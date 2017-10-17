Разбираемся с прививками. Часть 2. Антипрививочники
Меньшинство может быть право, большинство всегда ошибается. Генрик Ибсен
1. Учёным обычно выделяют очень мало грантов на исследования безопасности прививок, адъювантов и прочих прививочных компонентов. Однако денег на исследования того, почему люди не прививаются, и как заставить их колоть своих детей, более чем достаточно. Поэтому существует много исследований, характеризующих родителей-антипрививочников.
2. Считается, что антипрививочники это обычно необразованные, религиозные и антинаучно настроенные люди. Однако научные данные свидетельствуют об обратном. Большинство антипрививочников хорошо образованны и богаты.
В некоторых частных школах Лос Анжелеса меньше 20% детей < ![CDATA[
Вот несколько исследований:
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Невакцинированные дети большей частью белые. Их матери старше 30 лет, замужем, обладают академической степенью, и их семьи зарабатывают более $75,000 в год. (США)
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Чем ниже уровень образования матери, и чем она беднее, тем выше шанс, что она полностью прививает детей.
Детей больше прививают афроамериканцы и латины, и чем они беднее, тем больше они прививают. (США)
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Родители с высшим образованием в 3 раза чаще отказывались от прививок.
Медицинские работники в 4 раза чаще отказывались от прививок.
Атеисты в 2.6 раза чаще отказывались от прививок. (Нидерланды)
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Родители, которые не прививают своих детей, ценят научное знание, знают где искать, и как анализировать информацию о прививках, и в то же время не очень доверяют медицине. (США)
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Матери с академическим образованием в два раза чаще отказываются от прививок.
Евреи в 4 раза чаще мусульман отказываются от прививок.
Чем выше возраст матерей, тем чаще они отказываются от прививок. (Израиль)
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Непрививающие матери старше и более образованны, чем прививающие матери. (Великобритания)
9. < ![CDATA[
Более образованные родители чаще отказывались от ВПЧ прививки для своих дочерей. (Канада)
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Систематический обзор 28-и исследований. Чем выше уровень образования родителей, тем чаще они отказывались от ВПЧ прививки.
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Чем выше уровень образования, возраст и доход, тем чаще родители отказывались от пресловутой MMR, и выбирали некомбинированную прививку от кори. (Великобритания)
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Родители с высшим образованием и консерваторы реже разрешали своим дочерям сделать прививку от ВПЧ. Родители, которые не закончили школу, католики и либералы чаще разрешали дочерям сделать эту прививку. (Калифорния, США)
13. < ![CDATA[
Более образованные матери, и матери с более высоким доходом, чаще отказываются прививать своего новорожденного ребёнка от гепатита В. (Колорадо, США)
14. После того, как в Австралии приняли закон обязывающих родителей прививать детей для получения детских пособий (No jab, no pay), родители, живущие в богатых районах Мельбурна стали прививать < ![CDATA[
Лишь 20% тех родителей, которые не прививали до принятия этого закона, стали прививать из-за него.
10% австралийских родителей считают, что прививки связаны с аутизмом.
15. Подобных исследований есть ещё много, и все они приходят к одним и тем же выводам. Родители, которые не прививают своих детей всегда старше, более образованы и более состоятельны. Перестаньте, пожалуйста, относиться к ним, как к идиотам.
А вот еще несколько необычайно важных исследований, на которые нашлись деньги налогоплательщиков:
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Если врач заявляет “сегодня мы сделаем прививку от гриппа”, то 72% родителей соглашаются. А если врач спрашивает “мы сегодня будем делать прививку от гриппа?”, то лишь 17% соглашаются.
Если врач рекомендует сделать прививку от гриппа вместе с какой-либо другой прививкой, то 83% родителей соглашаются. А если врач отдельно предлагает прививку от гриппа, то лишь 33% соглашаются её сделать. Врачам на заметку.
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Авторы этого исследования проанализировали Ютуб, Гугл, Википедию и Пабмед, и пришли к выводу, что чем больше свобода слова на ресурсе, тем больше на нем связывают прививки с аутизмом. Больше всего свободы слова на ютубе, в гугле ее меньше, а в википедии и пабмеде ее очень мало. Это приводит к тому, что на ютубе 75% роликов связывают прививки с аутизмом, в гугле 41% ссылок, в википедии 14% статей, а в пабмеде 17% статей связывают прививки с аутизмом (больше чем в википедии!).
Но самое ужасное в том, замечают авторы исследования, что антипрививочные активисты используют научные доводы(!), врачей(!), известных людей и личные истории, чтобы вызвать доверие! Проблема в том, пишут они, что ютуб, в отличие от гугла, не дает в поиске роликов приоритета научным авторитетам.
Врачи участвовали в 36% антипрививочных роликах, и всего в 28% пропрививочных.
Авторы исследования предлагают модерировать интернет, а также призывают медицинские учреждения проявлять там больше активности.
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В этом исследовании авторы проанализировали 22 антипрививочных сайта, и заключили, что антипрививочные сайты выступают против прививок.
19. Подобных исследований очень много, вот еще несколько, для тех, кто хочет дальше углубиться в эту весёлую тему:
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20. < ![CDATA[
Авторы исследования проанализировали комментарии к посту Марка Цукерберга на фейсбуке. Они заключили, что комментарии антипрививочников более аналитические, и были больше по делу. Комментарии пропрививочников отличались повышенной тревожностью.
21. На все эти исследования гранты нашлись. А вот на адекватные исследования безопасности прививок, такие чтобы длились больше, чем несколько дней, и использовали бы настоящее плацебо – на такое денег нет.
Но вы там держитесь, всего вам доброго, и хорошего настроения!
UPD 18/9
Профессор педиатрии Dr. Carol J. Baker предлагает простое решение проблемы антипрививочников. Поскольку антипрививочники в основном белые и образованные, она предлагает < ![CDATA[
Продолжение следует…
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Источник: www.kramola.info