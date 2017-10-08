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За что повесили старшего брата Ленина

17:34. 8 октября 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://stalist.livejournal.com/
Возможно, история России была бы иной, если бы 8 (20) мая 1887 года в Шлиссельбурге не был казнен 21-летний революционер-народоволец Александр Ульянов. Говорят, революция и свержение царизма стали местью В.И. Ленина за смерть старшего брата.

Александр Ильич Ульянов родился 31 марта (12 апреля) 1866 года в Нижнем Новгороде, в семье педагога и статского советника Ильи Николаевича Ульянова и Марии Александровны Ульяновой (урожденной Бланк).

Саша рос серьезным и вдумчивым мальчиком. Будучи старшеклассником Симбирской классической гимназии, он увлекался естественными дисциплинами, особенно химией. Даже оборудовал в доме небольшую лабораторию, где проводил опыты.

В 1883 году, окончив гимназию с золотой медалью, Александр поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где активно занимался научной работой.

В то время в студенческой среде были в большой моде революционные настроения. Ульянов стал ходить на собрания революционных кружков, несколько раз принимал участие в политических демонстрациях.

В декабре 1886 года вместе с товарищем по учебе П.Я. Шевыревым Александр Ульянов организовал «Террористическую фракцию» партии «Народная воля». Программа ее, принятая в феврале 1887 года, предполагала ни больше ни меньше, как совершить покушение на царя Александра III. Было решено подкинуть царю бомбу. Но на взрывчатку требовались деньги, и тогда Александр не нашел ничего лучшего, чем продать свою гимназическую золотую медаль и на вырученные средства приобрести «сырье».

Была назначена конкретная дата покушения — 1 марта 1887 года. Но в руки полиции попало одно из писем заговорщиков. 15 членов фракции подверглись аресту. В их числе оказался и Ульянов, который был одним из организаторов.

Главных заговорщиков заключили в Петропавловскую крепость. В апреле 1887 года Ульянова и его товарищей Шевырева, Андреюшкина, Генералова и Осипанова приговорили к смертной казни через повешение. Рядовые участники фракции были осуждены на каторгу и ссылку.

Марии Александровне Ульяновой, к тому времени уже оставшейся вдовой, удалось попасть на прием к императору и получить разрешение на свидание с сыном. Во время этого свидания она попыталась уговорить его подать императору прошение о помиловании. Вначале он отказался, но потом дал согласие. «Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер… я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием», — писал Александр. Может быть, если бы он написал какие-нибудь слова, свидетельствовавшие о раскаянии, у него оставался бы шанс, но из прошения следовало, что Ульянов был обеспокоен только благополучием своих родных и вряд ли раскаивался в содеянном. Поэтому приговор ему не изменили.

Александр Ульянов и его товарищи-народовольцы были казнены в Шлиссельбургской крепости 8 (20-го по новому стилю) мая 1887 года.

Один из самых распространенных мифов об Александре Ульянова гласит, что он являлся внебрачным сыном Александра III!

Якобы в молодости Мария Бланк служила фрейлиной при императорском дворе и обратила на себя внимание великого князя. Имя старшему сыну она дала в честь настоящего отца. Когда же он вырос, Мария рассказала, кто его родной отец, и тот так сильно обиделся на родителя за поруганную материнскую честь, что решил убить!
Между тем, Мария Александровна вряд ли вообще когда-нибудь встречалась с императором, который к тому же был моложе её десятью годами. Да и первенцем в семье Ульяновых был не Александр, а дочь Анна, родившаяся в 1864 году.
По другой версии, Александр был сыном террориста Дмитрия Каракозова, совершившего в 1866 году неудачное покушение на Александра II. Но опять же, нет доказательств, что Каракозов хоть раз встречался с Марией Ульяновой. Все, что было общего между Каракозовым и Ульяновым — это попытка цареубийства и казнь за нее.

С момента казни Александра Владимир Ульянов видел для себя только один путь – довершить дело брата. Однако, как гласит легенда, он произнес слова: «Мы пойдем другим путем». Если народовольцы считали, что изменить ситуацию в России к лучшему может убийство императора, то Ленин прекрасно понимал, что на смену одному монарху придет другой и что менять надо сам существующий строй.
Кто знает – если бы Александр Ульянов не увлекся идеями революции и не был бы за них казнен, то, возможно, не случилось бы Октябрьского переворота в 1917 году. А расстрел царской семьи в июле 1918 года действительно походит на месть.

Источник: nstarikov.ru

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