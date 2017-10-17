Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники

Часть 1

Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается. Генрик Ибсен

1. Учёным обычно выделяют очень мало грантов на исследования безопасности прививок, адъювантов и прочих прививочных компонентов. Однако денег на исследования того, почему люди не прививаются, и как заставить их колоть своих детей, более чем достаточно. Поэтому существует много исследований, характеризующих родителей-антипрививочников.

2. Считается, что антипрививочники это обычно необразованные, религиозные и антинаучно настроенные люди. Однако научные данные свидетельствуют об обратном. Большинство антипрививочников хорошо образованны и богаты.

В некоторых частных школах Лос Анжелеса меньше 20% детей < ![CDATA[ ]]> привиты< ![CDATA[]]>. Как может быть, что эти богатые и образованные люди не прививают своих детей? Неужели они не знают, что прививки совершенно безопасны, и что они спасают от страшных болезней? Или может быть они знают о прививках что-то, что не знают другие?

Вот несколько исследований:

3. < ![CDATA[ ]]> Children Who Have Received No Vaccines: Who Are They and Where Do They Live? (Smith, 2004, Pediatrics)< ![CDATA[]]>

Невакцинированные дети большей частью белые. Их матери старше 30 лет, замужем, обладают академической степенью, и их семьи зарабатывают более $75,000 в год. (США)

4. < ![CDATA[ ]]> Effects of Maternal and Provider Characteristics on Up-to-Date Immunization Status of Children Aged 19 to 35 Months. (Kim, 2007, Am J Public Health)< ![CDATA[]]>

Чем ниже уровень образования матери, и чем она беднее, тем выше шанс, что она полностью прививает детей.

Детей больше прививают афроамериканцы и латины, и чем они беднее, тем больше они прививают. (США)

5. < ![CDATA[ ]]> Negative attitude of highly educated parents and health care workers towards future vaccinations in the Dutch childhood vaccination program. (Hak, 2005, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Родители с высшим образованием в 3 раза чаще отказывались от прививок.

Медицинские работники в 4 раза чаще отказывались от прививок.

Атеисты в 2.6 раза чаще отказывались от прививок. (Нидерланды)

6. < ![CDATA[ ]]> Deciding to opt out of childhood vaccination mandates. (Gullion, 2008, Public Health Nurs.)< ![CDATA[]]>

Родители, которые не прививают своих детей, ценят научное знание, знают где искать, и как анализировать информацию о прививках, и в то же время не очень доверяют медицине. (США)

7. < ![CDATA[ ]]> More Israeli Parents Refusing to Vaccinate Their Babies According to State Regulations< ![CDATA[]]>

Матери с академическим образованием в два раза чаще отказываются от прививок.

Евреи в 4 раза чаще мусульман отказываются от прививок.

Чем выше возраст матерей, тем чаще они отказываются от прививок. (Израиль)

8. < ![CDATA[ ]]> Differences in risk factors for partial and no immunisation in the first year of life: prospective cohort study. (Samad, 2006, BMJ)< ![CDATA[]]>

Непрививающие матери старше и более образованны, чем прививающие матери. (Великобритания)

9. < ![CDATA[ ]]> A Population-Based Evaluation of a Publicly Funded, School-Based HPV Vaccine Program in pitish Columbia, Canada: Parental Factors Associated with HPV Vaccine Receipt. (Ogilvie, 2010, PLoS Med.)< ![CDATA[]]>

Более образованные родители чаще отказывались от ВПЧ прививки для своих дочерей. (Канада)

10. < ![CDATA[ ]]> Predictors of HPV vaccine acceptability: a theory-informed, systematic review. (pewer, 2007, Prev Med.)< ![CDATA[]]>

Систематический обзор 28-и исследований. Чем выше уровень образования родителей, тем чаще они отказывались от ВПЧ прививки.

11. < ![CDATA[ ]]> Factors associated with uptake of measles, mumps, and rubella vaccine (MMR) and use of single antigen vaccines in a contemporary UK cohort: prospective cohort study. (Pearce, 2008, BMJ)< ![CDATA[]]>

Чем выше уровень образования, возраст и доход, тем чаще родители отказывались от пресловутой MMR, и выбирали некомбинированную прививку от кори. (Великобритания)

12. < ![CDATA[ ]]> Acceptance of human papillomavirus vaccination among Californian parents of daughters: a representative statewide analysis. (Constantine, 2007, J Adolesc Health)< ![CDATA[]]>

Родители с высшим образованием и консерваторы реже разрешали своим дочерям сделать прививку от ВПЧ. Родители, которые не закончили школу, католики и либералы чаще разрешали дочерям сделать эту прививку. (Калифорния, США)

13. < ![CDATA[ ]]> Maternal characteristics and hospital policies as risk factors for nonreceipt of hepatitis B vaccine in the newborn nursery. (O’Leary, 2012, Pediatr Infect Dis J)< ![CDATA[]]>

Более образованные матери, и матери с более высоким доходом, чаще отказываются прививать своего новорожденного ребёнка от гепатита В. (Колорадо, США)

14. После того, как в Австралии приняли закон обязывающих родителей прививать детей для получения детских пособий (No jab, no pay), родители, живущие в богатых районах Мельбурна стали прививать < ![CDATA[ ]]> ещё меньше< ![CDATA[]]>. Более образованные родители, многие с научным образованием, сомневаются в безопасности, и в необходимости прививок.

Лишь 20% тех родителей, которые не прививали до принятия этого закона, стали прививать из-за него.

10% австралийских родителей считают, что прививки связаны с аутизмом.

15. Подобных исследований есть ещё много, и все они приходят к одним и тем же выводам. Родители, которые не прививают своих детей всегда старше, более образованы и более состоятельны. Перестаньте, пожалуйста, относиться к ним, как к идиотам.

А вот еще несколько необычайно важных исследований, на которые нашлись деньги налогоплательщиков:

16. < ![CDATA[ ]]> Clinician-parent discussions about inﬂuenza vaccination of children and their association with vaccine acceptance. (Hofstetter, 2017, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Если врач заявляет “сегодня мы сделаем прививку от гриппа”, то 72% родителей соглашаются. А если врач спрашивает “мы сегодня будем делать прививку от гриппа?”, то лишь 17% соглашаются.

Если врач рекомендует сделать прививку от гриппа вместе с какой-либо другой прививкой, то 83% родителей соглашаются. А если врач отдельно предлагает прививку от гриппа, то лишь 33% соглашаются её сделать. Врачам на заметку.

17. < ![CDATA[ ]]> Greater freedom of speech on Web 2.0 correlates with dominance of views linking vaccines to autism. (Venkatraman, 2015, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Авторы этого исследования проанализировали Ютуб, Гугл, Википедию и Пабмед, и пришли к выводу, что чем больше свобода слова на ресурсе, тем больше на нем связывают прививки с аутизмом. Больше всего свободы слова на ютубе, в гугле ее меньше, а в википедии и пабмеде ее очень мало. Это приводит к тому, что на ютубе 75% роликов связывают прививки с аутизмом, в гугле 41% ссылок, в википедии 14% статей, а в пабмеде 17% статей связывают прививки с аутизмом (больше чем в википедии!).

Но самое ужасное в том, замечают авторы исследования, что антипрививочные активисты используют научные доводы(!), врачей(!), известных людей и личные истории, чтобы вызвать доверие! Проблема в том, пишут они, что ютуб, в отличие от гугла, не дает в поиске роликов приоритета научным авторитетам.

Врачи участвовали в 36% антипрививочных роликах, и всего в 28% пропрививочных.

Авторы исследования предлагают модерировать интернет, а также призывают медицинские учреждения проявлять там больше активности.

18. < ![CDATA[ ]]> Content and Design Attributes of Antivaccination Web Sites (Wolfe, 2002, JAMA)< ![CDATA[]]>

В этом исследовании авторы проанализировали 22 антипрививочных сайта, и заключили, что антипрививочные сайты выступают против прививок.

19. Подобных исследований очень много, вот еще несколько, для тех, кто хочет дальше углубиться в эту весёлую тему:

< ![CDATA[ ]]> A postmodern Pandora’s box: anti-vaccination misinformation on the Internet. (Kata, 2010, Vaccine)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Associations Between Exposure to and Expression of Negative Opinions About Human Papillomavirus Vaccines on Social Media: An Observational Study. (Dunn, 2015, J Med Internet Res)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Using social connection information to improve opinion mining: Identifying negative sentiment about HPV vaccines on Twitter. (Zhou, 2015, Stud Health Technol Inform)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Vaccine-criticism on the internet: new insights based on French-speaking websites. (Ward, 2015, Vaccine)< ![CDATA[]]>

20. < ![CDATA[ ]]> A comparison of language use in pro- and anti-vaccination comments in response to a high proﬁle Facebook post. (Faasse, 2016, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Авторы исследования проанализировали комментарии к посту Марка Цукерберга на фейсбуке. Они заключили, что комментарии антипрививочников более аналитические, и были больше по делу. Комментарии пропрививочников отличались повышенной тревожностью.

21. На все эти исследования гранты нашлись. А вот на адекватные исследования безопасности прививок, такие чтобы длились больше, чем несколько дней, и использовали бы настоящее плацебо – на такое денег нет.

Но вы там держитесь, всего вам доброго, и хорошего настроения!

UPD 18/9

Профессор педиатрии Dr. Carol J. Baker предлагает простое решение проблемы антипрививочников. Поскольку антипрививочники в основном белые и образованные, она предлагает < ![CDATA[ ]]> избавиться< ![CDATA[]]> от всех белых людей в США.

Продолжение следует…