На тему вопросов о том как охраняют Керченский мост в свете периодических угроз с Украины подорвать мост, заблокировать мост, углубить дно и потребовать компенсации.Ниже, видео на тему охраны стратегического инфраструктурного объекта.PS. Морские работы по установке автодорожной арки успешно завершены. Движение через Керченский пролив возобновилось. Ни одно животное, кроме доцента Медовара не пострадало.54 часа операции за 1 минуту.Морская операция завершена.

Источник: colonelcassad.livejournal.com