Новости Украины и Новороссии 04 декабря 2017
- 11:03 Вывезли в лес, заставили копать могилу: покушение на оппозиционного видеоблогера в Киеве (ВИДЕО).
- 10:25 Закон.Честь.Гидность.
- 08:46 «Гроб на колесиках»: ВСУ продемонстрировали американским гостям свои достижения.
- 07:30 Украине не быть в НАТО, какой бы референдум ни провел Порошенко, — СМИ Британии.
- 05:30 Донецкого «Шахтёра» больше нет.
- 03:00 Украина повзрослеет, заплатив за это немалую цену.
- 00:30 Донбасс накрыла Орда украинских насильников.
- Вчера 23:00 Отрекшиеся от крови предков сдали страну нацизму, — А. Бабицкий.
- Вчера 22:18 Армия России раздавит ВСУ как моську (ВИДЕО).
Вывезли в лес, заставили копать могилу: покушение на оппозиционного видеоблогера в Киеве (ВИДЕО)
Украинский оппозиционный журналист Руслан Коцаба в прямом эфире телеканала NewsOne заявил о том, что на блогера Александра Мединского было совершено покушение.
По его словам, Мединского вывезли ночью в лес и заставили копать себе могилу приставив к шее нож, а также пытались заставить оговорить самого Руслана.
Позже сам Мединский записал видеообращение, в котором рассказал подробности похищения, которое произошло 27 ноября этого года, и пыток.
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Опросы украинцев на злободневные темы, которые Александр Мединский проводил на улицах Киева, не раз публиковала «Русская Весна».
Напомним, телеканал NewsOne вчера вечером оцепили неизвестные в балаклавах и камуфляже, обнесли территорию телеканала колючей проволокой, подожгли покрышки и развели огонь в бочках.
Позже были озвучены требования — официальные извинения от лица телеканала за то, что в эфире NewsOne майдан был назван государственным переворотом.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Закон.Честь.Гидность
Редизайн герба Генпрокуратуры Украины. Обошелся в 7 млн. гривен.
Злые языки утверждают, что тендер на редизайн выиграла фирма, которой руководит одноклассница жены генпрокурора.
Закон, честь и гидность по дороге где-то потеряли, а вот весы для наличности стали больше.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Гроб на колесиках»: ВСУ продемонстрировали американским гостям свои достижения
Пользователи Сети высмеяли демонстративные учения ВСУ, приуроченные к прибытию делегации Национальной гвардии Калифорнии США на Украину, сообщает РИА Новости.
Видеоролик с кадрами учений был опубликован украинским военным ведомством на YouTube.
На кадрах видно, как военные показывают американским гвардейцам тренировку бойцов и вооружение, которым располагает украинская армия.
Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети. В частности, пользователи недоумевали по поводу тренажера для расчетов переносных ЗРК, который также был показан зарубежным гостям.
У некоторых пользователей этот тренажер вызвал ассоциации с вагончиком из парка аттракционов, а у других – с «телегой на веревочке». Но самым популярным у интернет-общественности стало сравнение с «гробом на колесиках».
Другие вооружения также не вызвали у украинцев гордости. Они посоветовали командованию ВСУ не позориться и больше не показывать иностранцам свои «достижения».
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украине не быть в НАТО, какой бы референдум ни провел Порошенко, — СМИ Британии
На этой неделе президент Украины Пётр Порошенко заявил о проведении референдума по вопросу о вступлении страны в ЕС и НАТО, и при этом отметил, что Украина нуждается в более полной «евроатлантической интеграции», сообщает Daily Express.
Однако, как отмечает издание, членство страны в ЕС и НАТО маловероятно из-за неразрешённых территориальных конфликтов на Украине и внутренних проблем ЕС.
Украина и Россия продолжают неофициально находиться в состоянии войны. Обе страны ведут боевые действия у порога Европы, пишет Daily Express.
Решив «нанести удар по Кремлю», Украина начала «смотреть» на Запад и сейчас наращивает своё влияние в Европе, получая финансовую поддержку и военную помощь от ЕС и США.
Став ассоциированным членом ЕС в 2014 году, Украина в настоящее время добивается полного членства не только в ЕС, но и в НАТО.
Как сообщает британское издание, на этой неделе президент Украины Пётр Порошенко заявил о проведении референдума по вопросу о вступлении страны в ЕС и НАТО, и при этом отметил, что Украина нуждается в более полной «евроатлантической интеграции».
«Сегодня есть все основания утверждать и полагать, что самое трудное позади. Мы твердо придерживаемся курса евроатлантической интеграции», — заявил Порошенко.
Порошенко не объявил дату референдума, но подчеркнул, что он состоится «в обозримом будущем».
Членство в НАТО, несмотря на результаты референдума, остаётся маловероятным для Украины, поскольку альянс не принимает страны с неразрешёнными территориальными конфликтами, считает Daily Express.
Членство в ЕС также маловероятно, учитывая большое количество внутренних проблем, с которыми сталкивается Брюссель. Лидеры ЕС вряд ли захотят взять на себя ещё и противостояние с Россией, особенно после того, как они уже подписали соглашение о свободной торговле и свободном передвижении с Украиной.
Перед тем как подчеркнуть опасность, исходящую от России, Тереза Мэй заявила об «огромном потенциале» Восточной Европы.
Выступая на саммите «Восточное партнерство» в прошлом месяце, премьер-министр Великобритании отметила, что её страна будет продолжать уделять внимание важности единства и безопасности Европы даже после брексита, сообщает Daily Express.
«От сельского хозяйства на Украине до технологического сектора в Белоруссии — в Восточной Европе есть огромный потенциал, который мы должны поощрять и развивать», — подчеркнула Мэй.
«Но мы также должны быть бдительными в отношении действий таких враждебных государств, как Россия, которые угрожают этому потенциалу и пытаются уничтожить нашу коллективную силу», — добавила она.
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Донецкого «Шахтёра» больше нет
Уже который день не утихают футбольные страсти вокруг «донецкого» недошахтёра. Я думал, быстро забудется — ан нет. Прямо надоело уже.
И если уж такой интерес, то позвольте немного моего мнения.
Успокойтесь, наконец, нет больше вашего «Шахтёра». Для меня он пропал много лет назад. Вернее, в моей сознательной жизни он никогда не существовал.
Да, был когда-то «Шахтёр» — чемпион Советского союза, только после выхода из традиционного спорта в большой профессиональный наш футбол стал бизнесом.
Команды больше не привязаны к конкретной территории, а их состав не имеет почти ничего общего со своими болельщиками. Разве какой-нибудь купленный Исмаили дос Сантос из Бразилии является частью менталитета своих болельщиков?
Нет, он играет не для болельщиков, а для своего хозяина. Да и уж точно никогда не работал на шахте. Хех.
Командный состав «Шахтёра» 2017-2018 состоит всего из 12-ти (наверное) украинцев, против 12-ти легионеров. Тренер — то итальянец, то португалец (уроженец Мозамбика). А сколько человек из этих 12-ти родились на Донбассе? Почти никто.
Все куплены или заимствованы, как рабы, только за хороший бакшиш. Собственно, ничего нового в этом нет. Всё было придумано много веков назад.
Вот посудите сами, футбол — это те же гладиаторские соревнования, только переиначенные на современный лад. Есть та же разделённая по секциям толпа на трибунах, те же ложи для избранных мира сего, те же округлые арены, по которым носятся гладиаторы современного мира.
Президенты команд — те же самые ланисты своих гладиаторов, которые на любви толпы ещё 2000 лет назад выезжали в сенат и становились политиками. И плевать им было на людей, главное — дай хлеба и зрелищ.
Единственное отличие современных гладиаторов Лудуса — только в условной свободе. Да и весь современный футбол в каком-то смысле больше не является соревнованием физической силы, и что самое главное — спорт больше не испытывает спортсменов на силу духа.
Современный спорт — это соревнование денег с деньгами. В нём уже почти нет чести.
Пиком спортивных ценностей я считаю спорт советской эпохи. В тот период даже в «Шахтёре» играли шахтёры, а в «Металлурге» — металлурги, и не было ни одного негра (простите, африканца). Всем плевать было на деньги. Спортсмены соревновались за честь и совесть народа. Да и сам стадион «Шахтёр» был построен на деньги болельщиков.
Наблюдая за сегодняшней реакцией фанатов «Шахтёра», я не вижу никакого предательства. В чём оно? Чтобы предать, нужно быть кому-то преданным. А что разочарованные болельщики вообще ожидали от своих (прости Господи) кумиров?
Ждали, что они набьют мячиками морды нациков? Хех… Смешно…
Это вам не спорт 42-го года, когда динамовцы под страхом смерти показали Рейху, с кем они воюют. У нас таких спортсменов уже целое поколение как нет и, наверное, больше никогда не будет.
У дворовой пацанвы больше чести, чем у таких футболистов. Кстати, во дворах до сих пор можно найти вполне достойных игроков и развивать их способности. Зачем всякие ахметовы проплачивают легионеров?
Я не призываю бойкотировать футбол или любой другой спорт, я советую болельщикам и фанатам трезво рассуждать: за кого они болеют и приуменьшить пыл. Не ожидайте от рабов преданности.
Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»
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Украина повзрослеет, заплатив за это немалую цену
В Европе начинают раздаваться голоса о том, что ЕС должен признать часть своей ответственности за то, что произошло в Украине.
Так, неделю назад в солидном брюссельском издании Politico вышла статья под красноречивым названием «Как ЕС развалил Украину (с помощью России)».
Статья прямо обвиняет ЕС в том, что он надавил на Украину, чтобы она выбрала европейское направление, спровоцировал Россию на ответные действия и в том, что ЕС дал старт и всячески помогал революции на Майдане. Однако, после того, как Украина побила все горшки с Россией, потеряла часть территории и находиться с ней состоянии войны и коллапса торговых отношений, ЕС отказал Украине в перспективе членства в ЕС и не оказывает реальной помощи в том плачевном состоянии, в котором оказалась Украина.
Статья указывает, что ЕС выделил Украине финансирование 12 млрд евро, однако все исключительно в форме кредитов, которые Украина не в состоянии выплатить. А о литовском «Плане Маршалла для Украины» на саммите Восточного партнерства даже и не упоминали.
Общий вывод статьи заключается в том что сама идея «Восточного партнерства» запущенная в 2009 г. для Украины, Молдовы, Армении, Беларуси, Армении и Азербайджана, не оправдала себя и весьма сомнительна, потому что она не имеет стратегической перспективы.
Статья в Politice — первая ласточка, — вскоре таких статей будет немало, — и они будут отражать тот факт, что мажорная фаза расширения и экспансии ЕС завершилась, привела к огромным проблемам, вслед за которыми закономерно наступила фаза рефлексии, когда все будет подвергаться сомнению и переосмыслению.
А что же Украина?
В Украине сначала будет фаза жесткого неприятия реалий, упреки, попрошайничество и взывание к европейской совести. Мол, мы же вам поверили! Вы нас смутили и теперь вы в ответе за тех, кого приручили. Будут проводиться бессмысленные референдумы о вступлении в ЕС и НАТО и будет, как прежде, доминировать проевропейская риторика и демагогия.
Но ничего не поможет. Европа окажется глуха и будет в ответ требовать от Украине побороть коррупцию или что то подобное, что Украина самостоятельно сделать не в состоянии.
Длительность фазы — до окончания 1 срока Порошенко
Затем наступит новая фаза признания реалий. ЕС будет подвергнут критике, его моральное лидерство будет отброшено, про Восточное партнерство постепенно все забудут, как о недоразумении, и Украина начнет выстраивать свою внешнюю политику в новых сложных реалиях, лавируя между всеми центрами власти.
Украина усвоит полученный урок геополитического «кидка» и повзрослеет, заплатив, правда, за это немалую цену.
Андрей Головачев
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Донбасс накрыла Орда украинских насильников
Из зоны «АТО» уже срочно выводят женщин-военнослужащих, поскольку моральный дух наследников Бандеры и Шухевича настолько низок, что они готовы пить все, что горит и набрасываться на все, что движется.
С первых же дней появления на территориях пожелавших выйти из состава Украины Луганской и Донецкой областей «воины света» победившего второго Майдана показали себя как конченые, охочие до крови и насилия отморозки.
Достаточно вспомнить, как 11 мая в ходе попытки провести референдум в Красноармейске (переименован украинскими властями в Покровск) на Донетчине украинскими боевиками выстрелом из автомата был убит один из желавших проголосовать, а 25 мая в Новоайдаре, что на Луганщине, они расстреляли две машины с мирными людьми.
После этого вал насилия над гражданским населением края только рос. Было все: и убийства, и грабежи, и похищения людей, и вымогательства, и изнасилования.
К сожалению, ничем из вышеперечисленного затерроризированных до крайностей обитателей двух третей оккупированного Донбасса за последние три с лишним года удивить не получится.
Преступления без наказания
Так, еще в начале лета 2014 года нацистский батальон «Азов» поставил на поток насилие над осужденными 107-й Приазовской женской исправительной колонии в Мариуполе.
Молодых заключенных оттуда по ночам увозили на базу подразделения, где насиловали и всячески издевались, после чего многие из них попадали в больницы, а некоторых просто убивали, якобы при попытке побега. На условиях анонимности медсестра одного из мариупольских стационаров рассказала, что сами боевики привезли к ним четырех изнасилованных девушек, которым после плотских утех залили строительную пену в задний проход…
«Сначала нас несколько часов продержали на жаре в районе блок-поста, потом отвезли в какое-то здание в городе Счастье, — уже в августе того же особо страшного для Донбасса 2014 года рассказывала бывшая жена одного из ополченцев ЛНР, пойманная вместе с несовершеннолетней дочерью на оккупированной украинскими войсками территории. — Там начался допрос, его проводил Греков (боевик батальона „Айдар“ — прим.авт.).
Во время допроса он бил нас по щекам, заставлял становиться на колени, признаваться в том, что мы работаем на ЛНР, хотя с бывшим мужем мы уже восемь лет не поддерживаем отношений. Потом нас разлучили. Четыре дня я не знала, что с моим ребенком, в чем нас обвиняют. Ни о каком адвокате даже не шло речи. На четвертый день нас отпустили, дочь была в невменяемом состоянии.
В ближайшей Новоайдарской больнице врачи констатировали зверское изнасилование моей дочери, следы от множества побоев, сотрясение мозга. Местные милиционеры сами уговорили нас написать заявление, но уже на следующее утро меня буквально заставили его забрать. Это были майор и подполковник с шевронами МВД, приехавшие из Северодонецка, их фамилий я не знаю».
Притчей же во языцех стали похождения на Луганщине подонков из батальона «Шахтерск», впоследствии ужавшегося до роты «Торнадо», которые стали чрезмерными даже для украинских властей, посадивших боевиков за решетку (судебный процесс над ними еще идет).
Подопечные одержимого садо-мазохизмом «командира» Руслана Онищенко, еще до войны прославившегося своими голыми фотоссесиями с различными предметами, пардон, в заднице, отметились извращенными изнасилованиями не только женщин, но и мужчин, а также оргиями с участием детей и даже младенцев…
Все эти эпизоды имеются в деле против карателей, причем обвинение основывается не только на показаниях свидетелей, но на видео преступлений, которые сами извращенцы-изуверы с огромным удовольствием фиксировали.
Причем, признать разнузданность и садизм по отношению к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса, были вынуждены признать и пособники «хероев».
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«В подразделения попадали люди от пяти высших образований до пяти ходок (стилистика и орфография автора сохранены — прим.авт.), — писала в 2016 году на своей странице одной из социальных сетей проукраинская мариупольская активистка-волонтер Лилия Болбат.
— Ко мне, как к волонтеру, начали обращаться люди с криками о помощи: забрали машину, ограбили, угнали технику…. Я в ужасе понимала, что это делают „наши“. Несколько раз я попадала в такую ситуацию, когда ты привозишь помощь военным и начинаешь молиться Богу, чтобы уехать оттуда живой, здоровой.
Меня не трогали, оказывается, только лишь потому, что по каким-то „мурчащим“ законам — руку дающего не обрубают. Рассказать вам, как дюжина военных, украли молодую девочку и десять дней ее насиловали, пока ребенок не умер?».
www.globallookpress.com
Зона сафари на людей
К сожалению, за последние годы на оккупированных Украиной территориях Донбасса мало что изменилось. И если внешне положение в городах и селах края уже не напоминает известную по кадрам кинохроники ситуацию «немцы в городе», то только внешне.
Вот сообщение от МВД ЛНР от 1 мая нынешнего — 2017-го, года:
«На горячую линию позвонила жительница поселка городского типа Новоайдар (оккупирован украинской армией — прим.авт.), 1954 года рождения, с сообщением о том, что накануне вечером её внучка, 1997 года рождения, гуляла со своим парнем, гражданином 1997 года рождения, по улице Луганка.
По дороге их догнал автомобиль ВАЗ-2199 тёмного цвета, поравнявшись с ними, машина притормозила, из водительского окна высунулся человек в военной форме с шевроном МВД Украины и нетрезвым голосом предложил девушке „бросить своего сопляка“ и поехать»«отдохнуть с настоящими мужчинами».
Получив отказ девушки и пожелание от парня «ехать своей дорогой», из машины выскочили трое мужчин, один из которых, вооружённый автоматом, ударом приклада сбил парня с ног и, нецензурно бранясь, принялся пинать его ногами.Двое других в это время схватили девушку и силой затолкали её в машину. После нападавшие надели на избитого парня наручники, погрузили его в багажник автомобиля и поехали в направлении Старобельска.
В районе поселка Марс автомобиль свернул в лесопосадку, где троица несколько раз изнасиловала девушку и, придушив её, уехала. Очнувшись, потерпевшая добралась до расположенного в этом посёлке дома бабушки, где и рассказала о случившемся. Судьба её парня неизвестна. В нацполицию потерпевшая обращаться отказывается, опасаясь за свою жизнь».
Аналогичная ситуация произошла в двадцатых числах июля этого года и в другом оккупированном украинской армией населенном пункте Луганщины — городе Золотое. Что заставило местных жителей написать коллективное заявление в украинскую военную прокуратуру.
Преступление совершили шестеро боевиков нацистского батальона «Айдар», которые среди бела дня схватили на улице местную жительницу 25 лет, затащили в помещение рядом с магазином, где избили и изнасиловали. Девушка впоследствии попала в больницу в тяжелом состоянии, и соседи решили вступиться за нее, поскольку она — круглая сирота….
В селе же Теплое местные жители, отчаявшись найти правосудие, избили троих литовских инструкторов ВСУ, изнасиловавших двух несовершеннолетних девочек. Причем местная украинская полиция отказалась принимать заявления. Что, в итоге, привело к тому, что насильники были доставлены в областную больницу Харькова с множественными переломами и гематомами….
Бороться с насилием нужно не флешмобами
И как же похабно и цинично на этом фоне выглядел прошедший на днях в административной столице оккупированной Украиной Луганщины — Северодонецке, флешмоб, приуроченный к Международному дню борьбы с насилием в отношении женщин!
Там в рамках всемирной компании «16 дней активности против гендерно обусловленного насилия», согласно информации городского сайта, «патрульные полицейские вместе с жителями города…, представителями международных общественных организаций и местных властей. создали большую ладонь, один из символов кампании, который означает «Стоп насилию».
Что ж, местные чиновники сумели поставить себе дополнительную галочку в рамках идущего на полных парах процесса евроинтеграции. Не замечая, как и положено оккупантам, беззакония, что творится у них буквально под боком, практически ежедневно.
И уж совсем анекдотичной выглядит ситуация, когда командование «АТО», причем некоторые источники указывают на то, что соответствующее распоряжение дал аж сам начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, велело выводить с Донбасса женщин-военнослужащих.
По той причине, что в зоне оккупации резко выросло количество «неуставных взаимоотношений сексуального характера». В частности речь идет о 345 случая сексуальных домогательств и изнасилований, а также… о десяти случаях подобных инцидентов между мужчинами. Что ж сие вполне вписывается в процесс евроинтеграции. Впрочем, нужно признать, ни на что не намекая, можно уврачевать только роспуском украинской армии и ее выводом с заявивших еще в мае 2014-ого года о независимости от Украины народных республик Донбасса.
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И это не шутка, армия из распоясавшихся от безнаказанности садистов и извращенцев не какая не армия, а настоящий сброд, который будет и дальше семимильными шагами идти к разложению и деградации. Идти, пока не распадется окончательно, изнасиловав самое себя. Но ждать этого момента не милосердно, по отношение к нормальным людям, что ежедневно становятся легкой добычей для плотоядной нелюди.
Топоров Алексей
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Отрекшиеся от крови предков сдали страну нацизму, — А. Бабицкий
Журналист Андрей Бабицкий — о докторе Евгении Комаровском и тех, кто вместе с ним четыре года назад не увидел на Украине ни нацистов, ни их факельных шествий.
Доктор Евгений Комаровский — человек-легенда, главный детский врач Украины, украинский доктор Спок, харьковчанин, еврей, любимец миллионов мам в разных странах, где говорят по-русски. Его книги, советы о том, как спасать своих малолетних отпрысков, помогли очень и очень многим. Он обаятелен, хорошо и охотно рассуждает на разные темы — отнюдь не только медицинские.
Четыре года назад доктор поддержал Майдан, заявив тогда, что прекрасно понимает людей, вышедших добиваться свержения Виктора Януковича.
По мнению доктора, украинское государство к этому моменту перестало выполнять возложенные на него обществом функции и власть — вернее, её механизмы — следовало перезапустить.
Евгений Комаровский — человек модный и популярный. Не знаю, как сейчас, а во времена Майдана у него была своя еженедельная программа на телевидении, он общался с представителями украинского бомонда, которые в подавляющем большинстве поддержали протест и активно в нём участвовали.
«Мои друзья на Майдане», — говорил в те дни доктор, объясняя, что украинцы на самом деле желают завести у себя европейские порядки только для того, чтобы остановить безудержное воровство и произвол. Они видят, что Европе удалось обустроить свой быт, и хотели бы перенять европейский опыт.
Нет, Комаровский оставался в рамках здравого смысла, не выказывая никаких симпатий к бандеровцам, кастрюлеголовым.
Будучи противником советской власти, он призывал остановить борьбу с памятниками Ленина, поскольку их снос способен рассорить между собой жителей страны.
Типичный представитель либеральной интеллигенции, которая выступает за европейский путь для всего постсоветского пространства. Сейчас, пересматривая записи Комаровского, понимаешь, как жалко выглядят его нелепые обращения к россиянам.
В 2015-м он обращается ко всем тем, чьих детей он лечил, указывая на то, что получил от граждан России около 250 тысяч писем, в том числе и благодарственных. Никто не преследует русский язык, утверждает человек-легенда, никаких бандеровцев на улицах нет. Не надо вмешиваться в нашу жизнь и диктовать нам свою волю, мы, украинцы, сами решим все наши проблемы.
Я не знаю, что сегодня говорит этот человек, но понимаю, в чём его и многих тысяч таких, как он, проблема. В цитируемом мною обращении Комаровский заявляет примерно следующее:
«Да, у нас есть националисты, которые не знают, когда остановиться, но мы с ними договоримся».
Это говорит еврей, который должен хорошо помнить о судьбе сотен тысяч своих соплеменников, уничтоженных теми, кого эти юные последователи Бандеры и Шухевича считают национальными героями.
О чём именно с ними хотел договориться доктор Комаровский? Чтобы они не бузили и мирно разошлись по домам в тот момент, когда станет ясно, что Украина — это Европа? Украинские евреи, большая часть которых рукоплескала государственному перевороту, смотрела на нацистскую поросль, давшую буйные всходы на Майдане, снисходительно или даже с усмешкой.
Эта сельская галицкая и волынская Украина казалась им просто деревенским недоумком и увальнем, буйную силу которого можно использовать, чтобы опрокинуть действующий режим.
И евреи пошли на ситуативный союз с правыми радикалами, иногда даже демонстративно гордясь широтой своих моральных воззрений. По крайней мере, многие из них охотно общались с фигурами типа Яроша и даже прилюдно посмеивались: дескать, смотрите, никто нас не съел.
Мне почему-то кажется, что в Бабьем Яру, в котором, кстати, полегло 28 человек моих предков, в эти мгновения начинала стонать земля.
Сейчас, вслушиваясь в то, что говорит человек по имени Евгений Комаровский, я вижу, что в нём говорит не только глупость, но и тщеславие, но и поверхностный либеральный идеализм, полагающий, что можно спокойно перенести Европу на не слишком к этому приспособленную украинскую почву.
И ему, и множеству соратников по либеральному лагерю люди вроде меня говорили, что, во-первых, сотрудничество с националистами недопустимо, с ними нельзя договариваться ни о чём, если ты не желаешь совершить тягчайшее предательство по отношению к тем евреям, которых украинские нацисты убили во время Великой Отечественной войны.
Это первый нравственный барьер, преодолев который, ты ломаешь всю систему ценностей, основанную на абсолютном отрицании потомками уничтоженных даже пусть слегка облагороженного, но всё равно легко опознаваемого наследия нацизма.
Второй момент: многие евреи в Германии, в Польше, в других странах считали точно так же — что с нацистами можно договориться. Те ясно дали понять, что нет. Они будут действовать в любом случае исходя из собственной человеконенавистнической логики.
Ни Комаровский, ни другие этого слушать не желали. Мне очень любопытно, пересматривает ли он сам свои старые записи, в которых он, сам в это, очевидно, веря, рассказывает о том, что русский язык на Украине не подвергается никакой опасности, что никаких бандеровцев в смысле серьёзной угрозы на свете не существует.
Самое удивительное, что через четыре года после перемоги на майдане многие из этих людей продолжают себя чувствовать на Украине вполне комфортно.
Мой давнишний знакомый и коллега по журналистской работе, живущий в Киеве, — тоже русскоязычный еврей — ведёт в «Фейсбуке» блог. Если вы думаете, что он как-то высказывается на тему запрета русского языка, войны в Донбассе, факельных шествий, переименования центральных улиц, то вы глубоко заблуждаетесь.
Он пишет исключительно о России, критикует её власти по делу и без, его взгляд с некоторых пор устремлён только вовне.
Понятно, что это способ психологической защиты — убедить себя, что в соседнем государстве дела обстоят куда хуже, чем дома.
Пусть даже так, но, уважаемые евреи и либералы, поймите, что вас в любом случае — хорошо в России живётся или плохо — загнали на глубокую обочину жизни.
В вашем доме хозяйничают сегодня те, над кем вы когда-то снисходительно посмеивались, считая, что, заключив с ними союз, вы сможет разорвать его в любое время. А просто надо было помнить, что, предав забвению историческую память, вы выпустили на волю демонов прошлого.
Кровь ваших предков была печатью, замыкавшей эту клетку. Отрекшись от этой крови, вы лишили силы заклятие, наложенное на нацизм, и он очнулся от спячки и теперь правит страной, которую вы так позорно и бездарно сдали.
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Я иногда вижу в соцсетях отзывы женщин из России, которые раньше были бесконечно признательны доктору Комаровскому и испытывали к нему глубочайшее уважение. Сейчас они пишут, что перестали воспринимать его, не могут слышать даже этой фамилии.
Мне очень понятна сила этого отчуждения. По умолчанию принято считать, что врач, посвятивший свою жизнь лечению детей, — это гуманизм в его самых светлых формах, это заповеданное добро, облачившееся в белый медицинский халат. Когда такой человек оказывается на стороне зла, пусть даже по какой-то невероятной глупости, возникает ощущение ужасной утраты. Как будто в душе разом погасли все лампочки.
Но я, слава богу, всегда был равнодушен к Комаровскому — мне он и до войны казался пижоном и суесловом, очень неравнодушным к славе и почитанию.
Андрей Бабицкий, Life
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Армия России раздавит ВСУ как моську (ВИДЕО)
Любая попытка Украины по реализации «Хорватского сценария» в Донбассе будет пресечена российской армией.
Об этом журналистам в Донецке заявил российский политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.
«Ещё летом на Украину с лекциями и обучением политиков приезжал один из руководителей Хорватского государства. В своё время она занималась разработкой закона „О прощении“, и, видимо, именно она и является духовным инициатором появления подобного на Украине. Тогда МИД России в лице Марии Захаровой отреагировал на заявление представителя Хорватского государства, сказав, что Хорватский опыт здесь в Донбассе не может применяться потому, что он противоречит Минским соглашениям…
Честно говоря, мне кажется, что МИД России да и сама Мария Захарова уже устали комментировать совершенно идиотические высказывания украинских политиков — того же Геращенко, который в очередной раз сказал, что Минск не действует.
Мало ли всяких полусумасшедших людей, которые выходят с теми или иными инициативами?
Мне кажется, что они вообще упражняются в русофобии на манер „кто что больше придумает“ и соревнуются друг с другом „кто громче залает на слона“.
Только вот слон — не участник всех этих событий, поэтому, может, и не надо России реагировать на всё.
Когда будет существенная агрессия, я уверен, что этот самый слон просто раздавит моську. В этом у нас есть опыт.
Наша армия настолько сильная, что любые попытки Украины развязать реальную войну закончатся весьма плачевно для неё самой», — заявил Олег Иванов.
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