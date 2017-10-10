Две планеты. Две цивилизации

«Новаторство — исключительно удел свободы.Новые идеи порождают люди,которые никому ничего не должныи отчитываются только перед самими собой».Уильям Эдвардс ДемингНезависимо от этимологии и выявления причинно-следственных связей из истории средств и методов управления, эти методы управления я подразделяю на два ярко – выраженных вида:1) согласование2) манипулированиеКак железо никогда не встречается в чистом виде, так и эти два вида управления, образуя всевозможные сплавы и конгломерации, причудливо сочетаются, иногда друг друга дополняя, но чаще — непримиримо воюя.Согласование — наиболее сложный в исполнении способ управления, который очень мало места оставляет для нимба руководителю, так как его место занимают море других, гораздо более существенных и необходимых инструментов.Этот способ управления сводится к трем последовательным, закольцованным процессам:целеполагание — определение конечной цели и текущих задач, имеющих измеряемые параметры;навигация — выбор системы координат, определение методов вычисления текущего состояния, рекогносцировка;проектирование —1) определение инструментов и методов достижения поставленных целей (выполнения поставленных задач);2) определение необходимых и достаточных ресурсов для достижения целей – административных, временных, технических, квалификационных, финансовых;3) формирование команды людей, цели которых совпадают с продекларироваными, а способы навигации, методы и инструменты достижения поставленных целей соответствуют квалификации и не противоречат нормам морали и нравственности;4) построение командных процессов взаимодействия, отлаживание метрологии и информационных потоков внутри и вне команды.Обеспечение —1) снабжение исполнителей ресурсами, необходимыми и достаточными для достижения поставленных целей: временными, административными, техническими, квалификационными;2) актуализация целей и задач членов команды и согласование их с общими целями.Предполагается, что в условиях согласованности личных целей c общественными (командными) отпадает необходимость всего того, о чем написаны тома учебников по менеджменту, а именно:а) в постоянной непременной мотивации (что уж тут мотивировать, если человек и так «уже»);б) и в таком же перманентном контроле.Это не значит, что управление через согласование отрицает систему технического контроля и верификацию учетных данных. Наоборот — контроль за результат пронизывает каждую операцию, но построен он не на вмешательстве в технологический процесс извне и не за счет надстройки над ним в виде ОТК и ей подобных структур, а является органичной частью рабочего процесса. Когда результат работы одного исполнителя является «сырьем» для последующего (горизонтальная приемка), а также в невозможности приступить к следующей операции, пока предыдущая не завершена с заданным уровнем качества.Кто желает поподробнее узнать о таком феномене, как повышение качества при отсутствии ОТК, читайте Эдварда Деминга, портрет которого украшает офисы ведущих японских корпораций.Невозможным управление через согласование делают следующие обстоятельства:1) несовпадение реальных целей руководителя с продекларированными;2) несоответствие инструментов и методов достижения цели общепринятым нормам морали и нравственности.Почему – объяснять, надеюсь, не надо: при различии в целях согласовывать нечего, при различии в инструментах и методах — нечем.Роль регулярного менеджмента в рамках рассматриваемой управленческой парадигмы и, соответственно, роль линейного руководителя — это роль диспетчера, следящего за показаниями приборов и согласовывающего исходящие-входящие потоки, и роль завхоза по снабжению исполнителей всем необходимым. Наверно, именно поэтому режим согласования не пользуется такой популярностью среди тех управленцев, цель которых – удовлетворение мелкого беса тщеславия и избавление себя от личного комплекса неполноценности.Резюмирую: необходимое условие успешного управления через согласование – это наличие единой цели для всех участников организации (общества), где главная задача руководителя – постоянный мониторинг целей команды, реагирование даже не на факт изменений, а на тенденции к этим изменениям через корректировку целей и задач или через освобождение тех членов команды, с которыми просто стало не по пути.Лично я являюсь горячим апологетом именно такого стиля управления, считаю, что именно он соответствует высокотехнологичному укладу и цивилизованному взаимодействию между людьми. И именно такая управленческая модель позволяет добиться синергетики.«СИНЕРГЕТИКА — «энергия совместного действия» (от греч. «син» — «со-», «совместно» и «эргос» — «действие») представляет собой новую обобщающую науку, изучающую основные законы самоорганизации сложных систем. В нее входят такие области как нелинейная динамика, хаос, фракталы, катастрофы, бифуркации, волны, солитоны, полевые эффекты и т.д. Растущая в наше дни популярность синергетики объясняется тем, что она становится языком междисциплинарного общения, на котором могут друг друга понять математики, физики, химик, биологи, психологи и др., несмотря на то, что каждый понимает синергетические модели по-своемуКроме синергетики я обязательно в будущем более подробно остановлюсь на интереснейшем эффекте эмерджентности, то есть о качестве и свойствах системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую, целостную систему, и которая определяет принципы прохождения системой точек бифуркаций, становления, рождения и гибели иерархических уровней. Потому что как бы мы не изучали и не препарировали «верхушку», возникновение нового качества системы всегда возникает по горизонтали, т.е. на одном уровне, когда медленное изменение управляющих параметров макро-уровня приводит к бифуркации, неустойчивости системы и перестройке всей структуры целом.В точке бифуркации коллективные переменные, параметры порядка макро-уровня возвращают свои степени свободы в хаос микро-уровня, растворяясь в нем. Затем, в непосредственном процессе взаимодействия между ними, благодаря возникающим лифтам «снизу-вверх», рождаются новые параметры порядка обновленного макро-уровня. В фазе становления побеждает самая быстрая переменная, здесь параметр порядка, в отличие от фазы бытия, самый динамичный. Мгновение между прошлым и будущим в макро-мире – точка бифуркации, а на микро-уровне — целая эпоха перемен-трансформаций. Именно здесь происходит эволюционный отбор альтернатив развития макро-уровня. Именно так будет и на этот раз, причем по абсолютно объективным показателям, никак не зависящим от интересов или степени влиятельности правящих групп и кланов.Однако вернемся от теории к практике:XXI век называют не только постиндустриальным, но и постинформационным. Я бы еще назвал его постцивилизационным, где олицетворениеми и того, и другого и третьего, а равно — единственным эффективным способом управления, является управление через манипулирование. Происходит это потому, что:1) цель – «жить, имея достаточно ресурсов для расширенного воспроизводства», очень быстро проскочив промежуточную станцию «разбогатеть», свернул в тупичок с названием «разбогатеть любой ценой»;2) для тех, кто не смог или посчитал ниже своего достоинства действовать в соответствии с п.1, современная неофеодальная элита, что на микро-, что на макроуровне предлагает только дну целевую установку: выживание в условиях конкуренции, когда правила и стартовые позции определяются извне и там же могут меняться, в зависимости от хода «соревнования», в том числе и задним числом.Насколько такой подход соответствует природе процесса в самоорганизующихся системах? Да нинасколько. Такой подход является классической линейной экстраполяцией целей на обьект, с откровенной надуманной целевой установкой в рамках интересов отдельной группы. Этот подход ведет в никуда, он лишь отражает неспособность созданной системы адекватно реагировать на изменяющиеся процессы.Показатель тотального провала в управлении — увлечение линейными решениями в стиле «кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку! А не будут покупать — отключим газ». То есть не хватает денег в бюджете – увеличим налоги, не хватает денег у населения – «будем разбрасывать с вертолета»…. Это всё, по большей части, военные элементы колониального управления.Такие классические линейные методы сродни попыткам любые вопросы, связанные с электричеством решать исключительно с помощью рубильника. И хотя эти приемы достаточно эффектно замаскированы через шоу в СМИ, все равно они легко читаются при наличии соответствующего методологического подхода. Применение указанных военных инструментов в невоенное время просто невозможно без виртуозного владения искуством управления через манипулирование. Рассмотрим же этого чертика поближе:Поможет нам в этом психоаналитик Бруно Беттельгейм (Bruno Bettelheim) и его книга «Просвещенное сердце», из которой можно извлечь пять правил управления через манипулирование.Правило 1. Заставь человека заниматься бессмысленной работой.Человеческая сущность будет сопротивляться бессмыслице и заставит придумывать смысл там, где его нет и быть не может. После этого уже любой приказ, в том числе и на самоуничтожение, управляемое стадо будет воспринимать с пониманием и энтузиазмомПравило 2. Введи взаимоисключающие правила, нарушения которых неизбежны.Это правило создает атмосферу постоянного страха быть пойманным и формирует чувство вины управляемых перед органами управления и контроля.Правило 3. Введи коллективную ответственность.Это позволит сделать рядовых исполнителей виновниками всего, что с ними делают управленцы, и наоборот, поставить руководителя в ранг непогрешимого божества, которому мешают «сделать красиво» исключительно и только тупые подчиненные.Эти три «предварительных правила» — что-то вроде необходимой артподготовки. Следование им создает у управляемых ощущение полной неподконтрольности собственной жизни, невозможность предсказать, за что тебя поощряют или наказывают, выбивают почву из-под ног. Личность попросту не успевает выработать стратегии адаптации, она дезорганизуется полностью.Ударным звеном выступают следующие три правила, дробящих уже подготовленную личность в биомассу:Правило 4. Заставь людей поверить в то, что от них ничего не зависит.Для этого создай непредсказуемую обстановку, в которой невозможно что-либо планировать и заставь людей жить по инструкции, пресекая любую инициативу.«Выживание человека зависит от его способности сохранить за собой некоторую область свободного поведения, удержать контроль над какими-то важными аспектами жизни, несмотря на условия, которые кажутся невыносимыми… Даже незначительная, символическая возможность действовать или не действовать, но по своей воле, позволяла выжить мне и таким, как я». (Курсивом в кавычках — цитаты Б.Беттельхейма).Правило 5. Заставь людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат.Вместо комментария прошу еще раз прочитать леденящую душу историю убийства отморозками солдата Британии — в Лондоне среди бела дня, среди людей… Наглядный результат общественной атомизации и неминуемой затем личной деградации.Правило 6. Заставь людей переступить последнюю внутреннюю черту.«Чтобы не стать ходячим трупом, а остаться человеком, пусть униженным и деградировавшим, необходимо было все время осознавать, где проходит та черта, из-за которой нет возврата, черта, дальше которой нельзя отступать ни при каких обстоятельствах, даже если это угрожает жизни. Сознавать, что если ты выжил ценой перехода за эту черту, то будешь продолжать жизнь, потерявшую всякое значение».Бетельхейм приводит леденящие примеры и подробности доведения людей до этой последней черты в условиях концентрационного лагеря:«Функционирование иерархии заключенных на практике показало, как горстка эсэсовцев может манипулировать десятками тысяч враждебно настроенных людей. И не только подчинить их себе, но заставить работать и управлять другими заключенными без всякой опасности для себя».Основные психологические стратегии подавления и слома личности, описанные в работе Беттельхейма, универсальны. И в разных вариациях они повторялись и повторяются практически на всех уровнях жизни общества: от семьи до государства. Нацисты только собрали это все в единый концентрат насилия и ужаса.Слишком обширный текст получается, если описанные методы и правила снабдить примерами уже из нашей, современной жизни, из которых выпукло проступает – современная космополитичная элита (оффшорная аристократия, общечеловеки), на взгляд беспристрастного исследователя, — прилежные и последовательные ученики менеджеров-новаторов Третьего рейха. Придётся делать это в рабочем порядке, так что по-любому, продолжение следует.

Источник: nashaplaneta.su