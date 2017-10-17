Армения и ЕС: Брюссель требует поставить крест на энергетике

Политика Евросоюза не меняется: хотите заключить соглашение, значит, придется поступиться своими национальными интересами. В эту ловушку почти попала Армения, которая в ноябре планирует подписать расширенное соглашение о партнерстве Армения-ЕС в Брюсселе. В числе его условий значится такой любопытный момент, как закрытие Ереваном своей атомной электростанции. Ну, что ж, посмотрим, какой выбор сделали армяне.

Армянские эксперты подобными требованиями остались недовольны, так как опасаются ослабления позиций своей страны на международной арене и возникновения внутреннего энергетического кризиса. Сотрудничество с Брюсселем чревато «холодом и темнотой, как в 90-х»?

Хорошо, допустим, Мецаморская атомная электростанция будет закрыта. Все, никакой эксплуатации. Тогда необходимо срочно заменить производственные мощности, но как это сделать? Альтернативные источники энергии отсутствуют, значит, АЭС не заменить? Построить новый атомный энергоблок? Ну, и где взять 5 млрд. долларов на этот проект?

Евросоюз решения Армении не предлагает, только обязательства. Какой ценой будут выполнены условия соглашения, европейцам безразлично. Это только Россия оказала Еревану помощь после его вхождения в ЕАЭС, продлив работу АЭС на 10 лет. Европа же не особо интересовалась строительством в Армении новой АЭС. Как говорится, «проблемы индейцев шерифа не волнуют».

Армянское руководство, стоит отметить, пока действует продуманно и не поддается на требования ЕС закрыть АЭС. На станции продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока, на которую Россия предоставила Еревану кредит в размере 270 млн. долларов и грант в размере 30 млн. долларов. Сам срок АЭС намереваются продлить до 2027 года.

Ассоциации с ЕС также не будет (вероятно), так как Армения не намерена отказываться от членства в ЕАЭС. Следовательно, положения о создании зоны свободной торговли в соглашение не вошли. Остановятся лишь на развитии политического и экономического взаимодействия, участии Еревана в европейских проектах. Но армянская АЭС, стоит полагать, останется «камнем преткновения» и в будущем. Многим она мешает…

Европа делает заявления о необходимости ее «осовременить», но истинные мотивы кроются глубже: Азербайджан и Турция настаивают на «денуклеаризации» Армении. Американцы желают «помочь» в развитии «зеленой» энергетики, обещая многомиллиардные инвестиции. Взамен им нужна сущая мелочь: демократизация страны.

Основная причина интереса Запада к Армении – разрыв российско-армянских отношений. АЭС в Армении является одной из важнейших площадок для нашего сотрудничества, к тому же так можно ослабить позиции России в энергетической сфере. Проблемы экологии - ширма для истинных мотивов Запада, продвигающего свои геополитические интересы.

Вот такая интересная ситуация с соглашением с ЕС и желанием США на пару с региональными державами взять Ереван под контроль. Россия в регионе, по их мнению, лишняя, значит, нужно лишить ее союзников. В дальнейшем все зависит только от политической мудрости и дальновидности руководства Армении. Остается надеяться, что уроки геополитики в XX –XXI вв. для них даром не прошли. Если что, то Украина в пример.