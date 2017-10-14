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Как охраняют Керченский мост

11:05. 14 октября 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:


На тему вопросов о том как  охраняют Керченский мост в свете периодических угроз с Украины подорвать мост, заблокировать мост, углубить дно и потребовать компенсации.
Ниже, видео на тему охраны стратегического инфраструктурного объекта.



PS. Морские работы по установке автодорожной арки успешно завершены. Движение через Керченский пролив возобновилось. Ни одно животное, кроме доцента Медовара не пострадало.


54 часа операции за 1 минуту.


Морская операция завершена.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, Россия, транспорт, Украина
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