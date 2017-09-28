Великолепная осень в разных уголках мира

Осень — это не обязательно холодный ветер и дождь. Как и все сезоны, осень имеет свое неповторимое обаяние. Прежде всего, это время года, когда природа демонстрирует невероятную способность производить бесчисленные оттенки красного, желтого и золотого. Только по этой причине осень так любят фотографы. Мы собрали коллекцию из 10 снимков, сделанных в разных местах по всему миру, чтобы напомнить вам, насколько волшебным может быть осенний период.



Москва, Россия. Золотая осень отлично подходит для посещения Столицы, особенно в сентябре-октябре.



Татарстан, Россия. Эстетику Татарстана и всего Южного Урала лучше всего оценить осенью.



Если планируете посетить Баварию осенью, то рекомендуем посетить замок Нойшванштайн.



Шотландия. Несмотря на интенсивность осадков, Шотландия прекрасна осенью. Если не хотите сильно намокнуть, рекомендуем посетить южные районы.



Китай. И хотя осенью в Китае довольно холодно, во многих регионах сохраняется комфортная для прогулок погода.



Уэльс. Зонт, прочная обувь и непромокаемая верхняя одежда – и вы сможете наслаждаться осенними красками Уэльса с комфортом.



Сонома Каунти, Калифорния, США. Знаменитые виноградники особенно прекрасны осенью.



Бьертан, Трансильвания. Посетить родину графа Дракулы лучше всего осенью. Вид на окрестности будет потрясающий.



Новая Англия, США. Разнообразие деревьев, которого нет ни в одном другом регионе, делает это место действительно прекрасным. Деревья окрашиваются в красный и золотой цвета, а приятный климат просто идеален для прогулок.



Прага, Чехия. Осень — прекрасное время для отдыха в Чехии. В Праге все еще тепло и очень красиво. Если речь идет о том, куда поехать в отпуск осенью, то Прага один из фаворитов. Старинные узкие улочки, готические соборы и кафешки особенно хороши в это время.

Источник: nashaplaneta.su