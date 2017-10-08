Главная » Невероятное в мире, Творчество

Осенью 1939-го

21:20. 8 октября 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:


Польская реконструкция 1939 года.

Осенью 1939-го

Небольшой фоторепортаж с реконструкции, которая проходила в Польше в прошлом году. На ней разыгрывались бои за Ломянки, которые проходили 22 сентября 1939 года. Уже все было решено, но остатки польской армии продолжали яростно сопротивляться. Практически все, что было задействовано в реконструкции, является репликами, но сделаны они весьма недурно.

Типичный набор немецкой брони на тот период, ну и противник у них типичный. Польская противотанковая пушка Armata przeciwpancerna 37 mm wz. 36 Bofors, главный аргумент против немецкой брони.



Реплика Pz.Kpfw.I Ausf.A, самый массовый немецкий танк того периода.


На заднем плане Pz.Kpfw.II Ausf.C. Эти машины лишь чуть-чуть уступали единичкам в массовости.




С бабахами на поле все было нормально.




Без польской кавалерии никак.


Трехдюймовка, которая носила в польской армии прозвище "Православная".


https://www.facebook.com/BitwaPodLomiankami1939/posts/1480808418639930 – фото отсюда

https://yuripasholok.livejournal.com/9509667.html – цинк

Еще фото:
























Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1939, вторая мировая война, Германия, польша, реконструкция, танки, третий рейх, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
С праздником Радогощ! С праздником осеннего равноденствия!
...12 часов. Осеннее равноденствие - астрономическое начало осени. Дата осеннего равноденствия в... птицы и начинается осенний листопад. Осеннее равноденствие для наших... - кельтский праздник осеннего равноденствия. На осеннее равноденствие древние кельты отмечали...
Как встретить праздник Осенние Деды?
... шумные гуляния, песни да танцы. Осенние Деды – праздник молчаливый, посвященный памяти... хранить своих потомков, посвящен праздник Осенние Деды, Навья Седьмица, зовут его..., а для тихого поминовения Предков – Осенние Деды, которые начинаются уже сегодня...
Великолепная осень в разных уголках мира
... может быть осенний период.Москва, Россия. Золотая осень отлично подходит ...лучше всего оценить осенью.Если планируете посетить Баварию осенью, то рекомендуем...США. Знаменитые виноградники особенно прекрасны осенью.Бьертан, Трансильвания. Посетить родину графа...
Осеннее Макошье: женский праздник Богини Судьбы
..., чем обычно. Потому на Осеннее Макошье женщины издревле проводили обряды...привычных заботах. Когда Осеннее Макошье? Осеннее Макошье – праздник поздней осени. Октябрь землю ..., где снежком. Осеннее Макошье – время переходное. Кажется, осень на дворе, но...
С праздником Таусень! С днём осеннего равноденствия!
...– Радогощ, (Таусень), приуроченный к осеннему равноденствию. Таусень – диалектное название первого... цепочку: Таусень, Усень, Овсень, Осень. Другое название праздника – Радогощь....временное торжество сил Зла. Осеннее равноденствие считалось точкой наступления ...
Чего ждать от Осеннего Равноденствия 2016?
... второе сентября – встреча Авсеня, Осеннее Равноденствие, двадцать первого декабря Бог... пожалует. Что Осеннее Равноденствие 2016 года пророчит? Осеннее Равноденствие наступит совсем... Путникам рассказываем, какого числа Осеннее Равноденствие 2016. Много воды ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>