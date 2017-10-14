Древние славяне потомки внеземных цивилизаций? Тайные знания предков

Загадочные фигуры и символы на земле чаще всего обнаруживают в Краснодарском и Ставропольском крае, однако, и Московскую область они не обошли стороной. Этнографы-исследователи провели собственное расследование. Они уверены, что древние славяне не только знали о существовании других миров, но и умели общаться с инопланетянами. Какими тайными знаниями владели наши предки? И о чем пришельцы хотят предупредить нас сегодня? Наконец, правда ли, что славяне являются потомками внеземных цивилизаций?