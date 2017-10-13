Алкоголь: мифы и реальность
13:05. 13 октября 2017 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал: brahman
Алкоголь присутствует в жизни практически каждого из нас. В большинстве своём, ни один важный праздник не обходится без спиртного, но количество потребления данного продукта у человека совершенно различное.
Рассмотрим самые распространённые мифы об алкоголе:
Развитие алкоголизма зависит от вида напитка
На самом деле, зависимость формируется на этиловый спирт. Нет никакой разницы, в чём он содержится – в водке, вине или пиве.
Пить пиво безопаснее водки
Неважно, что вы пьете: водку или пиво. Из-за неумеренного потребления пива расширяются полости сердца, происходит утолщение его стенок. Эти изменения связаны с содержанием в пиве кобальта. Употребление пива приводит к варикозному расширению вен и расширению границ сердца, то есть сердце существенно увеличивается в размерах и при этом плохо качает кровь. Пиво содержит много токсичных веществ, которые вызывают изменения в эндокринной системе. Например, они подавляют выработку полового мужского гормона – тестостерона, зато этот напиток содержит аналог полового женского гормона. Поэтому мужчины, пьющие пиво, становятся женоподобными. А у женщин, часто употребляющих пиво, возрастает риск заболеть раком, бесплодием.
Вред пива очень обширен – гибнут клетки головного мозга, нарушается функция спинного мозга, возникает гастрит, панкреатит, цирроз печени, гепатит, невропатии.
Красное вино хорошо очищает сосуды
Исследования показывают, что в красном вине содержатся антиоксиданты, которые можно получить из другой пищи, например, из винограда. Поэтому нет необходимости обязательно пить красное вино. Оно не полезно для сердца, а при употреблении более стакана в день нанесёт существенный вред здоровью.
Спиртное повышает настроение
Конечно, смех и веселье укрепляют нервную систему, отвлекают человека от повседневных забот. Однако, полезны они только тогда, когда возникают у трезвого человека. Пьяное веселье – это возбуждение, которое не дает отдыха нервной системе, после него наступает головная боль, отсутствие работоспособности, апатия.
Спиртное уничтожает микробов в еде и дезинфицирует организм
Если вы будете запивать алкогольными напитками пищу, то микробов в ней не убавится. Зато обратите внимание на то, что алкоголики очень тяжело болеют различными инфекционными заболеваниями. Ведь алкоголь разрушает иммунитет. Спирт может дезинфицировать лишь наружно – раны, царапины и т.д.
Алкоголь согревает в морозную погоду
Нельзя пить спиртное, если вы замерзли на улице. Сосуды сначала расширяются и происходит согревание кожных покровов, но затем, именно из-за этого эффекта, тело теряет тепло. Поэтому ощущение согревания сменяется переохлаждением.
Алкоголь не добавляет лишних килограммов
Даже если вы днем тренировались до изнеможения, а вечером выпили баночку пива или бокал вина, то все ваши усилия пропадут даром. Ведь алкоголь замедляет метаболизм и заставляет есть поздно вечером. В алкоголе содержатся калории, которые ближе к жирам, чем к углеводам и белкам. В жирах содержится 9 калорий на грамм, а в алкоголе – 7 калорий на грамм. То есть, алкогольный коктейль по калорийности может сравниться с обедом. Спиртные напитки заставляют организм накапливать калории, так как тело не воспринимает их как топливо и не выводит из организма.
Одна рюмка в день ничего не значит
Это неправда. Во-первых, после нескольких глотков мы теряем контроль и хотим выпить еще. Во-вторых, так, постепенно, мы привыкаем пить каждый день, а это ведет к развитию алкоголизма, независимо от того, какой спиртной напиток вы пьете – мартини, вино, ром, пиво или алкогольный коктейль.
Спиртные напитки снимают стресс, помогают при депрессии
Как раз наоборот, алкоголь утяжеляет депрессию, и даже толкает человека на самоубийство. Снять стресс алкоголю не по силам. Ведь алкоголь относится к группе депрессантов и угнетает центральную нервную систему.
Алкогольные напитки полезно употреблять для аппетита
Да, спиртные напитки возбуждают аппетит. Это утверждение справедливо при условии потребления очень маленькой дозы алкоголя. Потому что алкоголь негативно действует на слизистую желудка и постоянно активирует выработку желудочного сока, поэтому при злоупотреблении спиртными напитками можно получить гастрит.
Итак, хотим мы или нет, но алкоголь – это яд и наркотик. И то, что мы считаем опьянением, на самом деле является отравлением этиловым спиртом.
Источник: nashaplaneta.su
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Считаю,что отравлять себя и ещё и платить за это могут только не очень развитые люди или безвольные.Про алкоголиков не говорю-это вообще слуги дьявола.