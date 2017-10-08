Осенью 1939-го
21:20. 8 октября 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Польская реконструкция 1939 года.
Осенью 1939-го
Небольшой фоторепортаж с реконструкции, которая проходила в Польше в прошлом году. На ней разыгрывались бои за Ломянки, которые проходили 22 сентября 1939 года. Уже все было решено, но остатки польской армии продолжали яростно сопротивляться. Практически все, что было задействовано в реконструкции, является репликами, но сделаны они весьма недурно.
Типичный набор немецкой брони на тот период, ну и противник у них типичный. Польская противотанковая пушка Armata przeciwpancerna 37 mm wz. 36 Bofors, главный аргумент против немецкой брони.
Реплика Pz.Kpfw.I Ausf.A, самый массовый немецкий танк того периода.
На заднем плане Pz.Kpfw.II Ausf.C. Эти машины лишь чуть-чуть уступали единичкам в массовости.
С бабахами на поле все было нормально.
Без польской кавалерии никак.
Трехдюймовка, которая носила в польской армии прозвище "Православная".
https://www.facebook.com/BitwaPodLomiankami1939/posts/1480808418639930 – фото отсюда
https://yuripasholok.livejournal.com/9509667.html – цинк
Еще фото:
Источник: colonelcassad.livejournal.com