Вот как Крымский мост повлиял на Россию. Кто-то ждал другого? (Время-вперёд! #262)

Амбициозный проект – строительство «Крымского моста» оказал заметное влияние на экономику России. Специалисты подсчитали, а мы расскажем вам в этом выпуске как мост, и другие мега-проекты влияют на жизнь простых граждан.



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



время-вперёд.рф



Ролик о проекте «ВСМ ЕВРАЗИЯ»:



https://www.youtube.com/watch?v=RcPbd…



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/eCoZ0F2fDQc



Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya

Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…



Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp



Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru



Поддержи проект и попади в финальные титры!



Яндекс-кошелёк: 410011121112063

Сбербанк: 5469 4600 1796 2365

paypal.me/Vremya



(При переводе указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com