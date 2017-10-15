Между февралем и октябрем 1917 года
12:30. 15 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Между февралем и октябрем 1917 года
Я́ков Штейнберг – российский и советский фотохудожник, мастер репортажной и портретной фотографии. Автор фоторепортажей о Первой мировой войне, Февральской и Октябрьской революциях 1917 года, фотопортретов известных деятелей искусства и политики.
Яков Штейнберг родился в 1880 году. Жил и работал в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Дебютировал в печати как фоторепортёр в 1902 году, снимал бытовую хронику. С 1913 года работал в иллюстрированном журнале «Солнце России», публиковал сюжетные снимки, запечатлевшие сцены из жизни города («На катке» и др.), быт помещичьих усадеб. Выступал также как автор фотопортретов деятелей искусства и других известных современников, им выполнены портреты певицы Л. Я. Липковской и балерины Т. П. Карсавиной, художников Б. М. Кустодиева и А. Н. Бенуа, авиатора С. И. Уточкина и др.
В 1917 году Штейнберг зафиксировал хронику событий Февральской и Октябрьской революций в Петрограде — уличные беспорядки, забастовки, шествия, демонстрации и пр. В числе запечатлённых им исторических событий 1917-го — похороны жертв Февральской революции на Марсовом поле (23 марта), первое заседание I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в зале Таврического дворца (3 июня), собрание делегатов фабрично-заводских комитетов в Смольном (октябрь), им сделаны снимки: «Виды комнат и залов Зимнего дворца после штурма» (26 октября), «Разгром помещения Петроградского комитета РСДРП(б) во дворце Кшесинской» (июль), «Патруль красногвардейцев на улице Петрограда греется у костра» (октябрь), «Пикет Красной гвардии проверяет пропуска у входа в Смольный» (27 октября), «Вид Владимирского военного училища после артобстрела» (1 ноября) и др
В годы Гражданской войны снимал фоторепортажи, связанные с Красной армией, — запись в её ряды добровольцев («Рабочие-добровольцы направляются в Смольный», «Первые наборы Красной армии в 1918 г.» и др.), раненых в лазаретах, митинги. В 1918 году им запечатлены первое празднование 1 мая в Петрограде, постановка пьесы А. В. Луначарского «Власть» в Латышском коммунистическом театре, первые советские памятники (К. Марксу, Н. А. Добролюбову, Г. Гейне, Т. Шевченко, Н. Г. Чернышевскому). В июле 1918-го был командирован в Москву для съёмок V Всероссийского съезда Советов. Сотрудничал с журналами «Пламя» и «Юные пролетарии».
Штейнбергом сделаны фотопортреты деятелей революции В. Володарского, М. С. Урицкого, А. В. Луначарского, Г. В. Плеханова, первого переводчика «Капитала» Г. А. Лопатина и др. В 1919 году фотограф сделал серию репортажей о подготовке Красной армии к борьбе с армией генерала Н. Н. Юденича. В марте этого года дважды запечатлел вождя революции В. И. Ленина (на I Конгрессе Коминтерна и на похоронах наркома путей сообщения М. Т. Елизарова).
В 1923 году организовал Общество художественной и технической фотографии в Петрограде, стал его председателем. В 1924 году 300 работ Штейнберга экспонировались на фотовыставке в залах Академии художеств. Экспозиция под названием «День за днём» представляла задокументированную фотографом хронику событий 1917 года в Петрограде. В 1928 году 12 работ художника на историко-революционную тему были представлены на выставке «Советская фотография за 10 лет», проходившей в Москве, в помещении бывшего Музея Красной Армии на Воздвиженке.
В 1935 году Штейнберг передал 6286 негативов, охватывающих период с 1912 по 1928 год, в Ленинградский государственный архив кинофотофонодокументов.
Яков Штейнберг умер в 1942 году, в блокаду Ленинграда.
На снимке лимузин неустановленной марки, сфотографированный у здания Технологического института в Петрограде. Человек на подножке облачен в шоферскую «кожанку» – униформу автомобильных войск, ставшую вскоре популярной у комиссаров и чекистов.
Красногвардейский патруль у костра на улице. Октябрь 1917
Группа студентов Технологического института, исполняющих обязанности милиции. 28 февраля 1917
Представители Корниловской Дикой дивизии договариваются о перемирии
В центре – урядник Татарского полка Хаджи-Мурат Дзарахохов.
Группа допризывников 1918 года.
Проверка пропусков на улицах Петрограда в дни наступления Юденича
Выдача представителям воинских частей газеты «Известия Петроградского Совета» в Таврическом дворце
Митинг на фронте
Оборона Петрограда от мятежных войск генерала Лавра Корнилова
Сдача оружия войсками генерала Лавра Корнилова
Решетка Зимнего дворца с занавешенными гербами
Боевая дружина путиловцев на стрелковых занятиях. октябрь 1917
Боевая дружина путиловцев на стрелковых занятиях
Проверка документов
У ворот Смольного
Первая воинская часть, отказавшаяся выполнять приказы правительства по пресечению народного недовольства.
В центре, вместе с представителями рабочих ассоциаций, инициатор выступления унтер-офицер Тимофей Кирпичников.
Распространение листовок в дни Февральской революции на Тверской улице 1917
Разоружение солдат 1-го пулеметного полка
Братание солдат генерала Лавра Корнилова с войсками Временного правительства
С началом Февральской революции в Таврическом дворце разместились Временный комитет Государственной думы, а затем и Временное правительство (до июля 1917 года), здесь же возник Петроградский совет рабочих депутатов. До переезда в августе 1917 года в Смольный в Таврическом дворце заседал ВЦИК Советов.
Комната в Зимнем дворце после штурма
Зимний дворец после штурма
Грабеж происходил как во время штурма, так и в дни, последовавшие за ним. В попытке грабежа были уличены и некоторые из защитников Зимнего дворца. Новые власти тщетно пытались остановить разграбление.
Прием в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов медалей и Георгиевских крестов, пожертвованных солдатами на нужды революции / Май 1917
Отсюда
См.также:
Фотограф Оцуп, который снимал Ленина
Листовки 1917 г.
Виктор Карлович Булла. Работы 1917-1927 гг.
1917-1919 гг. войны,революций и переворотов.
СССР в 20-30-е годы
https://picturehistory.livejournal.com/2644649.html – полностью по ссылке (там еще есть фотографии как до 1917 года, так и после)
Источник: colonelcassad.livejournal.com