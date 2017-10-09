Вот как Крымский мост повлиял на Россию. Кто-то ждал другого? (Время-вперёд! #262)
Амбициозный проект – строительство «Крымского моста» оказал заметное влияние на экономику России. Специалисты подсчитали, а мы расскажем вам в этом выпуске как мост, и другие мега-проекты влияют на жизнь простых граждан.
Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
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Ролик о проекте «ВСМ ЕВРАЗИЯ»:
https://www.youtube.com/watch?v=RcPbd…
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Источник: www.youtube.com