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Катастрофа

08:41. 17 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у kolosovskiy_s в Катастрофа
Я сейчас не шучу, не ерничаю, я на самом деле в ужасе. На фоне храмов-на воде, ловли покемонов, матильд и прочих выборов к жителям города незаметно подкралась страшная социальная катастрофа, сопоставимая по масштабам с тем, что было в начале 90-х. И все люди разделились на 2 категории — те, по кому она уже ударила, и те, по кому она вот-вот стукнет, но они об этом не знают.
Ко мне за неделю обратилось три человека с одинаковой проблемой — сын влетел на сбыте наркотиков. Последняя женщина вчера вечером — сын, 16 лет, учится в колледже, сама из маленького городка в 100 километрах. Задержан с "закладкой". У предыдущих двух — то же самое.
Спрашивают, что будет. Отвечаю — первым двум — от 10 до 15 лет лишения свободы, последнему, в силу малолетства — от 5 до 10. За доставку одной "закладки" по команде из интернета!
Поговорил со знающими людьми из соответствующего управления — действительно, явление стало массовым. Молодежь и их родители понакупили гаджетов, и живут в виртуальном мире. В этом мире им предлагают немного подработать — взять пакетик в пункте "а", разложить на 10 маленьких и развезти в 10 точек. Там еще система контрольных заданий, премий. и т.п. Молодежь это воспринимает, как игру. А влетают, как правило, на 3-4 попытке — и — здравствуй, зона!
Причем те, кто этим занимается, не понимают вот этих двух простых вещей — во-первых, что их обязательно поймают, потому что интернет-пространство прозрачно для спецслужб. Во-вторых, наказание будет реальным — 10 лет колонии строгого режима. При хорошем адвокате — 8 лет той же колонии.
Причем родители не подозревают, чем занимаются дети — сами ведь они не употребляют. внешний вид нормальный, что-то в интернете зарабатывают. а потом — передачи, адвокаты, следователь, суд, поездки в колонию на свидания.
Я нисколько не преувеличиваю — явление стало массовым. Просто вы этого еще не почувствовали. Родители не видят. А дети не понимают. А некоторые вообще думают, что продают безобидные курительные смеси. Так вот не бывает безобидных смесей! за один коробок такой смеси — 10 лет колонии строгого режима, запомните это!
Когда 30 лет назад Жора Соломонов, отвечающий за линию борьбы с наркоманией, объяснял нам простую арифметику, мы посмеивались. Мы, крутые опера, ловили воров и рекетеров, всяких ужасных бандитов, а Жора пытался нас впечатлить какой-то арифметикой о ботаниках. А говорил он на самом деле правильные вещи — вот смотрите, сейчас в городе 10 официальных наркоманов. На самом деле больше, но официальных 10, пусть так. Каждый наркоман за год подсаживает на "иглу" 5 человек. Значит, через год их будет 50, через два — 250, через три — 1250, через 4 — 6000, а через семь лет больше полумиллиона людей — больше половины взрослого населения города, – станет наркоманами, даже с точки зрения официальной статистики.
А мы посмеивались. А 93-97 годы стали наркотической катастрофой. Люди умирали, убивали, разрушали семьи. А, когда нас предупреждали, мы не верили, что так будет.

Так вот сейчас происходит то же самое. У нас население массово, в геометрической прогрессии садится в тюрьму за сбыт наркотиков.
И надежды на великих адвокатов тут бесполезны. Сегодня можно защитить человека, обвиняемого в убийстве — вон, последний такой приговор Полина отменила две недели назад. Но за сбыт сейчас сажают беспощадно. И это правильно, ибо сбытчик хуже убийцы. Но мы не будем сейчас о морали и о том, что нужно делать с создателями этих интернет-магазинов, ибо я не уверен, что мои мысли на эту тему достаточно политкорректны.

Я о другом. Каждому родителю, который дочитал до этого места, стоит бросить все свои дела и прямо сейчас поговорить со своим ребенком. Где бы он не был. Чтобы потом не кусать локти и не ставить крест на его, еще толком не начавшейся, жизни.

Ну и, отдельно, к журналистам. Люди, давайте сделаем что-нибудь такое, какой-то флэшмоб в паблике, который поставит на место мозги интеренет-молодежи? Потому что, если так пойдет дальше, вас просто некому будет читать. Ибо в зонах с интернетом имеются определенные сложности.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: наркомания, Новый мировой порядок, общество, оккупация
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