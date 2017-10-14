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Роль системы образования в управлении обществом. Часть 2

13:40. 14 октября 2017 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

11 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Роль системы образования в управлении обществом: смена цикла глобального управления”.

Автор-сказитель – Сергей Будков

часть 1: https://youtu.be/U3H6AQt1Vqo
часть 3: https://youtu.be/m3lADZ2Jdn8

В передаче Сергей рассказал о II Всероссийском форуме – “Детский лагерь – новое образовательное пространство”. Форум прошёл в Артеке с 5 по 7 октября 2017 года. На площадках Форума обсуждался широкий спектр вопросов перспектив развития современного детского лагеря, как самостоятельного образовательного института, как центр пересечения интересов школы, дополнительного профессионального образования, детских и юношеских организаций и движений, ориентированных на реализацию образовательных программ.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 11 октября 2017года.
Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavmir.org
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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