В.Катасонов: О российско-украинских экономических отношениях. Есть сенсации?

Согласно последним сведениям Госстата Украины о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в экономике этой страны по состоянию на 1 июля 2017 года, общий объём накопленных ПИИ составил 38,9 млрд. долл.

Вот раскладка иностранных инвестиций по странам их происхождения (млрд. долл., в скобках – доля в % к общей сумме иностранных инвестиций в украинской экономике):

Кипр – 9,9 (25,5)

Нидерланды – 6,3 (16,2)

Российская Федерация – 4,4 (11,4)

Великобритания – 2,1 (5,5)

Германия – 1,7 (4,5).

Кто-то, не разобравшись в этих цифрах, поспешил подать их как сенсацию: мол, отношения между Россией и Украиной напряжённые, а капитал из России продолжает перемещаться в украинскую экономику. Некоторые, не поняв, о чём речь, даже сообщили, что из России за полгода было экспортировано на Украину капитала на сумму 4,4 млрд. долл. Это не так. Данная цифра отражает накопленные инвестиции, а не текущее движение капитала за определённый период.

Встречались и такие заголовки: «Россия среди экспортёров капитала на Украину вышла на третье место». И это не так. Россия за указанный полугодовой период на Украину капитал вообще не экспортировала. Перед ней стояла противоположная задача: как созданные ранее российские активы вывести из экономики Украины.

По данным Госстата Украины на 1 октября 2016 года, сумма накопленных ПИИ российского происхождения была равна 4,8 млрд. долл. За девять последующих месяцев активы российского происхождения «усохли» более чем на 400 млн. долл. Правильнее эти цифры комментировать иначе: «Россия всё ещё остается на третьем месте среди экспортёров капитала на Украину». Меня эта статистика убыли не радует. Потому что подавляющая часть активов российского происхождения на Украине принадлежит дочкам российских банков, Сбербанку и ВТБ. Около 4 млрд. долл. – это прямые инвестиции российских банков и страховых компаний.

В 2014-2016 гг. некоторые российские банки продолжали экспорт капитала на Украину (мол, украинским дочкам нужна докапитализация), и это действительно можно назвать сенсацией. Сенсацией был прошлый год: в 2016 году российские инвесторы вложили в украинскую экономику 1,67 млрд. долл. В прошлом году РФ оказалась по инвестициям на Украину впереди Европы всей (половина всех иностранных инвестиций). «Героями» стали российские банки, они < ![CDATA[ ]]> успели< ![CDATA[]]> перевести за 2015-2016 гг. на Украину около 2,5 млрд. долл. Вот где была сенсация! Однако СМИ за редкими исключениями пропустили это событие. Когда «докапитализация» банковских дочек завершилась, Киев объявил российским банкам жёсткий блокадный режим, принудив их к продаже своих активов либо украинским, либо иностранным инвесторам. Эта продажа может превратиться в беспардонную конфискацию или экспроприацию с большими потерями для российских банков. В такой же блокаде оказались и некоторые другие активы российского происхождения на Украине. В короткое время они могут быть обнулены, и тогда РФ займёт первое место в рейтинге стран, которые понесли убытки на Украине.

В данных Госстата Украины много любопытной статистики. Например, сумма накопленных ПИИ из США на середину текущего года равнялась 537 млн. долл. Соединённые Штаты заняли лишь 14-е место в списке стран-экспортёров капитала на Украину. Не очень вяжется с заявлениями Киева и Вашингтона об их «плодотворном и тесном сотрудничестве».

А как оценить общую сумму всех накопленных ПИИ на середину текущего года в 38,9 млрд. долларов? Это много или мало? Статистикой ПИИ занимается ЮНКТАД, по её оценкам, суммарные мировые активы, образованные ПИИ, превышают 25 трлн. долларов. Выходит, доля Украины в мировых инвестициях составляет всего 0,15%. Не жирно!

А теперь о текущих инвестициях. За первое полугодие 2017 года их в виде ПИИ пришло на Украину на сумму 1,5 млрд. долл. Если экстраполировать на весь год, то получится 3 млрд. долл. Правда, некоторые эксперты избегают экстраполяции и прогнозируют, что за текущий год на Украину придёт не более 2 млрд. долл. ПИИ. Это смехотворно мало. По любым меркам.

Согласно данным ЮНКТАД, годовой объём ПИИ в глобальном масштабе колеблется в последние годы в диапазоне 1,5-1,8 трлн. долл. Получается, что доля Украины не выходит за пределы всё тех 0,15% от мирового итога.

Ещё интереснее сравнение сегодняшней Украины с Украиной вчерашней. В отдельные годы приток ПИИ на Украину даже превышал отметку в 10 млрд. долл. (например, в 2008 г. – 10,9 млрд. долл.). Так что при Януковиче приток ПИИ был достаточно активным (млрд. долл.):

2010 г. – 6,5

2011 г. – 7,2

2012 г. – 8,4

2013 г. – 4,5.

А когда в Киеве в феврале 2014 года произошёл путч, показатели притока ПИИ резко упали (млрд. долл.):

2014 г. – 0,4

2015 г. – 3,0

2016 г. – 3,3.

Очень важно отметить, что для Украины характерны резкие колебания в динамике трансграничного движения капитала. Капитал не только приходит в страну, но и уходит из страны, а иногда даже быстро убегает. В результате показатель накопленных ПИИ подвержен сильнейшим колебаниям. Не знаю ни одной страны, где показатель накопленных ПИИ так «скакал» бы от года к году, как на Украине. Приведу данные о накопленных ПИИ за несколько последних лет (на начало соответствующего года, млрд. долл.):

2010 г. – 40,0

2011 г. – 44,7

2012 г. – 49,4

2013 г. – 54,5

2014 г. – 58,2

Так было при Януковиче – наращивание иностранного капитала в экономике Украины происходило планомерно и устойчиво. Порошенко хочет того же, ему бы и взять на вооружение опыт свергнутого предшественника, но при нынешнем режиме на Украине такое исключено.

А теперь посмотрим, как стал меняться этот показатель (накопленные прямые иностранные инвестиции) после победы «революции достоинства» (на начало года, млрд. долл.):

2015 г. – 45,9

2016 г. – 43,4

К середине 2017 года ПИИ составили всего 38,9 млрд. долл. Тенденция налицо: Украина больше не является страной, привлекательной в инвестиционном отношении. Капитал из неё уходит.

Это вынуждены признать многие украинские эксперты и политики. В начале октября в Киеве проходил Международный экономический форум. Выступивший на нём глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк признал, что если сравнить Украину со странами, имеющими примерно такой же ВВП, такую же территорию и численность населения, то она отстаёт от них по масштабам иностранных инвестиций в разы. По оценкам Галасюка, Украина сегодня получает в 5-6 раз меньше прямых иностранных инвестиций, чем соседняя Польша (как минимум объём ПИИ на Украине должен быть равным 200 млрд. долл.).

К разряду сенсаций, касающихся российско-украинских экономических отношений, можно отнести наметившуюся в первой половине текущего года тенденцию в торговле.

В начале десятилетия объёмы двухсторонней торговли находились на очень хорошем уровне (млрд. долл.): 2010 г. – 35,63; 2011 г. – 48,95; 2012 г. – 45,05; 2013 г. – 38,30. После «революции достоинства» обороты торговли Украины с РФ стали очень быстро падать (млрд. долл.): 2014 г. – 22,48; 2015 г. – 14,96; 2016 г. – 10,23. Если сравнить 2016 год с 2011 годом, то произошло почти пятикратное (в 4,8 раза) падение. Стремительно упали как экспорт Украины в РФ (ровно в 5 раз за период 2011-2016 гг.), так и импорт из РФ (в 4,6 раза).

В 2011 году доля России во внешнеторговом обороте Украины достигла максимального значения – 32,4% (доля РФ в экспорте Украины составляла 28,8%, её доля в импорте – 35,3%). А вот картина на 2016 год. Доля России во внешнеторговом обороте упала до 13,5%, доля в экспорте – до 10,7%, доля в импорте – до 15,0%. Аналогов столь резких изменений в географической структуре торговли не так много. После майдана и прихода к власти путчистов был взят курс на интеграцию Украины в Европу и переориентацию торговли с востока на запад. Киев привык пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, но после подписания Киевом документов о либерализации торгового обмена Украины с ЕС Москва вынуждена была принять защитные меры. С 1 января 2016 года вступило в силу предварительное соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, и Киев беспрекословно подписался под всеми санкциями, который Вашингтон объявил Москве в 2014 году. С учётом этого с 1 января 2016 года Москва ввела для Украины таможенные пошлины и эмбарго на поставки продовольственных товаров. За прошлый год товарооборот между Украиной и Россией упал еще на 32% и достиг беспрецедентно низкого уровня. Правда, и при таком падении Россия по-прежнему оставалась первым номером среди торговых партнёров Украины.

Киев рассчитывал, что ЕС широко откроет ворота для украинских товаров, но ожидания не оправдались. Гора родила мышь. В прошлом году прирост торговли Украины с Евросоюзом составил всего 3,7%. Это ни в малейшей мере не компенсировало потерь, которые Украина понесла на востоке. В 2013 г. общая сумма всего украинского экспорта составила 63 млрд. долл., а по итогам 2016 г. страна наторговала на 36,3 млрд. долл. А для Украины внешняя торговля жизненно важна; по оценкам украинских экономистов, она обеспечивает 60% ВВП страны.

Короче говоря, подсчитав убытки за 2016 год, украинские экспортёры решили проигнорировать все политические заявления Киева о недопустимости торговли с «агрессором» и стали разворачиваться на восток. Вот некоторые данные о внешней торговле Украины по итогам первого полугодия 2017 года. Прирост украинского экспорта в РФ (по отношению к первой половине 2016 года) составил 26,4% (прирост украинского экспорта в ЕС – 26,1%). Прирост украинского импорта из РФ составил 41,5% (прирост украинского импорта из ЕС – 24,0 %). То есть доля России в товарообороте Украины в первой половине текущего года росла быстрее, чем доля украинской торговли с ЕС, и увеличилась до 11,1% (это заметно больше показателя прошлого года).

Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к концу года укрепится ещё больше. Для подавляющего числа украинских производителей альтернативы российскому рынку нет. Говорит Василий Голян, руководитель Европейского аналитического центра на Украине: «На Западе продукцией украинского машиностроения не интересуются. Фактически восстановление традиционных экономических отношений с Россией является основой для выживания целых сегментов этой отрасли. На рынках США и ЕС, которые сами являются производителями высокотехнологической продукции, нам делать нечего». И добавляет: в начале сего года, кроме России, украинские экспортёры осваивали рынки Индии, Турции, Алжира, Южной Африки, Ирана, но при этом снизили поставки в Нидерланды, Германию, Францию. «Это в очередной раз убеждает бизнес в бесперспективности западного вектора внешнеэкономической интеграции. Европа лишь получила дополнительные каналы для получения дешевого украинского сырья», – заключает Голян.

Правда, другие украинские эксперты осторожнее оценивают перспективу наметившегося роста торговли с Россией. По их мнению, в любой момент этот рост может быть директивно оборван Киевом. «Если бы не было блокады на Донбассе, я бы однозначно сказал, что экспорт в РФ будет расти. Но ситуация может измениться в любой момент. Нет гарантии, что не введут какие-то очередные пошлины и на всех прогнозах можно будет поставить крест», – < ![CDATA[ ]]> говорит< ![CDATA[]]> известный эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.