Главная » Творчество

Великолепная осень в разных уголках мира

08:33. 28 сентября 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:


Осень — это не обязательно холодный ветер и дождь. Как и все сезоны, осень имеет свое неповторимое обаяние. Прежде всего, это время года, когда природа демонстрирует невероятную способность производить бесчисленные оттенки красного, желтого и золотого. Только по этой причине осень так любят фотографы. Мы собрали коллекцию из 10 снимков, сделанных в разных местах по всему миру, чтобы напомнить вам, насколько волшебным может быть осенний период.

Великолепная осень в разных уголках мира


Москва, Россия. Золотая осень отлично подходит для посещения Столицы, особенно в сентябре-октябре.

Великолепная осень в разных уголках мира
Татарстан, Россия. Эстетику Татарстана и всего Южного Урала лучше всего оценить осенью.
Великолепная осень в разных уголках мира
Если планируете посетить Баварию осенью, то рекомендуем посетить замок Нойшванштайн.
Великолепная осень в разных уголках мира
Шотландия. Несмотря на интенсивность осадков, Шотландия прекрасна осенью. Если не хотите сильно намокнуть, рекомендуем посетить южные районы.
Великолепная осень в разных уголках мира
Китай. И хотя осенью в Китае довольно холодно, во многих регионах сохраняется комфортная для прогулок погода.
Великолепная осень в разных уголках мира
Уэльс. Зонт, прочная обувь и непромокаемая верхняя одежда – и вы сможете наслаждаться осенними красками Уэльса с комфортом.
Великолепная осень в разных уголках мира
Сонома Каунти, Калифорния, США. Знаменитые виноградники особенно прекрасны осенью.
Великолепная осень в разных уголках мира
Бьертан, Трансильвания. Посетить родину графа Дракулы лучше всего осенью. Вид на окрестности будет потрясающий.
Великолепная осень в разных уголках мира
Новая Англия, США. Разнообразие деревьев, которого нет ни в одном другом регионе, делает это место действительно прекрасным. Деревья окрашиваются в красный и золотой цвета, а приятный климат просто идеален для прогулок.
Великолепная осень в разных уголках мира
Прага, Чехия. Осень — прекрасное время для отдыха в Чехии. В Праге все еще тепло и очень красиво. Если речь идет о том, куда поехать в отпуск осенью, то Прага один из фаворитов. Старинные узкие улочки, готические соборы и кафешки особенно хороши в это время.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
... независимой из всех государств мира Латвии благодаря «заботам»...состоянии пребывает сейчас некогда великолепная Рижская киностудия, ставшая ..., якобы найденные в разных уголках планеты указывают по мнению...что в начале нынешней осени в Грузии были найдены...
Кали-Юги больше не будет
... различными авторами, и переведёнными разными переводчиками. Чтобы понимать суть ... без левой, вместе смогут великолепно пробежать кросс. В нашем... не во всех географических уголках мира,и то, что это...Гон приходился у них на осень, а телята появлялись весной....
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...русской литературы. Есть другие великолепные произведения, но нет русской...в таинственный для посторонних мир циркового закулисья. Вот они...гигантов, якобы найденные в разных уголках планеты указывают по мнению...что в начале нынешней осени в Грузии были найдены ...
Бэкграунд, выпуск-266 за 21 июля 2012
... увеличилось в два раза. Великолепные школы, больницы, поликлиники, ...с самыми известными в мире гнездовищами привилегированных бездельников ..., якобы найденные в разных уголках планеты указывают по мнению...что в начале нынешней осени в Грузии были найдены...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... Только что отстроенное великолепное здание нового придворного... дома — прелестном уголке, сплошь затянутом палевым...братство народов, вечный мир, духовное усовершенствование и ...что кровь у разных народов разная. Я вовсе...снова отложили до осени. Обвиняемая же ...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...Португалия! По всему миру расплывалась разбойная революция,... таким прекрасным уголком земного рая,...бесчисленными депешами о разных пустяках распространяемых “агентствами... золотой крест, осеняя водную могилу... ... входом служила великолепная мавританская арка,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>