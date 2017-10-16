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Дети советской страны 1

21:13. 16 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Все мы, советские ребята, независимо от национальной принадлежности, были воспитаны на одних и тех же ценностях. Так происходило не только благодаря нашим родителям – вся окружающая действительность прививала нам понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Уже в детском саду мы проходили предварительный этап формирования советского человека.

Мы давали клятву. Перед лицом своих товарищей мы торжественно обещали «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия».

Нашим долгом было помогать отстающим ученикам, заботиться о ветеранах, собирать макулатуру и металлолом. Мы принимали участие в субботниках, по графику делали уборку в классе и столовой, учились вести домашнее хозяйство и «молоток в руках держать» на уроках труда, или даже работали в колхозах, ведь именно труд должен был выковать из нас коммунистов.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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