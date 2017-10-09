Какие проблемы со здоровьем решит активированный уголь.

Активированный уголь — один из старейших и популярнейших в мире способов очищения организма, пишет Perfect Origins.Он тысячелетиями применяется в аюрведической и китайской медицине как противоядие. А в наше время это средство первой помощи при алкогольном или наркотическом отравлении.Детоксификация — главнейшее свойство активированного угля, но далеко не единственное!Если вы ищите натуральный способ улучшить пищеварение, понизить холестерин и даже замедлить старение — активированный уголь незаменим!Вот 11 применений угля для здоровья:1. Средство от метеоризма и вздутия.Газы бывают у всех нас. В среднем человек испускает газы 14 раз в сутки — это совершенно нормальное явление.Но если вас мучает метеоризм или болезненное вздутие живота, вам поможет активированный уголь!Исследования показывают, что при приёме активированного угля перед пищей объём кишечных газов значительно сокращается.2. Понижение уровня холестерина.Высокий холестерин вдвое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Одно исследование показало, что у людей, трижды в день в течение месяца принимавших 8 г активированного угля, уровень «плохого» LDL-холестерина понизился на 41%, а «хорошего» HDL-холестерина — вырос на 8%!И никаких статинов с их побочными эффектами!3. Поддержание здоровья почек.Каждый день ваши почки очищают примерно 115–140 л крови, вырабатывая в итоге 1–2 л мочи, которая состоит из отходов и излишков жидкости.В сочетании с печенью почки представляют собой самую совершенную очистительную систему в природе.Однако употребление в пищу сахара, соли, животных белков, жиров и консервантов может приводить к болезням и недостаточности почек.Поскольку активированный уголь выводит мочевину и прочие мочевые токсины, он помогает поддерживать почки здоровыми.4. Быстрое лечение пищевых отравлений.Пищевые отравления очень распространены — в одних только США ежегодно фиксируется 48 млн случаев!Один из способов защититься от рвоты, поноса, болей в животе и потерянных дней, которые неизбежно следуют за тяжёлым отравлением, — это принять активированный уголь при первых же симптомах.Активированный уголь рекомендован при отравлениях, поскольку быстро нейтрализует токсины.5. Секрет мягкой кожи.Грязь и жир забивают поры на коже лица и «старят» вашу внешность, а многие очищающие средства содержат вредную химию.Активированный уголь, подобно магниту, вытягивает из пор грязь и жир, оставляя кожу чистой и мягкой!6. Роскошные волосы.Те же самые токсины, грязь и жир, что загрязняют кожу, портят и волосы, придавая им неприятный засаленный вид.Активированный уголь чистит фолликулы волос, придавая им блеск и шелковистость!И в отличие от шампуней, сплошь состоящих из экологически вредных химикатов, активированный уголь — на 100% натуральное, экологические чистое средство.7. Отбеливание зубов.Хотите иметь голливудскую улыбку, не тратясь на дорогую процедуру отбеливания зубов?Достаточно посыпать зубную щётку активированным углём 2–3 раза в неделю!Активированный уголь очищает зубную эмаль, адсорбируя микроскопические частицы, из которых складывается зубной налёт.8. Приятный запах изо рта.Вас смущает неприятный запах изо рта? Активированный уголь и тут придёт на выручку!Это не только эффективное дезодорирующее средство, но и способ нормализации кислотно-щелочного баланса в ротовой полости, что защищает зубы и дёсны от бактерий и болезней!Почистите зубы активированным углём (не волнуйтесь, он безвкусен), и пусть вас не смущает чёрный цвет — он выполаскивается без следа!9. Профилактика преждевременного старения.Активированный уголь способствует омоложению не только потому, что дарит вам молодую кожу, шикарные локоны и белозубую улыбку.Доказано, что регулярное употребление активированного угля выводит из организма токсины и шлаки, которые вредят органам, разрушают клетки и ускоряют старение тела.Неудивительно, что Гвинет Пэлтроу так любит говорить о пользе активированного угля!10. Профилактика похмелья.Перепили накануне? Каждому, наверное, знакомо тяжёлое ощущение на следующий день после бурной пьянки.Но есть отличный способ избежать головных болей, тошноты и общей похмельной слабости: перед тем, как пить, примите активированный уголь!Хотя он не связывается с алкоголем, он прекрасно вяжет и выводит многие побочные продукты брожения — а это значит, что на утро вы проснётесь свежими, бодрыми и живыми!11. Очищение пищеварительной системы.Пестициды в овощах и фруктах, гормоны роста в мясе, химия в питьевой воде — мы живём в крайне токсичных условиях.Когда вся эта дрянь накапливается в пищеварительной системе, это приводит к воспалению и лишает вас сил.Для крепкого здоровья и хорошего самочувствия необходимо регулярно прочищать пищеварительную систему.Лучшее средство для этой цели — активированный уголь! Семь дней детоксификации углём — и вы почувствуете себя заново рождёнными!Обязательно поделитесь этой важной статьёй с друзьями и близкими!

Источник: nashaplaneta.su