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О Швеции и шведах глазами россиянина

17:25. 12 октября 2017 Просмотров - 122 Один комментарий Опубликовал:
 

Швеция – государство в Северной Европе, расположенное на территории Скандинавского полуострова. Согласно данным справочника ЦРУ по странам мира CIA World Factbook Швеция занимает 21-е место среди самых посещаемых стран мира. Туристы приезжают сюда из различных уголков планеты, чтобы познакомиться с богатой культурой и историческим наследием этой страны…
 

Официальное название страны – «Королевство Швеция». 
Официальным языком считается шведский язык.

Форма правления страны – конституционная монархия и парламентская демократия.

Швеция расположена в Северной Европе, столица страны – город Стокгольм. Швеция омывается водами озера Меларен (Mälaren) на западе и Балтийским морем на востоке.

По площади Швеция занимает пятое место в Европе, после России, Украины,Франции и Испании. Площадь этой страны составляет около 449 964 кв.км.

Большая часть верующего населения страны – лютеране, кроме того, здесь проживают римские католики, православные христиане, баптисты, иудеи, буддисты и мусульмане. 

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В 9 и 10 веках шведские викинги захватили и заселили некоторые части Восточной Европы, вплоть до Константинополя и Каспийского моря. Они основали первое русское государство. Предки всех русских царей до последнего, Николая II, были шведскими викингами.

До 1965 года в стране было принято левостороннее автодорожное движение. В настоящее время страна перешла на движение правостороннее.

В среднем шведские женщины заводят первого ребенка в возрасте 30 лет. Это самый поздний возраст в Европе, наряду с Ирландией и Голландией.

Некоторые из всемирно известных поп-групп имеют шведское происхождение, например, Abba, Roxette, Ace of Base, A*Teens, The Cardigans, Robyn и т.д.

Продолжительность жизни граждан Швеции является самой высокой (80,51 лет по данным 2006 года), а уровень рождаемости – самым низким в мире.

В Швеции находится самое большое в Европе количество ресторанов сети McDonald на душу населения (хотя в США их в два раза больше).

В Швеции построено самое большое количество атомных электростанций на душу населения: 10 реакторов на 9 миллионов человек.

Швеция занимает первое место среди всех развитых стран мира по количеству работающих матерей (не менее 76 %). Кроме того, гражданам этой страны требуется наибольшее количество времени на получение высшего образования (студент получает диплом о высшем образовании в среднем в 25,5 лет). 

Швеция занимает второе место в Европе по использованию самых передовых технологий.

По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 2007 году Швеция заняла первое место среди самых богатых стран мира по благополучному положению детей, их здоровью и безопасности. Второе место в мире занимают Нидерланды.

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По уровню человеческого развития (HDI) Швеция занимает второе место в Евросоюзе (после Ирландии) и пятое место в мире. 

В 1862 году Швеция стала первой страной, предоставившей (замужним) женщинам право голоса на местных выборах.

Первый ледяной отель в мире был построен в шведском городке Юккасъярви (Jukkasjärvi), округ Кируна (Kiruna).

Древнегерманские племена – готы (Goths), норманны (Norses) и другие зародились на территории Швеции (а также Норвегии и Дании), именно эта земля и стала колыбелью их культуры. 

В 2006 году Швеция занимала второе место в Европе (после Дании) по показателям неравенства распределения доходов (коэффициент Джини составил 25 %).

В столице Швеции городе Стокгольм находится самое большое полусферическое здание в мире – спортивно-концертный комплекс «Globe Arena». Его диаметр достигает 110 метров, высота внутренней части – 85 метров, а общий объем – 600 000 кубических метров. Оно представляет собой крупнейшую масштабную модель солнечной системы в мире.

Самый крупный торговый пассаж в Европе построен в шведском городе Готенбург (Gothenburg), он называется «Nordstan». На его площади (около 320 000 кв.м.) находится 180 магазинов и 150 офисов. 

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На каждого жителя Швеции приходится самый высокий процент персональных компьютеров в Европе – около 500 штук на 1000 человек.

К 2006 году спортсмены Швеции завоевали 588 медалей на зимних и летних Олимпийских играх, этот результат превзошли лишь шесть намного более населенных стран мира – США, Российская Федерация, Италия, Франция,Германия и Великобритания.

В Швеции 27 Нобелевских лауреатов (из них 5 получили Нобелевскую Премию Мира), по общему числу которых страна занимает пятое место в мире.

Шведы подарили миру некоторые знаменитые изобретения, например, астрономические линзы, застежку-молнию, холодильник, компьютерную мышку, гребные винты и электронный стимулятор сердца.

Нобелевская премия была основана шведом Альфредом Нобелем, который в 1866 году изобрел динамит.

Самое любимое шведское блюдо – мясные тефтели с картошкой и брусничным соусом.

Популярным сувениром в Швеции считается дорожный знак «У лосей брачный период». Эти знаки каждый год удивительным образом исчезают со шведских дорог.

Швеция широко известна не только как «Страна викингов», но и как «Страна полуночного солнца». Каждый год в ночь на 21-е июня страна отмечает праздник Midsommar (День середины лета). В этот самый длинный день в году во многих регионах страны солнце вообще не заходит.

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В Швеции самая небольшая разница между процентным соотношением работающих мужчин и женщин: работающих мужчин всего на 4 % больше, чем женщин. 

Знаменитый шведский естествоиспытатель Карл Линней впервые создал удачную классификацию всех растений и животных мира по классам, отрядам, родам и видам. В 1735 году он написал эпохальный труд «Система природы», которым пользуются современные ботаники и зоологи.

Самая сильная девочка в мире – Пеппи Длинный чулок – родом из Швеции. Она – героиня одной из самых любимых в мире детских книг, которую написала шведская писательница Астрид Лингрен. Эта книга переведена на 76 языков мира.

40% шведских женщин и 32% шведских мужчин в возрасте от 25 до 64 лет принимают участие в образовательных программах и тренингах. Если сравнить этот показатель со средним показателем по странам Евросоюза, то там это соотношение выглядит следующим образом: 10% женщин и 9% мужчин. 

В 2006 году Швеция оказалась самой щедрой страной в отношении помощи бедным государствам. Это единственная страна, размер пожертвований которой превысил 1 % валового внутреннего продукта.

В 2002 году женщины составили 42,7% от общего числа членов шведского парламента, это самый высокий показатель в мире. 

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По прогнозам специалистов, Швеция должна стать первой в мире страной, которая сменит бензин на биотопливо.

Швеция получает самое большое в Европе количество патентов на душу населения, а именно 271 на 1 миллион человек.

Общая сумма налогообложения в Швеции достигает 54,2 % от ВВП, это самый высокий показатель на планете.

Шведская компания Ericsson – мировой лидер мобильных телекоммуникационных технологий. Кроме того, в этой стране имеется самое высокое в Европе (после Люксембурга) количество мобильных телефонов на душу населения (108,4%). Сейчас количество мобильных телефонов превышает численность страны.

Швеция, наряду с Данией и Венгрией, имеет самый высокий в мире уровень НДС (25 %).

Швеция пользуется отличной репутацией производителя автомобилей марки Volvo и Saab. Грузовики Scania также выпускаются в Швеции.

Знаменитая на весь мир компания IKEA – одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома – была основана в Швеции в 1943 году.

Шведская компания Electrolux обладает 28% акций на мировом рынке бытовой техники. В её владении находится около 40 брэндов, включая AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka и Frigidaire.

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"Шведский стол" (smorgasbord) был изобретен столетия назад. Когда приезжали гости, вся еда подавалась сразу, в больших мисках. Тем самым хозяева избавляли себя от лишних церемоний, высвобождая время для общения. 

Polar Rose – первый поисковик, распознающий лица. Был разработан в 2007 году выпускниками Университета Мальмё в Швеции. Обычная двумерная фотография экстраполируется в 3D-модель, что позволяет эффективно искать независимо от ракурса фотографии-источника. 

В 1924 году в Швеции был предложен способ получения газобетона на основе цемента, извести и различных добавок с применением в качестве газообразующего агента алюминиевой пудры. Несколько позднее в Дании был изобретен пенобетон. 
В Стокгольме находится первый в мире национальный городской парк – Королевский экологический парк. 

Woodpecker Hotel (Швеция) – отель расположенный на 130 летнем дубе на высоте 13 м. от земли в Vasaparken Park. Woodpecker Hotel является работой швецкого художника Микаэля Генберга. Здесь есть все удобства: туалет, кухня, библиотека, кровать и веранда. 

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В Швеции в 1857 году были изобретены и первые тренажеры для бодибилдинга. Одним из первых импортеров "физкультурных аппаратов" стала Россия: их заказала себе царская семья и представители высшего света. 

В Швеции действует так называемый "бонус" гендерного равноправия. Он предусматривает снижение налогообложения доходов одного из родителей после использования отпуска по уходу за ребенком, который в этой стране составляет 1 год. Подобные системы поощрения существуют также в Норвегии, Дании и Финляндии. 

Впервые идея детских автокресел появилась в Швеции в начале 1960-х годов. Маленьких пассажиров предлагалось перевозить спиной против хода движения. 

Впервые коммерческое применение сотовая связь нашла в скандинавских странах. В Норвегии и Швеции в 1981 году был разработан аналоговый стандарт сотовой связи "NMT 450" и развернуты коммерческие системы сотовой связи. 

До сих пор ежегодно 2-3 миллиона дисков легендарной шведской группы находят своих покупателей – ABBA остается одним из самых популярных музыкальных коллективов мира. 

Долгое время переговоры между представителями Скандинавских стран велись "по-скандинавски" (на шведском, норвежском или датском), но в последние годы скандинавские языки стали чаще вытесняться английским по требованию представителей Финляндии и Исландии 

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Зимняя депрессия часто встречается в странах Скандинавии. Врачи установили, что ей подвержены около 20% всех шведов, и, как предполагают, болезнь передается по наследству. Впервые упомянута в 6 веке готским историком Йорданесом при описании скандинавов. 

Используемые нами ежедневно спички изобрел в 1844 году шведский изобретатель Густав Эрик Паш. И с тех пор вот уже 100 с лишним лет мир использует только а swedish match, сделанные не только с умом, но и истинно шведской практичностью. 

Королевский дворец в Стокгольме – самый большой из ныне используемых дворцов мира (более 550 комнат). 

Лидером по предоставлению гражданам самого большого числа выходных (включая праздничные дни и отпуск) в Европе оказалась Швеция. Граждане этой страны отдыхают 42 дня в году. 

Линкор "Ваза" – старейшее в мире сохранившееся судно XVII в. Он был построен в 1626-28 гг., и был на то время крупнейшим кораблем, построенным в Швеции. Во время первого выхода в открытое море попал в шторм и затонул. Подняли его только в 1959-61 гг. 

Музей мореходства (Maritime Museum) — считается крупнейшим в мире морским музеем, имеет в своей коллекции уникальный экспонат — единственное в мире чучело голубого кита. В аквариуме музея живут морские обитатели шведских прибрежных вод, экзотические рыбы. 

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Около 80% систем теплоснабжения Швеции базируются на возобновляемых энергоресурсах, большая часть которых приходится на древесные топлива и бытовые и промышленные отходы. 

Отель Utter Inn находится на территории Швеции. Примечателен он тем, что находится под водой – гостей привозят туда на лодке. Стоимость номера за ночь примерно 350 долларов США, но это того стоит. 

Первый в мире хостел-самолет появится в аэропорту Стокгольма. Хостел разместится в корпусе Boeing-747, припаркованного на вечную стоянку поблизости от входа в аэропорт Arlanda. 

По данным статистики Европейского Союза, более 25% энергии потребляемой скандинавами производится из возобновляемых источников. Для сравнения отметим, что для других стран Европы этот показатель составляет, в среднем, всего шесть процентов. 

Премия Polar Music Prize ежегодно вручается музыкантам, которые внесли наибольший вклад в развитие музыки. Награды распределяются между поп-артистами и классическими музыкантами. Каждый лауреат получает 147 000 USD из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. 

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Раньше всех других стран мира, обязательное сексуальное образование в школах было введено в Швеции – с 1955 года. В этой стране оно начинается с детского сада и осуществляется без ведома родителей. 

Самый холодный и недолговечный отель мира – "Ледяной отель", расположен в деревне Юккасъярви (Jukkasjarvi) на севере Швеции. Каждую зиму его отстраивают заново, так как весной Юккасъярви сбегает ручьями в соседнюю речку Торн. 

Скандинавы славятся не только эффективностью труда, но и умением отдыхать. Самый продолжительный отпуск в Европе у служащих Финляндии: 39 дней. Далее следуют: Швеция и Дания — 30-35 дней; затем Норвегия — 25 дней. 

Согласно данным организации Tispol, объединяющей дорожные полиции Евросоюза, самые законопослушные автомобилисты живут в Финляндии и Швеции, где было зафиксировано превышение допустимой нормы алкоголя в крови лишь 0,3% водителей. 

Спортивный и концертный зал "Глобен" в Стокгольме считается крупнейшей в мире закрытой многоцелевой ареной. 

Стокгольмский переулок Mopтeнa Tpoтцигa (Mårten Trotzigs Gränd) считается одним из самых узких в мире – его ширина не превышает 90 см. 

Суперкар Koenigsegg CCXR (произв. Швеции) считается самым мощным в мире экологически чистым автомобилем. Koenigsegg CCXR оснащен биотопливным 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 1018 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды. 

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Тайм-менеджмент – искусство управления временем, зародился в Швеции. Создан он специально для тех, кто хочет в кратчайшие сроки достичь желаемого.

Есть такая пословица – упустишь час, потеряешь год. Тайм-менеджмент помогает освободить время для разных дел 

У разных народов символ @ и читается, и переводится по-разному. Чаще других животных фигурирует обезьяна. В Дании и Норвегии – snabel-a – "рыло А". В Швеции – "хобот, слон". 

Уппсальский кафедральный собор – крупнейший в Скандинавии, в высоту достигает 118,7 м. Строительство собора было начато в 1260 году и продолжалось 175 лет. Это национальная святыня, старейшая церковь в Швеции. 

Швеция была первой страной в мире, где в 1749 была проведена перепись населения (1765 тыс. человек). В 2005 в стране проживало 9 001 774 жителей. 

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О Швеции и шведах глазами россиянина

Пишет наш читатель Александр: Я прожил здесь около 5 лет, да и сейчас часто езжу туда-обратно по работе. Ниже привожу 30 фактов о Швеции и шведах глазами россиянина.

У шведов не принято приходить в гости без звонка. 

Швеция разделяется на 21 округ — лен (län). 

В каждом округе — свой диалект. Когда я учился в колледже, у нас был учитель математики, который картавил и всячески коверкал букву «р». Тогда мне казалось, что это просто — дефект речи, но оказавшись на юге Швеции, в городе Malmö, я понял, что это один из диалектов. 

Шведы не очень любят готовить дома, поэтому они часто устраивают семейный поход по всяческим пиццериям, бургенкингам и макдональдсам. 

Самое любимое блюдо у шведов это — kebab pizza (тесто, сыр, мясо и специальный кебаб соус). Существует даже один сайт, на котором выявляются пиццерии, где продают самую вкусную пиццу-кебаб. 

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Все пиццерии Швеции позиционируют себя как исключительно итальянские, но я ни разу не встречал в них работающего итальянца. Как правило — это арабы или курды. 

В Швеции вы не найдете достойных суши-баров. Хотя шведы очень любят японскую кухню. 

В статусах соцсети, например на фейсбук шведы обычно пишут о всяких мелочах, выглядит это очень смешно и наивно. Например, некий Kevin Lundell пишет: «Сегодня вечером будет пицца с женой под передачу Идол — как классно». В общем, пишут все, сиюминутно происходящее в жизни. 

Швеции существует два языка — легкий и трудный. Как правило 70% населения не используют «трудные» слова в разговорной речи и зачастую не знают даже значения этих слов. И если вы выучите пару слов и вставите их в предложение, то все будут думать, что вы супер-эрудированный человек.

На заметку: к «трудным» словам, переведя их на русский язык, относятся: «Рейд» «объективно», «субьективно» … То есть те слова, которые мы используем в обиходе. 

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Роман Л. Н. Толстого также существует в трудном и легком переводе. 

Однажды я перевел на шведский язык нашу поговорку: «Бесплатный сыр только в мышеловке» и сказала ее при всех в компании. Эффект был ошеломляющий, все начали хлопать, а кто-то даже записывать к себе в телефон. После этого я начал щеголять поговорками повсюду. 

Шведы — очень спортивная нация. Часто оказывается так, что человеку уже за 80, а ему не дашь и 50. 

Шведы — долгожители. Зачастую это связано с размеренным, безстрессовым образом жизни и экологией. 

Если вы решили быстро организовать бизнес и арендовать помещение, то это не так просто. Здесь все делается не спеша. С нашим темпом жизни (когда надо все и сразу) привыкнуть к этому будет нелегко. 

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Шведы помешаны на экологии. 

Также шведы очень берегут животных. Был случай, когда кто-то убил воробья в лесу из духовой винтовки и это заметил один из прохожих — человеку дали 6 месяцев исправительной колонии и штраф. 

В Швеции не принято после окончания школы сразу поступать в ВУЗ. Как правило, сначала они идут работать, а потом лет в 20–25 поступают в университет. 

Вообще, 25–30 лет для Швеции — не возраст. Часто можно встретить за университетской партой учеников всех возрастов. 

По достижении 18 лет молодежь старается обособиться от родителей и жить отдельно, поскольку это здесь может себе позволить практически каждый. 

Вместо сигарет шведы предпочитают снюс. Снюс — это вид табачного изделия. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной. 

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Фильмы в кинотеатрах смотрят в оригинале с субтитрами. 

Большинство шведов бояться ехать в Россию из-за мафии. 

Если вы прошли испытательный срок и заключили трудовой договор с работодателем, вас практически невозможно уволить с работы, даже если вы натворили что-то из рук вон выходящее — настолько силен профсоюз Швеции. 

Шведы — очень добрый и отзывчивый народ. Если у вас произошла беда, и на работе узнали о ней, то это становится проблемой всего коллектива. 

До двадцати лет зубы можно лечить бесплатно. Самое интересное, что вы можете записываться на прием чуть ли не каждую неделю, по всяческим причинам — будь то удалить камень или просто отбелить зубы. 

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Шведский, норвежский и датский языки очень похожи. 

Шведы — заядлые рыбаки. Но рыбу ловят, как правило, не для улова, а для спортивного интереса. Поэтому вместо того, чтобы идти домой и растапливать коптильню, они преспокойно отпускают рыбу обратно в воду, предварительно сфотографировавшись с ней.

Кстати, щуку они вообще не относят к съедобной рыбе, брезгуют. Поэтому я всегда уходил с прекрасным уловом. 

С понедельника по пятницу вы не встретите на улице пьяных людей. А уж если и встретите, то это будет какой-нибудь алкоголик (коих в Швеции мало). Но зато с пятницу по воскресенье, пьяных на улице процентов 80. 

В Швеции алкоголь контролируется и реализовывается исключительно государством.

Алкоголь не продают лицам моложе 20 лет. Также если вы приходите третий раз за день, вам, скорее всего откажут в покупке, мотивировав это тем, что «слишком уж вы зачастили» — так государство контролирует потребление алкоголя.

На заметку: один алкогольный магазин рассчитан на 20 тысяч жителей, в то время как у нас, одна палатка с пойлом рассчитана на 200–400 человек. И пускай нам, потом не доказывают, что это не геноцид… 

В многоквартирных домах не принято иметь собственную стиральную машинку. Связано это с тем, что в домах ТСЖ существует специальная стиральная комната, в которой по записи можно постирать, посушить и погладить бельё. Это сделано для экономии электроэнергии. 

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Источник: 2planeta.ru

Метки: мир вокруг нас
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Один комментарий»

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    Pol Roger 12 октября 2017 в 17:33 Ссылка Пометить
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    Да уж,какая только тварь не основывала Россию! Вот теперь шведские викинги.Скоро дождемся и до казахских потомков чингисхана.Что за идиотизм? Вот негры не лезут,а ….хотя эфиопы могут.Пушкин же их поэт,подведут муде к бороде,им помогут и пжалста,приехали основали и побелели от водки сразу!Скучно читать малограмотных урюкофф.

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