Россия – Украина: экономическая война или невидимое сотрудничество?

Концептуал СМИ Об инвестициях РФ в экономику Украины и Украины в экономику РФ

Украинские власти в своих законах и правительственных документах, пропаганде не устают клеймить Россию как «страну-агрессора». Составляют чёрные списки российских физических и юридических лиц, вводят ограничения и запреты в сферах двухсторонней торговли, передвижения через границу граждан, транспорта и т. п.

С февраля 2014 года по сегодняшний день Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, деятели культуры, а также предприятия, СМИ, интернет-компании. Логическим итогом этой активности стало объявление Киева о том, что в марте 2018 г. правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией на 2011-2020 годы. Всё это дополняется подачей исковых заявлений против России в международные суды. Исковые претензии Киева касаются компенсаций за потерю Украиной активов в Крыму, за ущербы, нанесённые Новороссии в результате «российской агрессии», за «финансирование терроризма»; многомиллиардные иски к «Газпрому» предъявляет «Нафтогаз Украина» и т. п.

Казалось бы, при такой политике Россия должна была полностью прекратить всякие экономические отношения с соседом. Москве действительно пришлось существенно эти отношения сократить. 6 августа 2014 года Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Указом было введено эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 13 августа 2015 года правительство РФ расширило список стран, в отношении которых вводилось продуктовое эмбарго, в список вошла и Украина. Однако в отношении Украины вступление в силу ограничений было отложено до начала действия экономической части соглашения об ассоциации этой страны с Евросоюзом. Сразу после вступления в силу соглашения о свободной торговой зоне между Киевом и Брюсселем, с 1 января 2016 года, указанная санкция Москвы тоже вступила в силу. Обмен санкциями привел к резкому сокращению товарооборота между двумя странами. С рекордного уровня в 38,2 млрд. долл. в 2013 году он упал до 11,1 млрд. долл. в 2017 году, т. е. сократился без малого в 3,5 раза. Больше пострадал вывоз товаров с Украины в Россию. Удар был нанесён не только по украинскому экспорту продовольствия и другой аграрной продукции, но и по продукции машиностроения. До 2014 года на последнюю приходилось в среднем по 8 миллиардов долларов в год. Сейчас этот экспорт почти исчез. Отчасти из-за окончательного развала украинского машиностроения, отчасти из-за российской политики импортозамещения.

В августе Киев объявил о закрытии своих представительств в организациях Содружества Независимых Государств (СНГ), что означает фактический выход Украины из Содружества. В сентябре 2018 года Киев уведомил Россию о желании не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве («Большой договор»). Договор перестанет действовать с 1 апреля 2019 года. Есть и другие, мелкие уколы, которыми Киев пытался уязвить Москву последние месяцы.

Кажется, предел терпению Москвы наступил. 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Документ вступил в силу сразу же после его подписания. Пока украинская сторона никаких неприятных ощущений не испытала, поскольку указ носит рамочный характер. Никаких дополнительных законов не предполагается, указ опирается на три действующих закона – «О безопасности», «О специальных экономических мерах» и «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Правительству поручено подготовить и осуществить комплекс мер по защите национальных интересов России с учетом недружественных акций Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал указ: готовящиеся меры должны носить «зеркальный» характер и не затрагивать интересы простых граждан на Украине.

23 октября премьер-министр Дмитрий Медведев заявил по поводу готовящихся во исполнение президентского указа правительственных документов: «…по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред интересам нашей страны. Там будут и представители бизнеса, и другие люди… В список также включены украинские компании, зарегистрированные по законодательству Украины юридические лица, так или иначе контролируемые гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции». Премьер отметил, что ограничительные меры будут подразумевать блокирование находящихся на территории РФ активов, запрет на вывоз капитала на Украину и введение эмбарго на поставку в Россию определённых категорий товаров, произведённых на Украине.

Думаю, готовящиеся правительством России меры действительно не затронут сколь-нибудь существенно простых граждан Украины. По той простой причине, что всё возможное для того, чтобы довести народ до полунищенского состояния, уже сделали украинские олигархи в тандеме с коррумпированными чиновниками. Результаты ещё теплящейся на Украине хозяйственной и предпринимательской деятельности продолжают выводиться за пределы страны, в первую очередь в офшорные юрисдикции. Так что при правильной организации санкций можно оказать существенное воздействие на благосостояние украинской верхушки.

В конце лета некоторой сенсацией прозвучали данные Государственной службы статистики Украины об импорте в страну иностранного капитала. Оказалось, по итогам первого полугодия 2018 года крупнейшим инвестором в экономику Украины была Россия. Ввоз российского капитала составил 436 миллионов долларов – треть от общего объема инвестиций. Далее идут Кипр и Нидерланды, которые вложили в украинскую экономику более 200 миллионов долларов каждая. Среди крупных инвесторов также Австрия, Польша, Франция и Великобритания. Относительный показатель российских инвестиций на Украине впечатляет, но абсолютный не очень. Для такой страны, как Украина, это ничтожно мало. Все прямые иностранные инвестиции в украинскую экономику в последние годы находятся на уровне 2-3 млрд. долл. в год. Отказ России от экспорта на Украину капитала, находящегося в последние годы ниже планки в 1 млрд. долларов в год, погоды не сделает. Всего в ближайшие пять лет Украине предстоит отдать по долговым обязательствам почти 24 миллиарда долларов. В 2019-м – пять миллиардов, в 2020-м – 5,9 миллиарда, в 2021-м – пять, в 2022 и 2023 гг. – 4,1 и четыре миллиарда соответственно.

Кстати, Украина получает больше из России не в виде экспорта капитала, а в виде денежных переводов жителей Украины, которые трудятся в РФ. По оценкам, их у Российской Федерации около 2 млн. человек, а их денежные переводы в прошлом году составили сумму 1,4 млрд. долл. (второе место после Польши, откуда на Украину поступило переводов на сумму 3 млрд. долл.). Можно было бы ввести запрет на перевод денег украинских мигрантов из России, но это уже ударит по простым гражданам Украины.

Что касается блокирования находящихся на территории РФ активов украинского происхождения, то пока не ясно, что имел в виду под «блокированием» российский премьер-министр: арест, национализацию, конфискацию с последующей передачей (продажей) российским инвесторам? Мера крайне непростая. По той простой причине, что она поставит под удар активы российского происхождения на Украине. Чтобы ввести эту меру, надо располагать информацией о том, каково соотношение накопленных российских инвестиций на Украине и украинских инвестиций в РФ. Банк России ведёт такой статистический учёт (табл. 1).

Как видим, в начале текущего десятилетия баланс накопленных инвестиций двух стран складывался таким образом, что российских активов на Украине было больше, чем украинских активов в России в 15-25 раз. Если бы Москва в то время попыталась заморозить или конфисковать украинские активы, то наверняка получила бы от Киева ответную меру, но в 15-25 раз более мощную. В 2014-2016 гг. Россия плавно снижала свое инвестиционное присутствие на Украине. За этот период российские накопленные прямые инвестиции сократились более чем в три раза. Затем произошло неожиданное их увеличение почти в два раза. И это в разгар обострения российско-украинских отношений, в том числе в сфере двухсторонней торговли. Однако двукратное увеличение российских активов на Украине выглядит весьма скромно на фоне того, что на рубеже 2016-2017 гг. украинские активы в России почти одномоментно увеличились в 17,4 раза. С начала 2017 года исчез привычный российско-украинский дисбаланс в активах. Возник паритет, который сохраняется по сей день.

Паритет, вероятно, нужен и российскому, и украинскому бизнесу. Ни одна из сторон при таком раскладе не рискнёт нанести удар другой стороне в виде блокирования активов. Это сродни ядерному паритету враждующих стран. Таким образом, если статистика Банка России без искажений отражает баланс активов двух стран, то можно предположить, что заявленное блокирование украинских активов в российской экономике останется декларацией. Остаётся открытым вопрос о том, кто и как создавал паритет активов двух стран на рубеже 2016-2017гг.



Как видим, в начале текущего десятилетия баланс накопленных инвестиций двух стран складывался таким образом, что российских активов на Украине было больше, чем украинских активов в России в 15-25 раз. Если бы Москва в то время попыталась заморозить или конфисковать украинские активы, то наверняка получила бы от Киева ответную меру, но в 15-25 раз более мощную. В 2014-2016 гг. Россия плавно снижала свое инвестиционное присутствие на Украине. За этот период российские накопленные прямые инвестиции сократились более чем в три раза. Затем произошло неожиданное их увеличение почти в два раза. И это в разгар обострения российско-украинских отношений, в том числе в сфере двухсторонней торговли. Однако двукратное увеличение российских активов на Украине выглядит весьма скромно на фоне того, что на рубеже 2016-2017 гг. украинские активы в России почти одномоментно увеличились в 17,4 раза. С начала 2017 года исчез привычный российско-украинский дисбаланс в активах. Возник паритет, который сохраняется по сей день.

Паритет, вероятно, нужен и российскому, и украинскому бизнесу. Ни одна из сторон при таком раскладе не рискнёт нанести удар другой стороне в виде блокирования активов. Это сродни ядерному паритету враждующих стран. Таким образом, если статистика Банка России без искажений отражает баланс активов двух стран, то можно предположить, что заявленное блокирование украинских активов в российской экономике останется декларацией. Остаётся открытым вопрос о том, кто и как создавал паритет активов двух стран на рубеже 2016-2017 гг.

Разобраться в экономических отношениях и конкурентной борьбе между странами помогут:

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