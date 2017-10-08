Петр Акопов о Цуркану и Заболотном: они «вели себя как настоящие русские воины»

Издание Взгляд опубликовало статью колумниста Петра Акопова о российских добровольцах – Романе Заболотном и Григории Цуркану. Они воевали в Сирии на стороне правительственных войск против боевиков ИГИЛ. Были взяты в плен в результате внезапной атаки террористов, но достойно прошли это тяжелое испытание. Как пишет Акопов, Цуркану и Заболотный «вели себя как настоящие русские воины».

О пленении россиян мы узнали из видеоролика, который уже на следующий день террористы выложили в Сеть. Он был записан медиа-крылом «Амак» (подразделение ИГИЛ*). На видео россияне закованы в наручники и избиты.

Напомню, что спецподразделение сирийской армии «Охотники за ИГИЛ» через свой твиттер-аккаунт обратилось к ИГИЛ с предложением выкупа в размере 2 млн. долларов за «российских братьев» по оружию.

Во время трансляции видеоролика Роман Заболотный рассказал, что сам он родом из поселка Рассвет Сальского района Ростовской области, а Григорий Цуркану оказался уроженцем Домодедовского района Подмосковья. В плен они попали во время внезапного контрнаступления боевиков ИГИЛ в районе сирийского поселка Аш-Шула в провинции Дейр-эз-Зор.

Никто не ожидал атаки террористов, ведь на этой территории повсюду размещены сирийские КПП. Позже очевидец рассказал на портале Arabitoday, что именно тогда произошло.

Сирийский военный выжил благодаря отваге российских добровольцев, как он сам заявил. Ведь никто не боялся внезапного нападения, поэтому обстрел автомобилей, на которых он ехал с группой российских солдат, застал их врасплох:

С левого фланга их обстреливали из стрелкового оружия, а около 30 боевиков окружали тех, кто смог спастись. Сирийских военных сопровождал «Урал», но в тех условиях водитель даже не смог расчистить дорогу:

Боеприпасы подошли к концу, но русские не сбежали. Они вступили в рукопашную схватку с террористами, с применением холодного оружия. Колумнист Петр Акопов недалек от истины, называя Цуркану и Заболотного героями: «Это и есть герои нашего времени – такие, которые становятся символами России».

Да, они не были российскими военнослужащими. Как пишет Акопов, они воевали в Сирии по контракту с ЧВК «Вагнера». Ни одного из этих ребят до этого момента террористы в плен взять не смогли, создавая фейковые видеоролики и фотографии. Пленение Цуркану и Заболотного стало для них редкой удачей: в их руки попали вагнеровцы, сорвавшие множество их планов по захвату и удержанию под контролем сирийских территорий.

Сирийский солдат, спасшийся в том бою под поселком Аш-Шула, выразил родственникам россиян свои сожаления и отметил их самопожертвование. Они геройски сражались и были захвачены в плен только по той причине, что врагов было больше в разы, а боеприпасы закончились.

Моральный облик Цуркану и Заболотного, их нравственная сила были отмечены и депутатом Госдумы России, атаманом Виктором Водолацким. К слову, он был знаком с донским казаком Заболотным. По его словам, они могли спасти свою жизнь через предательство: предать свою веру, отречься от Родины, принять ислам и стать в ряды ИГИЛ. Они ответили отказом…

Несомненно, многие скажут, что все это нужно доказать, но история знает немало примеров, когда бандиты, прикрывающиеся верой в Аллаха, пытались перетянуть на свою сторону российских военнослужащих. И неважно, что в руки ИГИЛ попали бывший российский разведчик ВДВ и казак. Для радикалов главное – это одержать моральную победу над врагом, сломать дух россиян, проявить, как они, возможно, считают, так свою силу.

Не вышло… Цуркану и Заболотный не сняли креста, не отреклись от родины и своих близких, не замарали свою честь трусостью и предательством. Трудно не согласиться с Петром Акоповым, напомнившим, что в наше время есть еще идеалы, есть вера и настоящие герои. Они рядом с нами, нужно лишь только увидеть, открыть глаза и признать очевидное.

Да, Роман Заболотный и Григорий Цуркану достойны государственных наград, но не в этом суть: они достойны нашего признания и уважения за свою веру и мужество. Если мы понимаем это, значит, у нас есть будущее.

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