Главная » Видео, Политика, События

«Погибли герои…»: террористы ИГ казнили Цуркану и Заболотного

20:49. 9 октября 2017 Просмотров - 379 Один комментарий Опубликовал:

krest1

В интернете распространяют видеоролик, на котором показано пленение террористами ИГИЛ российских добровольцев Романа Заболотного и Григория Цуркану в Сирии. Они приняли бой в районе населенного пункта Аш-Шула в провинции Дейр-эз-Зор и попали в плен.

Нападение боевиков на автоколонну сирийских военных было внезапным. Ведь территория была зачищена от исламистов, повсюду находились сирийские КПП. Расчет был сделан на внезапность и большую численность. Неравный бой, в котором добровольцы проявили себя как храбрые и мужественные воины, противостоящие врагу несмотря ни на что. Когда закончились боеприпасы, они пошли в атаку с холодным оружием в руках.

Как позже рассказал очевидец тех событий, российские бойцы прикрывали отступление. Они дали сирийцам шанс на спасение, не бросили их на произвол судьбы, хотя имели возможность скрыться и остаться в живых. Подобной самоотверженности сирийские военные прежде не видели.

https://twitter.com/SRV_News/status/913744173110525952/video/1

Даже когда Цуркану и Заболотный попали в плен к боевикам, они повели себя достойно. Как настоящие русские воины, осознающие, что их ждет, но не теряющие самообладания и душевной стойкости. Ни единого требования они не выполнили: своих соратников не сдали, Родине не изменили, от своей православной веры не отказались.

Если бы они дрогнули и сообщили террористам информацию, то оборона сирийских правительственных сил в районе Дейр-эз-Зора могла рухнуть. Единственное, что они могли сообщить террористам: дезинформацию. За это их и казнило это зверье…

Как точно отметил ТГ-канал «Вестник Дамаска», «погибли Герои». Не все, правда, оказались способны оценить военную хитрость и нежелание раскрыть планы врагу, заподозрив Заболотного в желании сотрудничать с ИГИЛ. Так, админы @go338, вероятно, судили по себе, когда решили посмеяться над пленными добровольцами, заявив, что «сразу разбивается красивая и лживая история о «рукопашной схватке».

По сути, подобные комментарии демонстрирует только одно: душевную ущербность и абсолютное непонимание ситуации. Террористы не казнят тех, кто переходит на их сторону. Им было бы выгодно показать миру, что российские добровольцы готовы предать соратников, принять ислам и пойти в бой против прежних друзей. Но этого не произошло…

Наши соотечественники были казнены. Они погибли как мученики, как герои. За веру, за Родину, за свои убеждения. Не каждому дано пройти такую проверку с честью, заслужив уважение и признание своих сограждан.

Метки: борьба с игил, Видео, добровольцы, Россия, сирия, смертная казнь
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 октября 2016
... летчику было присвоено звание Героя России, его похоронили в... произошедшее. В результате бомбардировки погибли шесть человек, еще четверо...colonelcassad.livejournal.com Террористы казнили четырех членов администрации Алеппо Террористы из группировки ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2016
... девочки», — отметил источник. А вот казни с участием мальчиков уже были..., что главный имам мечети назвал героем датского террориста-смертника. Позже в мечети... границы. В результате огня артиллерии террористов погибли 3 и получили ранения и...
Памяти полковника Буданова. Хроники Русофобской травли Героя России.
... уничтожено два вертолета, погибли: Герой России пилот Ми...Это нелюди, они хуже террористов. У террористов хоть есть идеология, ...головорезов Шевченко приравнивает к героям, защищавшим от них Россию...://mayoripatiev.ru/1308156359 - Казнь Ю.Буданова – выстрелы в...
Вспомним своих героев
...тут же приговорен к смертной казни и расстрелян во дворе ... только стены. В огне погибло много людей, семьи и дети...Твери. А должно быть наоборот. Героев славить – убийц позорить. Только...быть улиц имени террористов. Должны быть улицы имени героев и верных ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 декабря 2015
...о Пешкове изображены звезда Героя России, фронтовой бомбардировщик и...автомобиля, оснащенных крупнокалиберными пулемётами, погибло четверо сирийских военнослужащих. Похоже, ... сами ИГИЛовцы демонстративно казнили мирных людей). Террористов со связанными руками...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 января 2016
...-Даудия разорвалась мина, погибли люди. 07:13...занимался обучением и подготовкой террористов-смертников. «Разведывательная группа ...В «Исламском государстве»* казнили своих членов за проигранный...| Источник: voicesevas.ru Герои Сирии: бронегруппа сирийской армии...

Один комментарий»

  • 150 132
    KOCMOHABT 9 октября 2017 в 22:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ни одна телевизионная падаль не показала этих ребят. Всюду молчание, поганое тяжёлое молчание. Пусть ваша совесть грызёт ваши жалкие души до конца жизни. Героев сожгли, но они как фениксы воскреснут в душах других, которые родятся на Руси. Мне стыдно за наших жирных раскормившихся ублюдков. Всякие Кадыровы изо всех щелей лезут и показывают людям свою харю, а двух простых ребят, которые плюнули прямо в свиное рыло чёрной чуме 21-го века, забыли. Простите нас, если сможете…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>