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,Россия вышла победителем из санкций, ЕС теряет миллиарды

19:22. 17 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Новый провал Меркель и его последствия для Европы

Немецкое издание подсчитало убытки Европы, понесенные из-за санкций против России.
 
План Евросоюза по ослаблению России путем введения экономических санкций оказался провальным. Вместо предполагаемого краха российской экономики, Европа сама потеряла десятки миллиардов евро из-за сокращенного экспорта. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
 
Экономические ограничения в адрес Москвы были введены после крымского референдума в 2014 году, который Евросоюз признал недействительным. На тот момент экономисты были уверены, что санкционные меры заставят Россию изменить свое решение в отношении полуострова, однако Кремль вместо этого ввел ответное эмбарго. Именно этот шаг прошелся бумерангом по европейским предприятиям, что привело к наиболее тяжелым последствиям в самой Европе.
Точных цифр европейских убытков пока некто назвать не может, но не так давно были обнародованы результаты подсчетов, проведенных Австрийским институтом экономических исследований. В отчете указано, что последствием российского эмбарго для стран ЕС стала потеря порядка 30 миллиардов евро. Так, объем экспорта из Евросоюза в Россию сократился со 120 миллиардов евро в 2013 году до 72 миллиардов в текущем.
 
В немецком издании отметили, что большая часть убытков пришлась на Германию и составила около трети от общей суммы потерь — 11,1 миллиарда евро. Также российский экономический «контрудар» сыграл злую шутку с Польшей, Францией и Великобританией. Треть своего бизнеса с Россией потерял Кипр, около четверти экспорта с РФ сократилось у Греции и Хорватии. И все это на фоне того, что до введения санкций экономические отношения между Россией и Евросоюзом начали процветать (2009-2012 годы). В среднем оборот вырос на 23%, и Москва стала четвертым по значимости торговым партнером ЕС.
 
В итоге от отличной базы для крепкого сотрудничества не осталось и следа. Если в начале у РФ были небольшие проблемы, то сейчас экономика вновь вышла на стадию роста, преодолев кризис. И это не последний бонус. Москва также заметно уменьшила свою зависимость от Запада, и вместо того, чтобы полагаться на американскую валюту, Центробанк делает ставку на золото. Позитивно оценивают тенденцию российского роста и такие ведущие рейтинговые агентства, как S&P, пророча скорый выход в число «солидных государств, в которые можно и нужно инвестировать».
 
Стоит отметить, что инвесторы уже давно начали вкладывать в РФ свои средства. Даже, несмотря на низкий уровень отношений между Вашингтоном и Москвой, Россия смогла получить около 3 миллиардов долларов на финансовых рынках. Этот факт только усилил давление на реальную экономику, вынудив Запад задуматься об ослаблении ограничительных мер.

 

Метки: антироссийские санкции
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