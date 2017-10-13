Алкоголь: мифы и реальность

Развитие алкоголизма зависит от вида напитка

Пить пиво безопаснее водки



Красное вино хорошо очищает сосуды

Спиртное повышает настроение

Спиртное уничтожает микробов в еде и дезинфицирует организм

Алкоголь согревает в морозную погоду

Алкоголь не добавляет лишних килограммов

Одна рюмка в день ничего не значит

Спиртные напитки снимают стресс, помогают при депрессии

Алкогольные напитки полезно употреблять для аппетита



На самом деле, зависимость формируется на этиловый спирт. Нет никакой разницы, в чём он содержится – в водке, вине или пиве.Неважно, что вы пьете: водку или пиво. Из-за неумеренного потребления пива расширяются полости сердца, происходит утолщение его стенок. Эти изменения связаны с содержанием в пиве кобальта. Употребление пива приводит к варикозному расширению вен и расширению границ сердца, то есть сердце существенно увеличивается в размерах и при этом плохо качает кровь. Пиво содержит много токсичных веществ, которые вызывают изменения в эндокринной системе. Например, они подавляют выработку полового мужского гормона – тестостерона, зато этот напиток содержит аналог полового женского гормона. Поэтому мужчины, пьющие пиво, становятся женоподобными. А у женщин, часто употребляющих пиво, возрастает риск заболеть раком, бесплодием.Вред пива очень обширен – гибнут клетки головного мозга, нарушается функция спинного мозга, возникает гастрит, панкреатит, цирроз печени, гепатит, невропатии.Исследования показывают, что в красном вине содержатся антиоксиданты, которые можно получить из другой пищи, например, из винограда. Поэтому нет необходимости обязательно пить красное вино. Оно не полезно для сердца, а при употреблении более стакана в день нанесёт существенный вред здоровью.Конечно, смех и веселье укрепляют нервную систему, отвлекают человека от повседневных забот. Однако, полезны они только тогда, когда возникают у трезвого человека. Пьяное веселье – это возбуждение, которое не дает отдыха нервной системе, после него наступает головная боль, отсутствие работоспособности, апатия.Если вы будете запивать алкогольными напитками пищу, то микробов в ней не убавится. Зато обратите внимание на то, что алкоголики очень тяжело болеют различными инфекционными заболеваниями. Ведь алкоголь разрушает иммунитет. Спирт может дезинфицировать лишь наружно – раны, царапины и т.д.Нельзя пить спиртное, если вы замерзли на улице. Сосуды сначала расширяются и происходит согревание кожных покровов, но затем, именно из-за этого эффекта, тело теряет тепло. Поэтому ощущение согревания сменяется переохлаждением.Даже если вы днем тренировались до изнеможения, а вечером выпили баночку пива или бокал вина, то все ваши усилия пропадут даром. Ведь алкоголь замедляет метаболизм и заставляет есть поздно вечером. В алкоголе содержатся калории, которые ближе к жирам, чем к углеводам и белкам. В жирах содержится 9 калорий на грамм, а в алкоголе – 7 калорий на грамм. То есть, алкогольный коктейль по калорийности может сравниться с обедом. Спиртные напитки заставляют организм накапливать калории, так как тело не воспринимает их как топливо и не выводит из организма.Это неправда. Во-первых, после нескольких глотков мы теряем контроль и хотим выпить еще. Во-вторых, так, постепенно, мы привыкаем пить каждый день, а это ведет к развитию алкоголизма, независимо от того, какой спиртной напиток вы пьете – мартини, вино, ром, пиво или алкогольный коктейль.Как раз наоборот, алкоголь утяжеляет депрессию, и даже толкает человека на самоубийство. Снять стресс алкоголю не по силам. Ведь алкоголь относится к группе депрессантов и угнетает центральную нервную систему.Да, спиртные напитки возбуждают аппетит. Это утверждение справедливо при условии потребления очень маленькой дозы алкоголя. Потому что алкоголь негативно действует на слизистую желудка и постоянно активирует выработку желудочного сока, поэтому при злоупотреблении спиртными напитками можно получить гастрит.

Источник: nashaplaneta.su