоит так говорить про Эдика. Просто он невоспитанный, стоит подождать, и он обязательно изменится в лучшую сторону. Не изменился, через день его перевели в другую группу, через неделю в третью, а потом он исчез из садика. Все бы ничего, но как оказалось мама Эдика пожаловалась в городское управление образования на детсад, в котором устроили травлю ее ребенка.

Вчера сказали, что Эдик возвращается в нашу группу…

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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17 коммент.»

  • 3809 2463
    serjoza 19 октября 2017 в 8:58 Ссылка Пометить
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    Имбицил по наследству.

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    serjoza 19 октября 2017 в 9:00 Ссылка Пометить
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    Горе тем кто попадёт под власть такого..А ещё горе будет.когда этот кадр попадёт в Милицию..вот вы все попляшите.

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  • 13615 8584
    Волемир 19 октября 2017 в 10:02 Ссылка Пометить
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    Ищущий внимания, не имеющий нормального опыта общения ребенок. Он просто попал в непривычную для себя среду, а родители не уделяют внимания его воспитанию. Если бы воспитатель в группе была профи – она нашла бы с ним контакт и поправила недочеты воспитания, причем за пару дней. Но теперь им проще отмахнуться и объявить имбецилом любого ребенка, не вписывающегося в ее стандарты поведения.
    К сожалению, часто именно педагоги “воспитывают” таких детей в собственной семье.

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      Orange Волемир 19 октября 2017 в 10:33 Ссылка Пометить
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      Может Вам в воспитатели пойти?

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      • 13616 8583
        Волемир Orange 19 октября 2017 в 11:24 Ссылка Пометить
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        У меня своих четверо, я могу давать советы. Никто из моих детей в супермаркете в истерике на полу не бьётся с криками “купи!”. Я насмотрелся такого!
        И ерничать тут глупо, поскольку трудно не согласиться с тем, что воспитатель в группе обязан быть профессионалом и в его силах устранить перекосы воспитания у таких детей. Но он вместо этого “сбросил” дальше, по кругу, свои обязанности переложив на кого-то еще. Вот из таких детей потом и получаются моральные уроды. Потому что сначала на них не хватило времени маме с папой, потом воспитателю, потом учителям некогда было и общество получает закономерный результат.
        А обвинить самого ребенка, дескать урод и имбецил – могут только сами моральные уроды, либо не имеющие детей и представлений об их воспитании, либо такие же непрофессиональные деморализованные, с позволения сказать – “воспитатели”…

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        • 355 269
          Валерий Волемир 19 октября 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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          Вольдемар, Вы не прав ! Образование на сегодняшний день это УСЛУГА. И такая услуга не предполагает воспитания. Так вот.

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          • 13618 8585
            Волемир Валерий 19 октября 2017 в 12:03 Ссылка Пометить
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            Ты говоришь, как делают все эти чинуши…
            А я пишу, как должно быть в человеческом обществе.
            Мы оба правы.

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            • 359 269
              Валерий Волемир 19 октября 2017 в 13:05 Ссылка Пометить
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              Как Вы, как я, так и эти чинуши живут в правовом поле и работают в рамках закона, который им определил границы. В советское время образование в законодательной форме определяло обязанность воспитателей и учителей ВОСПИТЫВАТЬ и давать образование. Сейчас законом установлены пределы для воспитателей и учителей: они обязаны ОКАЗАТЬ УСЛУГУ – предоставить образование (т.е. знания). Все остальное, мало того, не предполагается в силу закона об образовании, но и НАКАЗУЕМО в силу иных действующих законов. Так что никакой педагог не будет рисковать потерей места, а то и привлечением к уголовной ответственности ради неких духовных ценностей. Хотя и, может быть, с тяжелым сердцем…
              Так что, если мы хотим изменений к лучшему, надо предпринимать действия к изменению действующего закона.
              И, кстати, извините за то, что имя Ваше переврал ))))

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            • 2918 338
              krikunoleg Волемир 19 октября 2017 в 13:54 Ссылка Пометить
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              “Ты говоришь, как делают все эти чинуши… А я пишу, как должно быть в человеческом обществе.” – капитализм, однако… Что строили на том и споткнулись…

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          • 212 138
            Маруся Валерий 19 октября 2017 в 12:13 Ссылка Пометить
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            А за некачественно оказанные УСЛУГИ вам разве не обязаны вернуть ваши кровно заработанные? Или вы предпочитаете ходить косо стриженным и кушать протухшую колбаску – этожеУСЛУГА!

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            • 359 269
              Валерий Маруся 19 октября 2017 в 13:11 Ссылка Пометить
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              Читайте выше мой ответ Волемиру. Рекомендую почитать собственно закон. Он есть в сети.
              И еще хотел бы обратить Ваше внимание, что оказание услуг по стрижке и продаже продовольственных товаров регулируются иными законами. Что бы успешно защищать свои права просто необходимо иметь представление о законодательстве регулирующем тот или иной вид отношений. Иначе будет каша в голове и куча негативных эмоций

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    Валерий 19 октября 2017 в 11:28 Ссылка Пометить
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    А у нас в соответствии с законом об образовании, воспитывать низзя, можно только давать образование. А еще жаловаться на ущемление прав обязательно нужно. Кто первый пожаловался, того права и защитили. А самозащитой прав заниматься низзя, потому как см. п. 1 “Кто первый пожаловался, того права и защитили”. В результате, через некоторое время, получим общество, в котором будут процветать “Эдики”, а остальные будут равняться на них, ибо “Эдики” успешные, понимаешь, люди и все у них получается…

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    Леонид 19 октября 2017 в 12:31 Ссылка Пометить
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    Эдик не дурак. Просто у него такая установка: он- центр, всё остальное вращается вокруг него. Если хватит сил, то он обязательно прорвется к власти… Что из этого получится – это мы можем наблюдать вокруг ежедневно…

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    krikunoleg 19 октября 2017 в 13:52 Ссылка Пометить
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    Мальчик Эдик просто избалованный мальчик. Мама так сильно его любит, что разрешает ему все. А это не правильно. Ребенок в любом возрасте, как и взрослый человек, должен знать границы дозволенного.

    Вот и все! Но с ребенком теперь проблем не оберешься… В школе его просто забьют…

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