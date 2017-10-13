Сегодня — позор, завтра — война. Как Европа шла к Мюнхенскому сговору

Начиная с перестройки, журнала «Огонёк» и трудов Суворова-Резуна принято говорить о том, что начало Второй мировой войны якобы было обусловлено пактом Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Конечно, сразу же всплывают и пресловутые «секретные протоколы» к оному договору, но о них стоит поговорить отдельно. Пока же остановимся на подлинной дороге к Второй мировой бойне и тех людях, которые лично ответственны за то, что Европа на эту дорогу встала.

Любой, кто не прогуливал историю в школе, вспомнит о печально известном четырёхстороннем Мюнхенском соглашении 29-30 сентября 1938 года… Но, если говорить языком медицины, это была «терминальная стадия», которой предшествовали менее заметные, но грозные симптомы.

1935 год, когда всё началось. Адольф Гитлер у власти в Германии уже второй год. Его страна разоружена и не имеет реальных шансов прямого выступления против мировых гегемонов: Англии (сильнейшей морской державы), Франции (наиболее мощная сухопутная армия в мире) и США. Но правительство Стэнли Болдуина, пятьдесят девятого премьер-министра Британии, внезапно совершает шаг по «умиротворению» Германии (как будто она и так не была «умиротворена» после Версаля).

Ещё с 1933 года Гитлер добивался англо-германского соглашения по военно-морским силам. 18 марта 1935 года желаемое свершилось. Министр иностранных дел Британии Сэмюэль Хор и специальный уполномоченный Иоахим фон Риббентроп подписывают морское соглашение, которое напрямую порывало с Версальской системой. Отныне Германия имела право построить флот в пропорции 35 к 100 по отношению к британскому, встав в один ряд со странами-победительницами Первой мировой: Францией и Италией. Что, кстати, в одночасье нарушило баланс военно-морских сил, установленный Вашингтонским трактатом 1922 года, где Германия попросту не предусматривалась. Так открылось окно возможностей для нарастания гонки вооружений.

Но этого оказалось мало. Гитлеру как воздух нужны были ресурсы, заводы и квалифицированные трудовые кадры. Запад нуждался в средстве взлома мировой политики для нового перераспределения мировых рынков. Поэтому в 1936 году новый министр иностранных дел Британии сэр Энтони Иден начал прорабатывать план «общего примирения». Результатом стала ремилитаризация Рейнской области.

Окончательные похороны Версальской системы начались 7 марта 1936 года, когда 19 батальонов Вермахта вторглись в демилитаризованную зону Рейна. Причём даже Гитлер признавал: «Если бы французы вошли в Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления». Рост военной мощи нацистской Германии происходил при полном попустительстве ведущих западных правительств.

А ведь тогда уже были приняты бесчеловечные Нюрнбергские законы (с 15 сентября 1935 года) и давным-давно была опубликована программная книга германского нацизма «Майн кампф». Каждому осведомлённому человеку было кристально ясно, к чему готовится Гитлер.

Политику Болдуина подхватил новый премьер Невилл Чемберлен и его французский коллега Эдуард Даладье.

Воевали даже они!

Таиландская делегация с премьер-министром Японии Хидэки Тодзио. Токио, 1942 год. aif.ru/society/history/voev…

С 1937 года в русле «общего примирения» велись тайные переговоры о присоединении Австрии к Германии. В ноябре Гитлер получил гарантии невмешательства от нового министра иностранных дел Эдуарда Линдли Вуда, 1-го графа Галифакса. Чемберлен недвусмысленно поддержал сотрудника, выступив 22 февраля в парламенте. В речи говорилось:



«Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадёживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять».

12 февраля 1938 года федерального канцлера Австрии Курта фон Шушнига вызвали (вдумайтесь: вызвали!) в Германию. Там его под угрозой немедленного вторжения германских войск заставили подписать ультиматум, который фактически легализовывал австрийских нацистов, вводя их в состав правительства и правящей партии «Отечественный фронт». Проведённый под давлением Германии референдум дал предсказуемый итог. 11-13 марта в Австрию вошли немецкие войска.

Третий рейх в одночасье получил «в подарок» 6,7 миллиона человек, 6 дивизий, источники сырья и плацдарм для действий на востоке, без которого немыслима была сама концепция «Дранг нах остен».

Не прошло и года, как политика «общего примирения» достигла кульминации. 29-30 сентября Англия, союзник Чехословакии и гарант её территориальной целостности, договорилась с Гитлером и Муссолини о решении демагогического вопроса о защите судетских немцев. Фактически, Гитлеру дали карт-бланш на аннексию самого экономически развитого региона Чехословакии. Что характерно, на встречу представителей этой страны, равно как и представителей ещё одного участника англо-франко-чехословацких соглашений, — СССР — не пригласили. По сути, союзники поставили чешского президента Эдуарда Бенеша перед фактом. Франция — ещё один гарант — присоединилась к договору 5 декабря на парижской встрече министров иностранных дел Жоржа Бонне и Иоахима фон Риббентропа.

При «одобрительном молчании» Англии и Франции Гитлер получил Судеты, богатейшую территорию с наиболее развитой военной промышленностью в Восточной Европе. 1-10 октября 1938 Германия оккупировала Судеты. К 15 марта 1939 Рейх занял оставшиеся чешские земли, превратив их в Протекторат Богемии и Моравии. Польша со своей стороны «подсуетилась», захватив Тешинскую область. Закарпатскую Украину захватила Венгрия.

Для чего это было сделано?

Реальные политики своего времени не сомневались в оценке причин происходящего. Робер Кулор, посол Франции в СССР: «… (Мюнхенский мир) особенно сильно угрожает Советскому Союзу. После нейтрализации Чехословакии Германии открыт путь на юго-восток».

Заместитель министра иностранных дел Британии Александр Кадоган: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами. <…> Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть».

Советник премьер-министра по политике сэр Горацио Уилсон: «Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими мир порядка против разрушительного напора большевизма».

После возвращения из Мюнхена Чемберлен гордо заявил: «Я принёс вам мир». На что прозорливый Уинстон Черчилль отреагировал так:



«У Чемберлена был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор, войну он получит позже».

И Черчилль был абсолютно прав.

Гитлер получил ресурсы, промышленность, кадры и опыт логистики дальних походов для вермахта. Кроме того, Рейх вышел на оперативный простор на Востоке. Для завоевания «либенсраум» («жизненное пространство») в России оставалось захватить последний плацдарм: Польшу. Война стала неизбежностью.

Поэтому не будем забывать: договору о ненападении между СССР и Германией предшествовал договор о ненападении в Мюнхене, который советская историография совершенно справедливо называла «Мюнхенским сговором».

Историк Клим Жуков

Источник: nnm.me