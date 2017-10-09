«Погибли герои…»: террористы ИГ казнили Цуркану и Заболотного

В интернете распространяют видеоролик, на котором показано пленение террористами ИГИЛ российских добровольцев Романа Заболотного и Григория Цуркану в Сирии. Они приняли бой в районе населенного пункта Аш-Шула в провинции Дейр-эз-Зор и попали в плен.

Нападение боевиков на автоколонну сирийских военных было внезапным. Ведь территория была зачищена от исламистов, повсюду находились сирийские КПП. Расчет был сделан на внезапность и большую численность. Неравный бой, в котором добровольцы проявили себя как храбрые и мужественные воины, противостоящие врагу несмотря ни на что. Когда закончились боеприпасы, они пошли в атаку с холодным оружием в руках.

Как позже рассказал очевидец тех событий, российские бойцы прикрывали отступление. Они дали сирийцам шанс на спасение, не бросили их на произвол судьбы, хотя имели возможность скрыться и остаться в живых. Подобной самоотверженности сирийские военные прежде не видели.

https://twitter.com/SRV_News/status/913744173110525952/video/1

Даже когда Цуркану и Заболотный попали в плен к боевикам, они повели себя достойно. Как настоящие русские воины, осознающие, что их ждет, но не теряющие самообладания и душевной стойкости. Ни единого требования они не выполнили: своих соратников не сдали, Родине не изменили, от своей православной веры не отказались.

Если бы они дрогнули и сообщили террористам информацию, то оборона сирийских правительственных сил в районе Дейр-эз-Зора могла рухнуть. Единственное, что они могли сообщить террористам: дезинформацию. За это их и казнило это зверье…

Как точно отметил ТГ-канал «Вестник Дамаска», «погибли Герои». Не все, правда, оказались способны оценить военную хитрость и нежелание раскрыть планы врагу, заподозрив Заболотного в желании сотрудничать с ИГИЛ. Так, админы @go338, вероятно, судили по себе, когда решили посмеяться над пленными добровольцами, заявив, что «сразу разбивается красивая и лживая история о «рукопашной схватке».

По сути, подобные комментарии демонстрирует только одно: душевную ущербность и абсолютное непонимание ситуации. Террористы не казнят тех, кто переходит на их сторону. Им было бы выгодно показать миру, что российские добровольцы готовы предать соратников, принять ислам и пойти в бой против прежних друзей. Но этого не произошло…

Наши соотечественники были казнены. Они погибли как мученики, как герои. За веру, за Родину, за свои убеждения. Не каждому дано пройти такую проверку с честью, заслужив уважение и признание своих сограждан.