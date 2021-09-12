Осеннее настроение. Сборник песен про осень
Сборник осенних песен 60-90-х годов из коллекции Гостелерадиофонда
00:00 – Алла Пугачева "Осень" (1984)
05:48 – Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев "Осенняя мелодия" (1984)
09:37 – Алла Иошпе "Осенние листья" (1975)
11:36 – ДДТ "В последнюю осень" (1991)
15:48 – Валерий Леонтьев "Лето, прощай" (1991)
20:02 – Алла Пугачева "Осенний поцелуй" (1993)
24:52 – Клавдия Шульженко "Бабье лето" (1965)
27:52 – Александр Розенбаум "Вальс-бостон" (1988)
31:28 – Мария Пахоменко "Осень" (1971)
34:28 – Майя Кристалинская "Старый клен" (1976)
37:52 – Батыр Закиров "Осень" (1978)
42:34 – Нина Бродская "Листья летят" (1967)
45:43 – София Ротару "Расплескалась осень" (1986)
48:29 – Наталья Ветлицкая и Павел Смеян "Непогода" (1985)
51:10 – Ирина Понаровская "Рябиновые бусы" (1989)
55:12 – Алла Пугачева "Расскажите, птицы" (1984)
1:01:12 – Иосиф Кобзон "Осенняя песня" (1978)
1:04:12 – Олег Басилашвили "Осень" (1985)
1:07:03 – Вокальный квартет "Гая" "Осень" (1970)
1:10:46 – Николай Караченцов "Кленовый лист" (1984)
1:13:41 – Сергей Пенкин "Дождь осенний" (1995)
1:18:23 – София Ротару "Только этого мало" (1987)
1:22:45 – Людмила Сенчина "У природы нет плохой погоды" (1978)
1:25:55 – Майя Кристалинская "Листья прошлогодние" (1976)
1:28:35 – Вадим Козин "Осень" (1990)
1:30:22 – Иосиф Кобзон "Летят перелетные птицы" (1980)
1:33:36 – Николай Караченцов "Сентябрь" (1985)
1:35:46 – Валентина Толкунова "Золотое бабье лето" (1992)
1:39:12 – Дуэт "Третий полюс" "Пьяная осень" (1992)
1:43:03 – Александр Дольский "Сентябрь. Дожди" (1988)
1:46:27 – Иосиф Кобзон – Танго "Осень" (1995)
1:49:44 – Вокальный джаз-квартет под упр. А. Рязанова "Листья падают с клена" (1990)