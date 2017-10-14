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Древние славяне потомки внеземных цивилизаций? Тайные знания предков

20:00. 14 октября 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Загадочные фигуры и символы на земле чаще всего обнаруживают в Краснодарском и Ставропольском крае, однако, и Московскую область они не обошли стороной. Этнографы-исследователи провели собственное расследование. Они уверены, что древние славяне не только знали о существовании других миров, но и умели общаться с инопланетянами. Какими тайными знаниями владели наши предки? И о чем пришельцы хотят предупредить нас сегодня? Наконец, правда ли, что славяне являются потомками внеземных цивилизаций?

Метки: внеземные цивилизации, древние славяне, пришельцы, славянские боги
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