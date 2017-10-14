Стариков о требованиях Венгрии вернуть Закарпатье: действия Киева приведут к распаду Украины

Источник: https://politexpert.net/

В Венгрии прошли крупные акции протеста, участники которых требовали, чтобы Украина дала жителям Закарпатья возможность на самоопределение и даже позволила этой территории выйти из состава.



Издание «Политэксперт» поинтересовалось у лидера «Партии Великое Отечество» и политолога Николая Старикова, насколько возможно такое развитие событий, а также постаралось выяснить, мог ли повлиять недавно принятый закон о языке, ущемляющий права национальных меньшинств, в том числе и венгров, на их соседей, которые до этого поддерживали политический курс Киева.

«Мы должны отличать речи политиков от их дел. Люди, которые захватили власть на Украине путем государственного переворота, говорят много красивых слов о патриотизме. Но на самом деле они запустили процесс неизбежного развала государства»

Стариков напомнил, что причинами народного восстания на Донбассе со всеми последующими событиями стали именно предложения запретить использования русского языка, а также звучащие угрозы из Киева.

«Сегодня, после принятия закона о запрете обучения на родных языках, национальные меньшинства Украины подталкиваются властью к определенным действиям, которые в перспективе неизбежно приведут к распаду государства»

Лидер «Партии Великое Отечество» напомнил, что руководство стран, которое хочет сохранить свое государство в целостности и обеспечить ему процветание, наоборот заботиться о различных меньшинствах, чтобы их языки, культура и обычаи не исчезали, а напротив – культивировались. По этой причине Стариков уверен, что действия Киева станут причиной начала распада Украины как страны, которую все мы знаем. Он отметил, что процесс будет приобретать различные формы и займет время, но он уже запущен.

«Также хотелось бы заявить, что единственный вариант, при котором украинская особенность русского народа с её исторической и культурной «изюминкой» может сохраниться лишь в единственном случае — в случае союза с Россией. В случае же развала страны и вхождения её частей в различные европейские государства, украинцы там быстро потеряют свою национальную самобытность»

Стоит отметить, что Николай Стариков усомнился, что киевская власть не понимает, чем грозят целостности страны законы, ущемляющие права граждан стран.

Автор: Татьяна Пашкова.

Источник: nstarikov.ru