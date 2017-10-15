Между февралем и октябрем 1917 года

На снимке лимузин неустановленной марки, сфотографированный у здания Технологического института в Петрограде. Человек на подножке облачен в шоферскую «кожанку» – униформу автомобильных войск, ставшую вскоре популярной у комиссаров и чекистов.Красногвардейский патруль у костра на улице. Октябрь 1917Группа студентов Технологического института, исполняющих обязанности милиции. 28 февраля 1917Представители Корниловской Дикой дивизии договариваются о перемирииВ центре – урядник Татарского полка Хаджи-Мурат Дзарахохов.Группа допризывников 1918 года.Проверка пропусков на улицах Петрограда в дни наступления ЮденичаВыдача представителям воинских частей газеты «Известия Петроградского Совета» в Таврическом дворцеМитинг на фронтеОборона Петрограда от мятежных войск генерала Лавра КорниловаСдача оружия войсками генерала Лавра КорниловаРешетка Зимнего дворца с занавешенными гербамиБоевая дружина путиловцев на стрелковых занятиях. октябрь 1917Боевая дружина путиловцев на стрелковых занятияхПроверка документовУ ворот СмольногоПервая воинская часть, отказавшаяся выполнять приказы правительства по пресечению народного недовольства.В центре, вместе с представителями рабочих ассоциаций, инициатор выступления унтер-офицер Тимофей Кирпичников.Распространение листовок в дни Февральской революции на Тверской улице 1917Разоружение солдат 1-го пулеметного полкаБратание солдат генерала Лавра Корнилова с войсками Временного правительстваС началом Февральской революции в Таврическом дворце разместились Временный комитет Государственной думы, а затем и Временное правительство (до июля 1917 года), здесь же возник Петроградский совет рабочих депутатов. До переезда в августе 1917 года в Смольный в Таврическом дворце заседал ВЦИК Советов.Комната в Зимнем дворце после штурмаЗимний дворец после штурмаГрабеж происходил как во время штурма, так и в дни, последовавшие за ним. В попытке грабежа были уличены и некоторые из защитников Зимнего дворца. Новые власти тщетно пытались остановить разграбление.Прием в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов медалей и Георгиевских крестов, пожертвованных солдатами на нужды революции / Май 1917 https://picturehistory.livejournal.com/2644649.html – полностью по ссылке (там еще есть фотографии как до 1917 года, так и после)

Источник: colonelcassad.livejournal.com