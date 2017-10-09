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Вот как Крымский мост повлиял на Россию. Кто-то ждал другого? (Время-вперёд! #262)

18:53. 9 октября 2017 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

Амбициозный проект – строительство «Крымского моста» оказал заметное влияние на экономику России. Специалисты подсчитали, а мы расскажем вам в этом выпуске как мост, и другие мега-проекты влияют на жизнь простых граждан.

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

время-вперёд.рф

Ролик о проекте «ВСМ ЕВРАЗИЯ»:

https://www.youtube.com/watch?v=RcPbd…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/eCoZ0F2fDQc

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Источник: www.youtube.com

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