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ОТ БАЛТИКИ ДО АЛТАЯ: 5 УДИВИТЕЛЬНЫХ ДРЕВНИХ ЧУДОВИЩ

01:03. 13 октября 2017 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

За четыре с половиной миллиарда лет, которые существует Земля, много раз менялся не только облик нашей планеты, но и ее обитатели. «Вокруг света» рассказывает о пяти самых любопытных древних чудовищах, населявших территорию современной России миллионы лет назад.

 

Трилобиты

Место обитания: территория современных Санкт-Петербургаи Ленинградской области 
Время обитания: 450 миллионов лет назад (ордовикский период)

Ордовикский период был для обитателей нашей планеты непростым: уровень воды поднялся и почти все континенты ушли под воду. По древнему материку Балтика разлилось море, которое покрыло территорию современного Балтийского моря, а также Швеции, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и половины европейской части России.

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Главными обитателями морей Земли в те времена стали членистоногие трилобиты. В одном только Балтийском море водилось более двухсот видов этих созданий. Одни трилобиты выглядели как крохотные моллюски с иглами-шипами, другие собирали на дне ил широкими и плоскими носами, а у некоторых особей на голове росли огромные шары-глаза из тысячи фасеток.

Трилобиты жили недолго — всего 5–6 лет, — но за это время успевали вырасти в размерах более чем в тысячу раз. У них были удивительные синие глаза, которые светились в темноте и отражали ультрафиолет. В голове у трилобитов находился желудок необычной формы, который походил на крючок. Панцири этих необыкновенных существ были такими прочными, что постепенно окаменевали, поэтому сегодня археологи нередко находят ископаемые остатки трилобитов в горных породах.

 

Моллюски районноцерасы

Место обитания: территория современной Калужской области 
Время обитания: 350 миллионов лет назад (каменноугольный период)

Каменноугольный период сдвинул расположение Центральной России — она оказалась гораздо ближе к экватору, приблизительно в районе современного Египта. При этом территория по-прежнему была покрыта водой глубиной не более 10 метров. Лето было коротким, а климат — влажным.

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В море обитало много животных, и почти все они были гигантами. Самыми большими считались головоногие моллюски районноцерасы — дальние родственники нынешних наутилусов, осьминогов, каракатиц и кальмаров. Районноцерасы питались морскими червями и рыбой.

Эти крупнейшие моллюски в истории планеты достигали в длину шести метров, а передвигались, используя раковину, которая состояла из множества отсеков, заполненных газом. Регулируя объем газа, районноцерасы управляли движением, поднимаясь и опускаясь на дно.

 

Эстеменнозухи

Место обитания: территория современного Пермского края 
Время обитания: 270 миллионов лет назад (пермский период)

В пермском периоде материки собрались в единый суперконтинент, но в районе Урала что-то пошло не так: две плиты столкнулись, породы начали выдавливать друг друга, образовались высокие, как Гималаи, горы, которые постепенно разрушались — сегодня от них не осталось и следа.

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По берегам окрестных рек тогда ходили странные животные — эстеменнозухи. Они напоминали бегемотов, но вот кожа у них была другая — слизистая и влажная, как у жабы. Маленькие эстеменнозухики рождались с гладкой и ровной головой, но с возрастом на их черепе появлялись бугры и рога, и к старости «русские бегемоты» ходили с настоящей костяной короной. У эстеменнозухов было около сотни зубов, но все маленькие и слабые. Это означает, что эстеменнозухи питались мягкой пищей, скорее всего водорослями.

 

Звероящеры дицинодонты

Место обитания: территория современной Оренбургской области 
Время обитания: 230 миллионов лет назад (триасовый период)

В триасовом периоде Приуралье представляло собой равнину, которая простиралась на сотни километров. Землю покрывало полотно влажного мха, а в темных омутах водоемов водились акулы. Лето было жарким.

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В южной стороне равнина упиралась в несколько преград, превративших ее в своеобразный заповедник. Тут обитали странные звероящеры — дицинодонты.

Дицинодонты были теплокровными ящерами. Выглядели они так: твердый роговой клюв, два бивня-клыка, которые росли всю жизнь и в процессе жевания затачивались о нижнюю челюсть. Также эти существа имели удивительно разнообразные размеры — от крысы до буйвола. Маленькие особи жили в норах и внешне походили на такс. Крупные — элефантозавры и рабидозавры — неторопливо кочевали вдоль заболоченных рек. Огромные (размером с носорога), с небольшими рогами на носу и двумя бивнями, с широкими лапами и толстыми ногтями, эти существа были одними из последних дицинодонтов Земли.

 

Стегозавры и килески

Место обитания: территория современного Красноярского края 
Время обитания: 165 миллионов лет назад (юрский период)

В Западной Сибири есть небольшой городок Шарыпово — это уникальное место, где сохранилось множество останков животных юрского периода. Во времена, когда планету заселили динозавры, тут простиралась влажная долина. Климат был субтропическим. В озерах плавали пресноводные акулы, а в лесных чащах бродили стегозавры.

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Сейчас трудно представить, что по сибирским дорогам бродили настоящие динозавры, но это так. Стегозавры были размером с корову, а на спине у них были костяные пластины. На хвосте — две пары колючек, а из плеч вылезали толстые шипы. При этом голова у них была очень маленькой, а мозг по размеру напоминал шарик для пинг-понга.

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Стегозавры были славной добычей для килесков — далеких родственников тираннозавров. У килесков на носу возвышался гребень, а зубы были похожи на крошечные серпы, что помогало им успешно охотиться на стегозавров.

Подготовлено по материалам книги «Древние чудовища России»(издательство «МИФ»).

Иллюстрации из книги "Древние чудовища России"

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http://www.vokrugsveta.ru/article/279471/

Метки: Алтай, археология, балтика, каменноугольный период, ордовикский период, Пангея, пермский период, триасовый период, урал, юрский период
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