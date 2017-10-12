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Киев протестует: Крым избавляется от террористов! Так нельзя?

09:50. 12 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Украинские власти уже в который раз демонстрируют «заботу» в отношении представителей террористических организаций, затаившихся на полуострове. Россия притесняет несчастных крымчан? ФСБ проводит обыски в домах безобидных жителей? Такая трактовка вполне укладывается в фантазийный бред Киева, но, как и прежде, далека от реальности. В Бахчисарае были задержаны экстремисты из группировки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами».

Для тех, кто не в теме, поясню: Хизб ут-Тахрир аль-Ислами запрещена в России, США, Германии и ряде стран мира, включая страны с мусульманским населением(!), именно по причине ее террористической направленности. Цель ее деятельности проста и незамысловата: создать халифат после устранения неисламских правительств и возвращения мусульман к «истинно исламскому образу жизни».

Ничего не напоминает? Например, «Исламское государство» в Сирии (тоже запрещенное в России), устроившее террор на Ближнем Востоке и в Европе ради своих целей. Против него сейчас борется Дамаск при помощи России и западная коалиция во главе с США (местами!). Киеву и об этом невдомек?

Вероятно, что так, раз украинский МИД заявил решительный протест из-за обысков, проведенных сотрудниками крымского управления ФСБ и задержания шестерых человек в ходе проверки. По сути, ими была пресечена деятельность бахчисарайской ячейки данной организации и возбуждено уголовное дело. Видео задержания уже выложено в интернет.

Ну, и не стоит забывать о такой «мелочи» как возвращение Крыма под контроль Украины: ради этой цели украинское руководство продолжит заигрывать с террористами всяких мастей, чтобы посеять в Крыму смуту и хаос. После госпереворота в Киеве движение «Хизб ут-Тахрир» полностью поддержало киевскую хунту, а его участники на данный момент активно участвуют в войне против Сирии, зверствуя на стороне террористов ИГИЛ.

Да, они воюют против сирийских правительственных сил, а еще раньше принимали участие в провокациях против мусульман, пытаясь вовлечь их в государственные перевороты в Египте, Узбекистане, Киргизии и той же Сирии. Солидный боевой опыт имеется, идеология прилагается.

С таким противником церемониться не следует, а только пресекать их деятельность на корню, оперативно отправляя за решетку. Так что Киев выдал себя, как говорят, «с потрохами»: защита терроризма уже терроризм. Впрочем, разве кто-то удивился?

Метки: крым, крым / россия / новороссия / украина, террористы
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